Плюсы, минусы и риски при покупке микроквартир
Малогабаритные квартиры были и пользовались популярностью всегда как на первичном, так и на вторичном рынках. Это отличный вариант для тех, кто хочет инвестировать деньги в недвижимость, не располагая большими суммами. Но в приобретении такой жилплощади есть свои плюсы, минусы и риски. Расскажем подробнее в статье.
Что такое микроквартира
Как правило микроквартирами называется недвижимость общей площадью до 18 квадратных метров. Зачастую на первичном рынке такую площадь имеют апартаменты или квартиры-студии, а на вторичном — квартиры в домах, которые раньше были общежитиями квартирного типа или ведомственным жильём.
Сейчас нет единого государственного норматива и критериев определения, относится ли жильё к микроквартире. В основном ими считаются помещения с общей площадью меньше 18 квадратных метров.
Социальная норма жилой площади на человека
Статья 7 Федерального закона №283 гласит, что социальная норма жилой площади следующая:
- на одного человека — 33 квадратных метра;
- на семью из двух человек — 42 квадратных метра;
- на семью из трёх и более человек — 18 квадратных метров на каждого члена семьи.
Но санитарные нормы гораздо меньше — 6 квадратных метров на человека. Это говорится в 105 и 106 статьях Жилищного кодекса. Эта норма установлена для общежитий и маневренного фонда.
Как устроены микроапартаменты
Возьмём за пример недвижимость общей площадью 10 квадратных метров. В такой квартире санузел займёт не больше 2 квадратных метров, прихожей отдаётся 1 квадратный метр, а остальные 7 займёт жилая зона: спальня и кухня одновременно. Также для экономии пространства в таких квартирах ставят душевую кабину вместо ванны.
На вторичном рынке микроквартиры обычно находятся в коммуналке, бывшем общежитии или в ведомственном доме. Поэтому важно быть готовым к тому, что на общей площадке будет сразу несколько помещений, расположенных близко друг к другу. Зачастую, точно больше 5. Отсюда — много соседей.
Требования к микроквартирам
Можно выделить несколько основных требований:
- есть инженерные системы;
- есть вентиляция;
- горячее и холодное водоснабжение;
- газоснабжение (для оборудованных газом домов).
Кто покупает микроквартиры
Зачастую покупателями микроквартир становятся молодые люди без семьи или старшее поколение, приобретающее квартиру для детей-студентов. Также популярностью микроквартиры пользуются у тех, кто решает переехать в другой город. Некоторые приобретают такое жильё с целью получить постоянную регистрацию.
Ещё микроквартиры или микроапартаменты решают приобрести с целью заработка: например, в туристических или курортных городах России для посуточной сдачи в аренду.
Есть ещё одна цель: покупка квартиры в доме под реновацию. Обустраивая новые районы города, дома-общежития сносят, а собственникам микроквартиры дают новую жилплощадь с метражом точно больше предыдущей.
Чаще всего на момент покупки это уже не единственное жильё у покупателя. Пока новый собственник ждёт своей очереди на переселение, сдаёт квартиру.
Портретов покупателей такой недвижимости несколько: у каждого своя цель покупки. Например, при регулярной сдачи в аренду в курортном городе постоянно меняются соседи, возможно будет шумно.
Если вы решили купить квартиру в бывшем общежитии, важно предварительно узнать, кто будут вашими соседями, так как в таких домах планировка предполагает больше 5 квартир на одной площадке. На одном этаже их может быть даже до 20.
Минусы микроквартир
Главным минусом конечно является площадь жилья: кому-то может быть физически некомфортно жить на маленькой площади. Поэтому, если вы покупаете такую недвижимость с целью своего дальнейшего проживания, рекомендуем прислушаться к себе. Возможно, вам важно иметь достаточно пространства для жизни и работы.
В микроквартирах сложнее обустраивать системы хранения и нужно тщательно выбирать размер мебели. Это ставит в определённые рамки, которые могут быть неприятны тем, кому важна персонализация пространства.
Есть свои ограничения в возможностях завести семью. Жить на маленькой площади могут максимум два человека, большему количеству (особенно с детьми) уже будет дискомфортно. А о мечте обзавестись большой собакой можно забыть.
Микроквартира — точно квартира не навсегда. Из-за особенностей размера и расположения (если говорить о домах-общежитиях) такую недвижимость сложно продать. Немногие захотят спать и есть в одном небольшом помещении. А в старом фонде такие квартиры находятся на площадке очень близко друг к другу. Это может создать проблемы с шумом и нарушить спокойствие.
Плюсы микроквартир
Разумеется, есть и плюсы. Одним из основных является относительно невысокая цена. Микроквартиры обычно стоят дешевле, чем большие квартиры или дома. Это может быть привлекательным для людей с ограниченным бюджетом или тех, кто хочет сэкономить на жилье.
Также можно сэкономить на ремонте, так как требуется меньше расходных материалов.
Вместе с тем в микроквартирах ниже коммунальные платежи (из тех, что вычисляются из количества квадратных метров): содержание и ремонт жилья, капитальный ремонт и вывоз мусора.
А благодаря маленькому размеру, такая квартира требует меньше времени и усилий для уборки и поддержания чистоты.
Риски при покупке микроквартир
Как мы уже выяснили выше, предложения с микроквартирами есть не только в новостройках, но и на вторичном рынке.
При покупке микроквартиры на вторичном рынке есть свои риски. Основным является приобретение микроквартиры по долям — доля может быть не выделена в натуре, то есть она не самостоятельный объект недвижимости.
В таком случае покупатель приобретает не недвижимость с отдельным кадастровым номером, а долю в общей собственности. В силу этого каждый из обладателей долей имеет право на пропорциональную долю.
С особой осторожностью также следует относиться к перепланировкам: имеют место быть незаконно подведённые коммуникации, включая мокрые зоны. Это может быть чревато не только проблемами с последующей продажей, но и наказание за нарушение законодательства РФ.
В целом, микроквартиры могут быть подходящим вариантом для одиноких людей или молодых профессионалов, которым не требуется много пространства. Однако, перед покупкой важно тщательно взвесить все ее плюсы и минусы и учесть свои потребности и предпочтения.
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