Где в Краснодарском крае продаются самые дешевые и самые дорогие загородные дома — аналитика Домклик
Аналитический центр Домклик изучил ситуацию на рынке загородного жилья в Краснодарском крае — одном из самых популярных регионов страны для отдыха россиян летом.
Опираясь на статистику объявлений, размещенных на Домклик, эксперты составили тепловую карту стоимости типичного загородного дома площадью 100 кв. м. Также аналитики рассмотрели динамику изменения предложения и рассказали о ключевых трендах рынка загородной недвижимости в регионе.
Стоимость загородного дома в Краснодарском крае
Согласно данным Домклик на май 2024 года, к районам, где предлагаются наиболее бюджетные загородные дома, относятся:
- Староминский район. Стоимость загородного дома площадью 100 кв. м составит 1,8 млн руб.
- Новопокровский район – 2,5 млн руб.
- Ленинградский район – 2,7 млн руб.
- Крыловский район – 2,9 млн руб.
- Кущёвский район – 2,9 млн руб.
На карте видно, что все перечисленные районы расположены в северной части региона и удалены от линии берега. Следует учитывать, что в выделенных населенных пунктах в основном предлагаются дома, построенные в 1960-1980 годах.
Наиболее дорогие объекты предлагаются в следующих городах и районах:
- Сочи. Примерная цена – 18,1 млн руб.
- Геленджик – 12,5 млн руб.
- Горячий Ключ – 8,7 млн руб.
- Красноармейский район – 8,7 млн руб.
- Анапский район – 8,5 млн руб.
По оценкам экспертов Домклик, в столице региона – Краснодаре – цены на загородное жилье ниже. Дом обойдется в сумму около 8,2 млн. руб.
Аналитики Домклик добавляют, что почти все районы из топ-5 по стоимости также находятся в лидерах по количеству выставленных объявлений. Например, в Сочи сконцентрировано 7,3% всего предложения в регионе (2-е место после Краснодара), в Анапе – 6,8% (3-е место), в Горячем Ключе – 2,5% (8-е место), в Геленджике – 2,3% (9-е место).
Стоит также отметить, что предлагаемые дома являются относительно новыми: медианный возраст по выделенным районам и населенным пунктам не превышает семи лет.
Общие тренды рынка загородного жилья в Краснодарском крае
Если сравнить данные с показателями мая прошлого года, можно сделать несколько ключевых выводов.
1. Увеличилось количество продаваемых домов.
Сильнее всего количество предложений выросло в Краснодаре (+69%). Стоит отметить, что лидерами по росту количества выставленных лотов также стали районы, расположенные недалеко от столицы региона: Калининский (рост более чем в 2 раза), Брюховецкий (+87%), Динской (+85%), Кореновский (+64%), Тимашевский (+43%).
Исключение составили в основном популярные прибрежные города Черного моря: Сочи (-40%), Туапсе (-40%), Анапа (-35%), Новороссийск (-17%). В данном случае снижение объема предложения, вероятнее всего, связано с высокой покупательской активностью.
2. Выросла стоимость загородных домов.
Сильнее всего цены выросли в северо-восточной части региона, в особенности в Белоглинском (+60%), Павловском (+32%) и Кавказском районах (+29%). Рост также отмечается в юго-восточной части, неподалеку от Сочи: в Отрадненском (+53%), Мостовском (+52%), Лабинском (+26%) районах.
Что касается прибрежных курортных городов, таких как Сочи, Геленджик, Анапа, Туапсе, то в них стоимость загородной недвижимости также увеличилась: прирост медианной стоимости кв. м лежит в диапазоне 10-20%.
Аналитики Домклик добавляют, что интерес к загородной недвижимости на побережье Черного моря непрерывно растет. Учитывая динамику количества предложений, можно предположить, что рост средней цены в популярных курортных локациях обусловлен вымыванием предложений в нижнем ценовом диапазоне.
Методика расчета
Расчеты основаны на анализе объявлений о продаже загородных домов, актуальных в мае 2024 года (данные Домклик). Для каждой административно-территориальной единицы Краснодарского края (район, населенный пункт) была рассчитана медианная стоимость квадратного метра загородного жилья.
Для определения стоимости стандартного загородного дома стоимость квадратного метра умножалась на 100 кв. м (медианное значение площади выставленных домов по региону). В исследовании не учитывались районы и населенные пункты с недостаточным объемом предложения (менее 10 объявлений).
Вы можете оставить первый.