Где купить квартиру в Сочи
Сочинский рынок недвижимости, как южный пестрый базар предлагает массу вариантов — от «вторички» и современных новостроек с видом на море до таунхаусов в горах. Рассказываем, где выбрать квартиру в Сочи.
Чем привлекательна покупка недвижимости в Сочи
Жить в Сочи люди хотят по разным причинам. Уникальный микроклимат, одновременная близость к горам и морю, всемирная известность после Олимпиады-2014 обеспечивают летней столице России — Сочи — статус одного из самых дорогих городов для покупки недвижимости, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. В сочинскую недвижимость, как в выгодный объект для инвестиций, вкладывается все больше и больше денег.
Также пандемия, начавшаяся в 2020 году, повлияла на популярность покупки недвижимости в Сочи. Закрытие границ на неопределенное время определило Сочи как альтернативу европейским курортам, превратив его в «русскую Ривьеру». С массовым переходом на удаленную работу резко возрос спрос на жилье в Сочи именно в качестве места для постоянного или долгосрочного проживания.
А те, кто не планирует сюда переехать, рассматривают жилье в Краснодарском крае как инвестиции: купить и сдавать или приобрести на стадии котлована и потом продать.
Сколько стоит недвижимость в Сочи
По статистике «Открытых данных» от ДомКлик Краснодарский край занимает лидирующую позицию в рейтинге объявлений о продаже недвижимости на ДомКлик, а среди городов Краснодарского края в таком же рейтинге Сочи уступает лишь Краснодару.
Что касается цен на недвижимость в Краснадарском крае — в Сочи они самые высокие: 147 402 рубля за квадратный метр при покупке готового жилья и 182 000 рублей за квадратный метр при покупке квартиры в новостройке (данные предоставлены за последние 30 дней с момента публикации).
Выбрать квартиру в Сочи
В каком районе Сочи покупать квартиру
Сочи делится на 4 района: Центральный, Лазаревский, Хостинский и Адлерский. В состав каждого района могут входить микрорайоны, сельские поселения, поселки городского типа.
🌊 Центральный район
Как и в любом городе, самый престижный в Сочи — Центральный район. Также он самый маленький по площади и самый густонаселенный. В его состав района входит 12 микрорайонов.
Территория Центрального района — это часто хаотичная, стихийная застройка с «южным колоритом».
Основной сегмент работы застройщиков — бизнес- и элит-класс новостроек. Около моря сосредоточено много домов эконом-класса с квартирами-студиями, которые активно сдают в аренду в горячий туристический сезон.
Это и деловой центр города, и концентрация культурных и туристических мест, ресторанов, пляжей, парков. Соответственно, и цены на квартиры здесь самые высокие. Однокомнатная квартира в новостройке в среднем будет стоить 7,7 млн рублей, во «вторичке» — 5,2 млн рублей.
Выбрать квартиру в Центральном районе Сочи
🌊 Адлерский район
Адлерский район — «воздушные ворота в Сочи». Здесь расположен международный аэропорт Сочи, Олимпийский парк, масса отелей, санаториев и баз отдыха. Также от Адлера самый ближайший путь до горнолыжных курортов Красной Поляны и границы с Абхазией.
Район расположен на равнине, что делает его очень удобным в плане новой застройки: здесь активно строятся целые спальные микрорайоны, развивается инфраструктура. Цены на квартиры здесь высокие и практически не уступают ценам в Центральном. Однокомнатная квартира во «вторичном» жилом фонде стоит в среднем 5 млн рублей, в новостройке — 7,6 млн рублей.
Выбрать квартиру в Адлерском районе Сочи
🌊 Хостинский район
Хостинский район примыкает к Центральному и расположен в долине горной реки Хосты. Здесь отличный микроклимат — благодаря горам здесь более тепло и менее влажно, чем в других районах Сочи. В жилом фонде — и дома советского периода, и современные новостройки.
По ценам на жилье этот район находится на третьем месте. Однокомнатная квартира во «вторичке» в среднем стоит 4,7 млн рублей, в новостройке — 7,5 млн рублей.
Выбрать квартиру в Хостинском районе Сочи
🌊 Лазаревский район
Это самый большой из районов Сочи. Лазаревский растянут вдоль побережья, часть его расположена в горной местности. В состав Лазаревского включено 26 микрорайонов (курортных поселков).
В основном в районе преобладает малоэтажная застройка, типовые «хрущевки», новостроек мало.
Цены на жилье здесь самые низкие. Основная причина — отдаленность и непростая транспортная доступность до центра Сочи. Дорога займет около 70 км, часть которой пройдет по горному «серпантину». Однокомнатная квартира в готовом доме будет стоить около 4,1 млн рублей, в новостройке — 4,7 млн.