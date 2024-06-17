Где купить квартиру у моря
Жить в нескольких минутах от моря — наверняка, мечта многих. Ощущение непрерывного отпуска, прекрасная природа, приятный климат — вот только самые очевидные плюсы, ради которых многие россияне покупают недвижимость на побережье.
Также свои квадратные метры в туристически популярных локациях — это неплохая инвестиция. Квартиру у моря можно сдавать в аренду. Разбираемся, где в России купить квартиру у моря и сколько это стоит.
Сколько стоит квартира у моря
Россию омывает больше десяти морей, но большинство из них холодные, и не входят в топы рейтингов по престижности для покупки жилья. Самые популярные и для жизни, и для покупки с целью инвестирования — это берега Черного и Азовского, Каспийского и Балтийского морей.
Исторически недвижимость на морском побережье — одна из самых дорогих. Особенно это касается курортных городов с мощным туристическим потенциалом.
Например, по статистике Домклик, Краснодарский край входит топ самых дорогих регионов для покупки жилья, а в самом крае лидер в таком же рейтинге — «летняя столица» России — Сочи.
Цены на квартиры у моря разнятся и сильно зависят от локации и ремонта. В целом, минимальная «вилка» стоимости жилья на морском побережье: от 5-6 млн рублей за однокомнатную квартиру. Найти что-то адекватное дешевле этих цифр — большая удача.
Краснодарский край — Черное и Азовское моря
Говоришь о море в России — имеешь в виду Краснодарский край. Его курорты стали достойной альтернативой «закрытой» Европе — Черноморское побережье Краснодарского края расположено на той же географической широте и имеет почти идентичный средиземноморский климат, что и курорты Адриатики, лазурного побережья Франции и итальянской Ривьеры.
Также здесь плещется одно из самых маленьких и тихих морей в мире — Азовское, которое очень популярно для отдыха с детьми.
Море, горы, потрясающая природа, длинный купальный сезон, расслабленная южная атмосфера, стремительное инфраструктурное развитие — все это превратило Краснодарский край в один из самых престижных регионов для покупки недвижимости.
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Сочи
Сочи — уникальное место в России, где с утра можно покататься на горных лыжах, а после обеда — на водных, это один из немногих всесезонных курортов страны.
Это важный транспортный узел, курортная столица России, культурный и экономический центр черноморского побережья. Город обслуживает аэропорт и 6 железнодорожных вокзалов. Между собой, а также с другими локациями Краснодарского края Сочи связан сетью маршрутных такси, автобусов, электричек.
Сочи растянулся вдоль Черного моря почти на 100 км, тут четыре крупных района: Центральный, Адлерский (к нему же относится знаменитая высокогорная Красная Поляна), Хостинский и Лазаревский. С точки зрения инфраструктуры сильнее всего развиты первые два.
Ставшая знаменитой на весь мир столица Зимних Олимпийских игр в 2014 году привлекает своим уникальным климатом, теплым морем, минеральными источниками, близостью гор и потрясающей природой — значительная часть территории города отводится под живописные заповедники, заказники и парки.
Недвижимость тут одна из самых дорогих в России, по ценам порой не уступающая Москве. Так, в мае 2024 года средняя цена за 1 кв. м жилья на вторичном рынке Сочи составила 288 000 руб., а в новостройках ещё больше — 422 000 руб.
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Геленджик
Геленджик находится в 180 км от Краснодара, подковой опоясывая Геленджикскую бухту.
Это абсолютно туристический город в лучшем его понимании: никаких промышленных предприятий, прекрасная набережная длиной в 14 км, сотни экскурсий на любой вкус, джиппинг, яхтинг, аквапарки, дельфинарии, десятки уютных ресторанов, разбросанных по городу — все прелести морского отдыха сконцентрированы тут.
Геленджику подчиняются 4 сельских округа, очень популярных у отдыхающих: Кабардинский, Дивноморский, Пшадский, Архипо-Осиповский. Сам город, разделенный на множество микрорайонов, очень уютный и компактный, даже из спальных районов до центра можно дойти пешком за 15-20 минут, а из самого отдаленного «спальника» — микрорайона Северный — за 30-40 минут. Центральная часть города равномерно расположена вдоль моря.
Самыми престижными районами для покупки жилья считаются Центральный, микрорайон «Магнолия», Толстый мыс, «Южные зори», район улицы Туристическая.
По данным Домклик на момент публикации материала, средняя цена за кв. м на «вторичке» в Геленджике стоит 236 000 руб. Получается, что однокомнатная квартира площадью 35 кв. м будет стоить около 8,3 млн руб.
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Анапа
Спокойный и уютный город находится в юго-западной части Краснодарского края на границе Большого Кавказа и Таманского полуострова. Так зеленые кавказские предгорья здесь чередуются с живописными долинами, а гладкие равнины с морскими лиманами.
Анапа славится своим мягким климатом, широкими и длинными песчаными пляжами и званием «детского курорта» — даже главная улица города носит имя Пионерский проспект. В городе множество архитектурных, исторических и природных достопримечательностей: археологический музей-заповедник «Горгиппия», заказник «Большой Утриш», Турецкие ворота.
В состав Анапы входит сам город, разделенный на 12 микрорайонов, и 2 сельских округа — Витязево и Благовещенский — стоимость участка под ИЖС ниже, чем дальше от центра, моря и инфраструктуры. Также она окружена многочисленными поселками, станицами и хуторами, ставшими уже полноценными курортными зонами.
Благодаря своему равнинному рельефу, Анапа активно расширяется и расстраивается, спрос на недвижимость тоже высокий. Одними из самых престижных мест для покупки жилья считаются близкие к морю микрорайоны 3а, 3б, «Высокий берег» и «Ореховая роща».
Кв. м в анапской «вторичке» стоит 169 000 руб. В 2024 году средняя «однушка» в Анапе будет стоить в районе 6 млн руб. Студию в новостройке можно купить за 5,5 млн руб.
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Новороссийск
Новороссийск — самый индустриальный город на побережье Черного моря, не входящий в официальный список курортов Краснодарского края. Однако это не мешает ему ежегодно принимать тысячи туристов со всей страны.
В Новороссийске расположена Военно-морская база Черноморского флота и крупнейший порт не только Черного моря, но и всей России. Также Новороссийск имеет важное транспортное значение — это узел шоссейных дорог и конечный путь железнодорожной линии от Краснодара.
Новороссийск — главный центр цементной промышленности на Юге России, также здесь сильно развито машиностроение и винодельчество — в 14 км от города находится живописное озеро, недалеко от которого работает знаменитый завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо».
Город находится в амфитеатре Цемесской бухты и окружен горами Северного Кавказа. Климат здесь суше, чем на остальном Черноморском побережье, зимой дуют сильные норд-осты.
Город разделен на 5 районов, также к нему примыкают 6 сельских округов. Исторический центр города начинается от набережной. Восточная часть города — преимущественно промышленная. Новороссийск находится в сейсмоопасной зоне, здания здесь строят на специальном фундаменте и не слишком высокие. Большинство домов — панельные, есть частный сектор, причем даже в Центральном районе.
По состоянию на лето 2024 года, один квадратный метр в новороссийской «вторичке» стоит 150 000 рублей, в новостройке — 202 000 рубля. Средняя цена за «однушку» в Новороссийске составляет примерно 5,3 млн руб.
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Туапсе
Туапсе — крупный город-порт, с протяженностью морского побережья в 10 км. Сам город чаще служит транзитной точкой на пути к курортным зонам Туапсинского района.
По окрестностям рассредоточено много природных достопримечательностей, можжевеловые и реликтовые леса.
Центр города расположен в относительно ровной местности, но удаляясь от центра, попадаешь в систему извилистых улочек с ощутимыми перепадами высот. Еще одна часть Туапсе стоит на холме, откуда открывается прекрасный вид на море и горы.
В Туапсе очень развит частный сектор. В центре сохранилось жилье советского времени, новостроек и высоток мало. Лучшими локациями для покупки жилья считаются микрорайоны Кадош и Звездный.
Квадратный метр «вторички» в Туапсе стоит 134 000 руб. Средняя цена за однокомнатную квартиру летом 2024 году — в районе 5 млн руб. Новостроек в Туапсе очень мало.
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Ейск
Ейск находится на северо-востоке одноименного полуострова, упирается в Ейскую косу и омывается двумя лиманами: Ейским с востока и Таганрогским с запада.
Сюда едут за теплым и неглубоким Азовским морем, спокойствием, отличающим Ейск от других курортов Краснодарского края. Также Ейск — это негласная «российская столица серфингистов».
Город разделен на 8 районов и 3 поселка, примыкающих к черте города.
Ейский жилой фонд с купеческой атмосферой сочетает в себе разные эпохи: царскую, советскую, конца 90-х и современную. Жилье здесь, в сравнении с соседними черноморскими курортами, относительно недорогое. Однокомнатную квартиру в готовом доме в Ейске можно купить за 4 млн руб. Новостроек в городе почти нет.
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Калининградская область — Балтийское море
Калининградская область — место встречи России с Европой. Этот регион даже границ с Россией не имеет, он отделен от всей страны Прибалтикой.
Балтийские города области — это переплетение европейского прошлого и русского настоящего в потрясающих природных декорациях. Несмотря на то, что и погода на Балтике капризная, и купальный сезон короткий, Калининградская область в последние годы стала одним из главных туристических направлений, при этом очень специфическим.
Балтика не имеет ничего общего с шумными и пестрыми курортами Краснодарского края и Крыма. Сюда едут за европейской атмосферой, песчаными дюнами, широкими пустыми пляжами и красотой уникальных национальных парков.
Цена за 1 кв. м на вторичном рынке в Калининградской обрасти летом 2024 года составляет 121 000 руб. На рынке новостроек — 134 000 руб. Найти и купить небольшую, но достойную квартиру можно за 5-6 млн руб.
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Светлогорск
Самый западный российский город-курорт, в прошлом носивший имя Раушен, а теперь неофициально зовущийся «Северным Сочи», находится в 30 км от Калининграда.
Этот небольшой город расположен практически в лесопарковой зоне — каждое здание здесь утопает в зелени. Озеро Тихое делит город на две части: первая — морской туристический район с шикарным променадом и пляжами, вторая — жилой район с будто игрушечными немецкими особняками, морской лечебницей и символом города — старинной водонапорной башней.
Купальный сезон длится с июля по август. Также здесь самое большое количество солнечных дней на побережье — для Балтийского моря это важно. Спуск к морю тут крутой, практически к самим берегам подступает лес.
Недвижимость в крошечном Светлогорске дороже, чем в столице региона Калининграде. Квадратный метр во «вторичке» в Светлогорске стоит 165 000 руб., в новостройке — 225 000 руб. Цены актуальны по состоянию на лето 2024 года.
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Зеленоградск
Зеленоградск — в прошлом Кранц — еще один курортный город, немного скромнее соседнего Светлогорска. Зима здесь мягкая, лето достаточно теплое. От окраины города берет начало знаменитый национальный парк Куршская коса, заканчивающийся уже на территории Литвы.
Зеленоградск расположен на пологих дюнах, а зеленоградские пляжи известны своими «сковородками» — песчаными полянами, защищенными от ветра кустарниками и деревьями. Поэтому если купальный сезон здесь также занимает только июль и август, загорать можно уже весной.
Главные достопримечательности Зеленоградска — широкий променад, пирс, старинная немецкая архитектура. Особенно поражает восточная часть города, будто срисованная с иллюстраций к старинным европейским сказкам. А еще Зеленоградск — город кошек. Эти животные стали символом города — на улицах можно увидеть многочисленные граффити и скульптуры, им посвященные.
Кранц изначально застраивался как курортный город — его планировка логична, компактна и удобна. Старая часть города — это извилистые узкие улочки и малоэтажная застройка. Чем дальше от моря, тем больше новых, современных ЖК.
По стоимости недвижимость в Зеленоградске примерно равна светлогорской, цены не назвать дешевыми. Кв. м во «вторичке» — 195 000 рублей, новостроек мало.
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Республика Дагестан — Каспийское море
Каспийское море или озеро находится на границе Европы и Азии и по своему туристическому потенциалу пока уступает Черноморскому побережью Кавказа, но в последние годы интерес к этой территории стремительно растет.
В месте, где переплетено влияние европейских и восточных культур сосредоточено огромное количество уникальных исторических достопримечательностей, прекрасная природа, полезный для здоровья климат.
Самые известные города на побережье Каспийского моря — Махачкала и Дербент — находятся в Республике Дагестан, расположенной в северо-восточной части Кавказа.
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Махачкала
Махачкала — столица Дагестана, крупнейший город Северо-Кавказского федерального округа, культурный и экономический центр Юга России — находится на берегу Каспийского моря, близ предгорий Большого Кавказа.
Махачкала неоднократно попадала в список самых благоустроенных городов России. Город стремительно развивается, здесь много крупных вузов, лечебно-оздоровительных центров. Лето жаркое, зимы в привычном понимании практически нет. Купальный сезон длится с мая по октябрь.
Исторические районы находятся у береговой линии города, в отдалении много частных домов и многоэтажек. Самыми удачными для покупки недвижимости считаются проспект Расула Гамзатова, Советский район и улица Ярагзского. Наименьшей популярностью пользуется проспект Акушинского.
Квадратный метр на «вторичке» в Махачкале стоит 118 000 руб. Новостроек в городе нет. Еще одна особенность региона — развитое частное домостроение, поэтому можно присмотреться к покупке дома или земли.
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Дербент
Самый южный и один из самых древних городов России — Дербент — находится на берегу Каспийского моря, в 121 км от Махачкалы.
Железнодорожный вокзал связывает Дербент с южными городами России, Москвой и Санкт-Петербургом.
Город небольшой, но с отлично развитой инфраструктурой, большим количеством исторических достопримечательностей, самая известная из которых — Дербентский крепостной комплекс, защищавший народы Закавказья и передней Азии от нашествия кочевников на протяжении 1500 лет.
Квадратный метр «вторичного жилья» в Дербенте стоит 114 000 руб. Новостроек нет. Если хотите купить тут недвижимость, рассмотрите вариант с покупкой дома или земельного участка.
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Крым — Черное море
Практически вся территория Крыма — это одна большая курортная зона, но инфрастурктурно, конечно, наиболее развиты районы около моря. Крым глубоко выдается в Черное море, которым омывается с юга и запада. С Краснодарским краем полуостров связывает Крымский мост.
Богатая и многообразная природа, целебный климат, древняя история, большое число рукотворных и природных достопримечательностей привлекают в Крым тысячи туристов и делают его выгодным вариантом для покупки жилья.
Самые популярные курортные районы Крыма:
- Южный берег (Ялтинский и Алуштинский регионы);
- Западное побережье (Евпаторийско-Сакский регион);
- Юго-Восточное побережье (Феодосийский и Судакский регионы).
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Ялта
Южнобережная Ялта — самый известный и популярный курорт в Крыму. Именно здесь возникло выражение «бархатный сезон» — приезжающая сюда на осенний отдых богемная публика сплошь была одета в бархат.
По количеству солнечных дней в году Ялта вполне может поспорить с Сочи. Здесь мягкая и дождливая зима, прохладная весна, жаркое и продолжительное лето и теплая, долгая осень.
Сам город входит в состав Большой Ялты, включающей также множество поселков, самые известные из которых: Симеиз, Гурзуф, Массандра и Гаспра с замком «Ласточкино гнездо» — эмблемой Южного берега Крыма и самой Ялты.
Самая благоустроенная часть Ялты — набережная с кипарисами, платанами, пальмами и все, что рядом с ней.
Холмом Дарсан Ялта условно разделена на две местности — западную и восточную. В Западной Ялте самым элитным и теплым районом является «Приморский парк» на береговой линии, а самые красивые виды на город доступны жителям спальных районов, расположенных на возвышенности.
Цены на недвижимость в Ялте разные. В среднем, купить квартиру получится даже за 5-6 млн руб., но состояние ее будет печальным. Более-менее адекватные варианты начинаются от 8-9 млн руб. Приличный дом обойдется дороже, стартовая цена — 30 млн руб.
Сухая статистика говорит, что кв. м жилья на вторичном рынке в Ялте летом 2024 года стоит 220 000 руб., в новостройке — 334 000 руб.
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Севастополь
Город федерального значения Севастополь находится в юго-западной части Крыма. Именуясь «городом моряков», Севастополь является крупным торговым и военным портом и одним из лидеров по рыболовному промыслу в Крыму.
На территории города воинской славы с руинами старинного Херсона огромное количество памятников и достопримечательностей — от античности до наших дней.
Хотя он стоит на море, Севастополь не совсем курортный город, хотя и туристический. Однако пляжи здесь тоже есть и на любой вкус — город окружен морем с трех сторон.
Административно Севастополь можно поделить на четыре района: Ленинский, Гагаринский, Нахимовский и Балаклавский. Первые два — это городские кварталы, Балаклавский и Нахимовский — небольшие населенные пункты.
Квадратный метр жилья на вторичном рынке в Севастополе по данным Домклик на момент публикации статьи — 168 000. Цена за «квадрат» в новостройке — 173 000 руб.
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Евпатория
Евпатория находится на западе Крыма, в 65 км от Симферополя. Это крупный промышленный центр региона.
По своему туристическому назначению, Евпатория — такой же признанный детский курорт, что Анапа для Краснодарского края. Здесь большое разнообразие пляжей на любой вкус — от мелкой гальки до белого песка.
На юго-западе города расположен курортный район, на востоке — старый город с переплетением маленьких улочек и с домами, возраст которых превышает 500 лет. На западе и востоке города — озера, в северо-западной части — современные высотки, широкие улицы и проспекты, в северной части — жилые районы и промышленные предприятия.
Квадратный метр жилья на вторичном рынке в Евпатории в июне 2024 года стоит дороже, чем на «первичке» — 168 000 руб., в новостройке дешевле — 152 000 руб.
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Феодосия
Феодосия, расположенная на юго-восточном побережье Крыма, славится своими отличными пляжами, минеральными источниками и грязевыми лечебницами. Это своеобразный рубеж между горным и степным Крымом.
Здесь спокойнее и тише, чем на южном берегу, а годовое количество солнечных часов даже больше, чем в Ялте.
Самые престижное жилье находится в центре города и районе Динамо, на Крымском массиве и бульваре Старшинова.
Квадратный метр жилья на вторичном рынке в Феодосии по данным Домклик на момент публикации статьи — 139 000. Цена за «квадрат» в новостройке — 126 000 руб.
А как же Владивосток?
Евгения К.здравствуйте! Мы брали города, в которых чаще всего тепло и практически всегда хорошая погода)
Домкликпечально…ведь Владивосток- особый город! И климат особой, пусть зимой там не как в Сочи, зато воздух действительно морской, ведь это город не просто у моря, а город на берегу океана! И омывает его не закрытое море, а целый Тихий океан!