Где и как провести сделку с недвижимостью без ипотеки в Сбере: инструкция для клиентов
- Как записаться на сделку без ипотеки онлайн
- Можно ли записаться на сделку без ипотеки в мобильном приложении Домклик
- Можно ли провести сделку без ипотеки, если продавец и покупатель находятся в разных регионах РФ
- Как получить договор купли-продажи
- Где взять выписку из ЕГРН
- Где проходит сделка: в офисе или онлайн
- Как проходит электронная регистрация в Росреестре
- Как происходит расчет между сторонами сделки
- Сколько стоит проведение неипотечной сделки
- Какие документы нужны для проведения сделки без ипотеки
- Важные моменты, на которые стоит обратить внимание
Не все продавцы и покупатели недвижимости знают, что в СберБанке можно провести сделку без ипотеки. Сделать это можно бесплатно, даже если покупатель и продавец живут в разных регионах страны. Рассказываем и отвечаем на популярные вопросы о проведении неипотечных сделок в Сбере через Домклик.
Как записаться на сделку без ипотеки онлайн
Вы можете записаться на сделку без ипотеки на отдельной странице сервиса «Сделка за свои средства».
Также запись возможна на сайте в личном кабинете Домклик в разделе «Ипотека и сделки», далее в «Услугах для сделок» выберите «Сделка за свои средства».
При записи на сделку за свои средства:
- Укажите адрес продаваемого жилья
- Выберите нужный вам сервис Домклик для проведения быстрой и безопасной сделки: сервис электронной регистрации, сервис безопасных расчетов, сервис «Регистрация и расчёты»
- Выберите офис СберБанка и время для проведения сделки в этом офисе
Чтобы сделка прошла с максимальным комфортом, загрузите все документы в личный кабинет Домклик заранее. Так все участники процесса будут в курсе и быстрее смогут подготовиться к сделке.
Можно ли записаться на сделку без ипотеки в мобильном приложении Домклик
Да. Зайдите в мобильное приложение Домклик и в блоке «Сервисы» выберите «Сделка за свои средства».
Можно ли провести сделку без ипотеки, если продавец и покупатель находятся в разных регионах РФ
Да. Межрегиональные сделки без ипотеки на Домклик позволяют провести сделку с участниками в разных регионах.
Для этого при записи на сделку (пункт выше) необходимо выбрать «Межрегиональная сделка».
Как получить договор купли-продажи
Специалисты СберБанка профессионально составят грамотный договор купли-продажи с учетом интересов всех сторон. Заказать его можно при записи на сделку.
Если у вас уже есть свой договор купли-продажи, заказывать еще один договор от Домклик не надо.
Где взять выписку из ЕГРН
Менеджер закажет выписку из ЕГРН заранее и проверит по ней обременения до сделки.
Где проходит сделка: в офисе или онлайн
Записаться на сделку нужно онлайн на отдельной странице сервиса «Сделка за свои средства».
Подписание документов проходит в офисе Сбера, который вы выбираете при записи на сделку.
Вы приезжаете на сделку всего один раз. Далее ваш менеджер подает документы на регистрацию перехода права собственности, информирует о завершении процесса и начислении оплаты продавцу.
Если вы прописали в договоре купли-продажи дополнительные условия для перевода денег продавцу, он получит средства только после их выполнения. Речь в том числе о предоставлении таких документов, как акт приема-передачи недвижимости и справка об отсутствии зарегистрированных в ней граждан.
Как проходит электронная регистрация в Росреестре
Регистрация перехода права собственности от продавца к покупателю без посещения Росреестра и МФЦ с использованием сервиса электронной регистрации.
Как происходит расчет между сторонами сделки
Расчет между покупателем и продавцом проходит без дополнительных посещений банка с помощью сервиса безопасных расчетов.
Сколько стоит проведение неипотечной сделки
Стоимость услуги зависит от региона страны, а также от того, какие сервисы вы выбрали (договор купли-продажи, сервис безопасных расчетов и электронной регистрации). Точную стоимость вы увидите при оформлении записи на сделку.
Обратите внимание, что при необходимости дополнительные сервисы — договор купли-продажи, сервис безопасных расчетов и электронной регистрации — можно оформить по отдельности.
Какие документы нужны для проведения сделки без ипотеки
Чтобы узнать полный список документов конкретно по вашей сделке, после оформления записи пройдите опрос — он появится на странице сделки.
При этом для всех сделок обязательными будут следующие документы:
- Паспорта, СНИЛС и ИНН всех участников сделки
- Правоустанавливающий документ на объект недвижимости (например, договор купли-продажи или договор дарения)
Остальные документы могут варьироваться в зависимости от особенностей сделки. Например, если продавца или покупателя в сделке будет представлять доверенное лицо, то помимо основного списка документов потребуется нотариальная доверенность на покупку или продажу объекта недвижимости и тождественность этой доверенности.
А если продаваемая недвижимость покупалась в браке, то потребуется нотариальное согласие супруга или супруги продавца на продажу или брачный договор.
Важные моменты, на которые стоит обратить внимание
1. Всем участникам нужно добавиться в сделку — это необходимо, чтобы получать уведомления по ней, а после её завершения — увидеть зарегистрированные документы в личном кабинете (они будут продублированы на электронную почту каждого из участников).
Добавить участников может создатель сделки при оформлении записи или позже.
2. Всем участникам перед сделкой нужно скачать приложение Цифровой ключ — если заказана услуга электронной регистрации. На сделке участники выпустят с его помощью электронные подписи для оформления документов.
3. Покупателю необходимо заранее разместить денежные средства на счете СберБанка — желательно за день до сделки. Это необходимо при заказе услуги безопасных расчетов.
Суммы на счете должно быть достаточно для оплаты приобретаемой недвижимости и заказанных сервисов (подготовки договора купли-продажи, сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов).
Здравствуйте! Продаем квартиру в г. Краснодар с обременением (ипотека в сбере). Продавец находится в г. Тольятти. покупатель в г. Краснодар.
Менеджер говорит, что ДКП нам необходимо сделать в МФЦ, но недавно покупатели продавали свою квартиру и договор им подготовил Сбер, непосредственно на сделке. Кто прав? Так как мы с покупателем находимся в разных округах, ездить туда-сюда нет возможности.
И должен ли присутствовать покупатель на сделке лично или может написать ген доверенность на человека из нашего города?
Дарья М.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Добрый день! Обязательно ли посещение офиса при покупке квартиры через домклик? Я недавно продавал и ездил в офис, чтобы оформить электронную подпись. Зачем нужно ехать при покупке, если ДКП подписывается ей?
Валерий П.здравствуйте! Посещение офиса обязательно для подписания документов в день сделки.
Домкликздравствуйте! Уточнили ваш вопрос, такая возможность есть. Как проходит онлайн-сделка на Домклик, рассказали в статье.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где я могу увидеть договор купли-продажи от продажи квартиры? Сделка была летом.
Татьяна Д.здравствуйте! Всем участникам сделки документы направляются на указанную эл. почту.
Также можете составить обращение по предоставлению необходимых документов здесь или в разделе «Помощь» в приложении Домклик.
День добрый, планируется не ипотечная сделка, заказчиком услуг будет покупатель и создаст личный кабинет. Может ли и продавец присоединиться к сделке и направить свои документы через свой л/к напрямую в банк, а не через покупателя. Исключаем момент недоверия между сторонами. Спасибо.
Раиса Ж.здравствуйте! Да, покупатель может пригласить продавца в сделку. Когда продавец присоединится к сделке, он сможет загрузить документы напрямую.
Может покупателем быть Юр.лицо?