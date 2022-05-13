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Недвижимость
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Где в России дешевле всего купить дом — исследование Домклик

Дата публикации: 13 мая 2022
Где в России дешевле всего купить дом — исследование Домклик
Содержание

Аналитический центр Домклик провел исследование стоимости загородных домов в 17 регионах страны: Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской, Самарской, Ростовской, Воронежской и Волгоградской областях, Краснодарском, Приморском, Красноярском и Пермском краях, республиках Татарстан и Башкортостан.

Спрос на загородные дома демонстрирует характерный для начала сезона рост. В апреле объем предложения по загородным домам на Домклик в целом по России увеличился на 3,9% по сравнению с началом 2022 года (с 310 887 лотов до 322 817 лотов) и более чем на 35% по сравнению с апрелем прошлого года. Надеемся, что новое исследование аналитиков сервиса Домклик поможет нашим клиентам сделать оптимальный выбор.

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1
Мария Ромчанова
Руководитель аналитического центра Домклик

В каких районах и городах самые дешевые загородные дома

В указанных 17 регионах, на основе объявлений, размещённых на сервисе Домклик, аналитики определили областные города и районы с минимальной стоимостью загородных домов — данные по состоянию на 8 апреля 2022 года.

В пятёрку лидеров по минимальной средней стоимости домов среди районов и городов 17 исследованных субъектов РФ вошли:

  • Ирбейский район Красноярского края (210 тыс. рублей)
  • Гагинский район Нижегородской области (350 тыс. рублей)
  • Берёзовский район Пермского края (400 тыс. рублей)
  • Еланский район Волгоградской области (400 тыс. рублей)
  • Кизильский район Челябинской области (410 тыс. рублей)

Ростовская область — Дубовский, Веселовский и Чертковский районы (0,66, 0,72 и 0,77 млн рублей; среднее по региону — 1,97 млн рублей)

Новосибирская область — Чулым, Краснозёрский и Сузунский районы (0,72, 0,73 и 0,83 млн рублей; среднее по региону — 1,96 млн рублей).

Красноярский край — Ирбейский, Курагинский и Казачинский районы (0,21, 0,60 и 0,76 млн рублей; среднее по региону — 1,87 млн рублей).

Самарская область — Алексеевский, Борский и Пестравский районы (0,49, 0,68 и 0,70 млн рублей; среднее по региону — 1,69 млн рублей).

Воронежская область — Новохопёрский, Таловский и Репьёвский районы (0,56, 0,57 и 0,69 млн рублей; среднее по региону — 1,55 млн рублей).

Свердловская область — Верхнесалдинский район, Красноуральск и Кушва (0,54, 0,58 и 0,59 млн рублей; среднее по региону — 1,31 млн рублей).

Челябинская область — Кизильский и Уйский районы, Куса (0,41, 0,58 и 0,59 млн рублей; среднее по региону — 1,29 млн рублей).

Волгоградская область — Еланский, Клетский и Ольховский районы (0,40, 0,45 и 0,52 млн рублей; среднее по региону — 1,23 млн рублей).

Пермский край — Берёзовский и Суксунский районы, Губаха (0,40, 0,45 и 0.52 млн рублей; среднее по региону — 1,18 млн рублей).

Нижегородская область — Гагинский, Бутурлинский и Спасский районы (0,35, 0,44 и 0,48 млн рублей; среднее по региону — 1,1 млн рублей).

Омская область — Павлоградский, Муромцевский районы и Тюкалинск (0,51, 0,63 и 0,68 млн рублей; среднее по региону — 0,97 млн рублей).

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Загородная недвижимость: строительство и покупка
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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