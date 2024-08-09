Что выгоднее: купить дом или построить самому
Перебраться жить за город можно двумя способами: построить дом или купить готовый. Какой из двух вариантов лучше — возвести на свободном земельном участке то, что хочется, или приобрести пригодный для жилья дом со всеми коммуникациями?
Многие будущие домовладельцы в первую очередь делают выбор, исходя из финансовых затрат. Для кого-то в принятии решения важен не только бюджет, но и время, потраченное на стройку и на личное участие в процессе. Кому-то хочется построить для себя дом мечты, и ради этого хозяева готовы потратить деньги, силы и время.
Человек с опытом понимает, что придется контролировать строителей, закупать стройматериалы, согласовывать проект и документацию, но далеко не все имеют навык возведения дома. Разбираемся: что легче и дешевле — построить дом или купить готовый.
Стоимость строительства и покупки готового дома
Бюджет — важная составляющая этого решения: «лучше построить дом или купить готовый». Если сделать его основным показателем, стоит присмотреться к каркасным домам: строительство дома по такой технологии обходится почти по цене типовой однокомнатной квартиры в Москве (за пределами ТТК), но его площадь будет в пять раз больше.
Сравнение готовых домов и сметы на строительство по материалам стен показывает примерно такой расчет: нижняя граница цены готового дома из клееного бруса, кирпича, газобетона может оказаться и ниже, чем сумма в смете.
Но есть еще особенности структуры предложения на рынке недвижимости. Если их учесть, то получается, что большинство лотов выставляют на рынок дороже, и материал уже не играет роли. В среднем цена оказывается на 30–40% выше планового бюджета на строительство. Но разница может быть и больше, если дом построен позже, расположен ближе к городу или к нему удобнее подъезд. То есть на этом этапе рассуждения о том, дешевле построить дом или купить готовый, сводятся к тому, что строить дешевле.
О преимуществах и недостатках разных технологий и материалов при строительстве загородного дома можно почитать здесь.
Длительность ожидания жилья
Чаще всего выбор в пользу готового дома делают, когда требуется быстрое решение жилищного вопроса, — чтобы заехать и сразу жить, не втягиваясь в масштабное обустройство. Это основной плюс покупки построенного дома. Он же и минус для тех, кто выбирает строительство. Например, дому из дерева нужен год на усадку.
Маловероятно, что дом решат строить, если речь идет о единственном основном жилье. Постройка из кирпича, газоблоков или керамоблоков будет готова в среднем через 8–10 месяцев. Но для некоторых технологий строительства важна сезонность.
Так, зимой, даже когда на улице ноль градусов, газобетонные блоки придется согревать, это увеличит стоимость строительства. Можно подождать тепла. В этом случае, когда придется решать, что выгоднее — купить или построить дом, на время ожидания подходящего сезона или усадки придется предусмотреть бюджет на аренду жилья.
В то же время поиск подходящего готового дома может непредсказуемо затянуться. Специалисты, которые продают загородную недвижимость, обычно советуют рассмотреть строительство, если за полтора-два года ничего не нашлось. И тогда нужно оценить масштаб предстоящих задач. Вот их список.
Перечень основных строительных работ
- Расчистка земельного участка
- Устройство фундамента
- Стены первого этажа
- Плита межэтажного перекрытия
- Стены второго этажа
- Крыша
- Внутренние перегородки
- Лестница: производство или покупка, монтаж
- Монтаж окон и дверей
- Отделка фасада
- Благоустройство участка (парковка, забор, дорожки)
Затем идут черновая отделка помещений, устройство коммуникаций на участке и их разводка в доме, финишная внутренняя отделка, вывоз мусора. Перечень внушительный.
А есть еще предварительная строительная подготовка, которая нужна, чтобы сделать проект дома. Это к тому же повлечет и дополнительные расходы. Причем необходим не только строительный проект, но и схема газо- и электроснабжения как внутри здания, так и подключения его к общим сетям, а это зачастую требует согласования с местными администрациями или энергетическими компаниями и, конечно же, денег.
Затем пора перейти к перечню дополнительных работ. Он тоже немаленький.
Перечень дополнительных работ
Проблема этого списка в том, что он может быть бесконечным. С одной стороны, в нем есть необходимые дополнительные работы, без которых невозможен частный дом. Например, бурение скважины, применение септика и вывоз нечистот, отмостка. Но есть и незапланированные задачи, которые могут возникнуть в процессе строительства. Это ремонт фасадов или инженерных коммуникаций, уход за участком (вывоз мусора, стрижка газона, чистка от снега подъездной дорожки).
На форумах пишут, что в какой-то момент просыпается аппетит к обустройству и начинается строительство бани, беседки, гриль-зоны, бассейна, альпийской горки — вопрос фантазии владельца.
Как выбрать участок под строительство
Если вы решили строить дом, то при выборе участка в первую очередь нужно обращать внимание на категорию и вид разрешённого использования земли. От этого напрямую зависит ответ на вопрос — разрешено на таком участке строительство или нет.
Категорию земельного участка и вид его разрешенного использования можно узнать с помощью публичной кадастровой карты Росреестра. Также эти сведения есть в документах на землю (в частности, в выписке из ЕГРН).
Очень важно правильно выбрать место, на котором планируется построить дом — от этого зависит не только стоимость, но трудоемкость строительства и, как следствие, его скорость, а значит, счастливый момент переезда в пригодное для жилья здание. На что стоит обратить внимание при выборе земельного участка?
- Транспортная доступность. Если у будущего домовладельца нет автомобиля, то стоит узнать, как добираться до места на общественном транспорте, где расположены остановки автобуса или железнодорожные станции, есть ли там возможность вызвать такси и сколько это стоит.
- Дорожное покрытие. Не менее важно наличие подъездных путей (это обязательно потребуется на время строительства) и насколько хорошее дорожное покрытие в разное время года.
- Площадь участка. Его размер должен соответствовать проекту дома и придомовой территории. Планируются ли на участке игровые зоны для взрослых и детей, сад, огород, дополнительные постройки — беседка, баня, сарай. Размер дома тоже влияет на выбор земли. Например, для одноэтажного дома в 100 кв. м.
- Ландшафт и рельеф. Если на участке много деревьев, то важно понимать, нужно ли проводить работы по спиливанию стволов и корчеванию. Если участок с уклоном, это может повлечь дополнительные затраты на выравнивание, укрепление склонов и дренажные работы.
- Социальная сфера. Если в семье есть дети и она планирует жить круглый год в доме, хорошо бы уточнить заранее, есть ли поблизости детский сад, школа, поликлиника, аптека и магазины. Этот пункт важен и при покупке готового дома.
- Инженерные коммуникации. До начала строительства дома нужно выяснить, подключен ли участок к водопроводу, электрическим сетям, газу, имеет ли колодец или скважину. Как работают системы, есть ли график подачи воды или она доступна круглосуточно. От этого напрямую будут зависеть стоимость и сроки возведения дома и ввод его в эксплуатацию.
Кроме этого, у земли существует множество технических и юридических аспектов, которые важно учитывать при выборе.
Какие риски имеет самостоятельная стройка
Специалисты в открытую не рекомендуют строить дом самостоятельно, то есть своими руками, тем, у кого мало свободного времени и нет опыта. При желании, упорстве и доле смекалки наличие времени компенсирует незнание — во всем можно разобраться, приглашая специалистов на узкопрофильную работу, например подведение газа до границы участка и к дому. В остальных случаях ошибки новичка могут стоить очень дорого, вплоть до превращения мечты в долгострой из-за просчетов в проектировании и строительстве.
Быть прорабом на собственной стройке тоже требует специальных знаний, но и это не застрахует от ненадежных рабочих, которые могут быть неопытными, необязательными или пьющими. И здесь вопрос, что лучше — построить дом или купить готовый, упирается в желание тотально контролировать строительную бригаду, проявлять твердый менеджмент и быть готовым к замене работников и затягиванию сроков.
Таким образом, наиболее надежный, но не самый дешевый вариант — устроить так, чтобы новый дом построила компания, профессионально оказывающая услуги строительного подряда под ключ.
При оценке предложений подрядчиков важно обращать внимание на перечень работ по договору. У одних построить под ключ — это возвести коробку с крышей, и цена за двухэтажный кирпичный дом площадью 200 кв. м — от 41–45 тыс. рублей за 1 кв. м. Другая компания включает в услугу еще и внутреннюю отделку, берет на себя установку бытовок для рабочих, и по ее прайс-листу одноэтажный дом площадью 90 кв. м обойдется от 80 тыс. рублей за 1 кв. м. Но и в случае заказа работ под ключ придется закладывать до 30% бюджета сверху на непредвиденные расходы.
Специалисты утверждают, что без них не обходится ни один проект, потому что часто требуется замена материалов из-за отсутствия нужных, или обнаруживается брак, или мешают неподходящие погодные условия. Сейчас необходимо учитывать высокие темпы роста цен на строительные материалы и дефицит по ряду позиций из-за санкций. С дефицитом рынок понемногу справляется и находит варианты импортозамещения.
Риски в случае покупки готового жилья
При приобретении готовой квартиры или дома всегда есть риски. Юристы называют до 100 возможных «ловушек», в которые может попасть покупатель. Чтобы сделка не была расторгнута по суду или впоследствии не обнаружились скрытые недостатки как самого сооружения, так и места, где оно находится, стоит учесть некоторые нюансы.
Что может сделать покупатель
Есть вещи, которые покупатель может сделать сам. Например, как и в случае выбора участка, стоит обратить внимание на транспортные развязки и социальные объекты в населенном пункте, где расположен дом.
Хорошо бы приехать лично и походить по поселку, расспросить будущих соседей об особенностях ландшафта. Может оказаться, что участок заливает весной или из соседней фермы ветер доносит неприятные запахи.
Как правильно оценить состояние готового дома перед его приобретением? Вот еще несколько советов, которые дают опытные риелторы.
- Осматривать дом лучше весной и осенью. Распутица, дожди, грунтовые воды, перепады температуры, тающий снег покажут протечки и особенности ландшафта участка.
- Если в доме уже жили люди, это плюс. Значит, они делали дом под себя и, скорее всего, уже устранили основные дефекты. Дом после ответственных жильцов, как правило, продается в хорошем состоянии.
- Проверить статус земельного участка: не находится ли он в водоохранной зоне. Иначе это станет препятствием для каких-либо строительных и хозяйственных работ. В пределах водоохранной зоны (то есть участка, примыкающего к водоему) нельзя сбрасывать сточные и дренажные воды, а проектирование, реконструкция, строительство объектов недвижимости допускается с соблюдением жестких условий. Узнать, не относится ли земля к охраняемой зоне, можно на сайте Росреестра и в онлайн-сервисе Публичная кадастровая карта.
- Узнать историю объекта недвижимости. Чтобы проверить, кому раньше принадлежали дом с участком и как часто менялись собственники, потребуется заказать выписку из ЕГРН о переходе прав на объект. Это можно сделать через портал Госуслуги или при личном визите в МФЦ.
На сайте Домклик есть раздел «Построить дом», который включает в себя каталог свыше 4 тыс. подрядчиков, большой выбор проектов домов и реальные отзывы клиентов о качестве строительства.
С его помощью можно решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.
Зачем нанимать эксперта
Дом — это сложное технологическое сооружение. И для того, чтобы будущему домовладельцу не остаться и без него, и без денег или не получить вместе с покупкой ворох проблем и неликвидный объект, специалисты настоятельно рекомендуют нанимать эксперта в строительстве, юриста в сфере недвижимости и добросовестного риелтора. Да, их услуги недешевы, но зато о приобретаемом объекте они расскажут все, и не придется покупать кота в мешке.
Например, строительный эксперт, в отличие от покупателя, увидит не красоту пейзажа, а недостатки в строительстве: правильно ли залит фундамент, не заваливается ли дом и не дал ли трещины при осадке, состояние инженерных коммуникаций, крыши, правильное водоотведение, наличие грибка на стенах, прогнившие перекрытия. Соблюдены ли строительные, санитарные, пожарные нормы.
Юрист, специализирующийся на недвижимости, проверит достоверность документов, чистоту участка и дома. Например, продаваемый дом может быть построен на земле с обременением или поделенной на доли, часть которых принадлежит другому собственнику или вовсе выставлена на торги в счет уплаты долгов. Коттедж может оказаться самостроем, или он возведен с нарушениями, тогда оформить его в собственность будет крайне проблематично, а иногда невозможно.
И наконец, грамотный риелтор поможет правильно оформить документы на покупку дома и участка, наведет дополнительные справки об объекте и месте его расположения, соседях, с которыми придется рядом жить, и других важных вещах, на которые непрофессионал вряд ли обратит внимание.
Индивидуальный выбор каждого
Если будущий домовладелец при выборе — построить дом или купить готовый — склоняется ко второму, то и здесь есть два варианта.
Первый — это выбрать коттеджный поселок, в котором застройщик продает участки без подряда, то есть незастроенные, а затем на нем сам строит коттедж. Обычно в этой схеме покупателю предлагают на выбор несколько проектов. Преимущества — новый дом, за строительством которого можно наблюдать, но ответственность за ход работ и результат при этом на застройщике.
Второй вариант — купить непосредственно готовый дом. Риелторы предупреждают, что выбор на рынке загородной недвижимости зачастую представлен старыми домами, в стоимость которых заложена ценность участка, и новыми домами, которые стоят дорого.
Если удастся найти что-то среднее, необходим специалист, который оценит состояние дома и коммуникаций. Он может обнаружить утечку тепла или трещину в фундаменте и проконсультировать, какая проблема легко устранима, какая потребует времени и денег или того, что «все равно пора делать», потому что у каждого элемента дома разный период амортизации. Без такого специалиста риски оказаться в бесконечном ремонте кратно возрастают.
Больше полезных советов и инструкций о том, как выбрать и купить участок под строительство, построить дом за свои средства или в ипотеку>>
Если есть деньги то лучше построить, так у вас есть возможность воплотить в жизнь дом, о котором мечтали. Если денег недостаточно для постройки то оптимально будет купить готовый дом, т.к. постройка дома всегда дороже нежели купить б/у.
Купить конечно же лучше, только сразу дорого
В связи с использованием счета эскроу подрядчики должны строить дома за счет своих денег, поэтому цены на дома взлетели на 10-20%