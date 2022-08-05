Домклик запустил сервис альтернативных сделок: регистрация недвижимости происходит одновременно для всех участников сделки
Домклик запустил сервис проведения полного цикла альтернативных сделок. Альтернативная сделка представляет собой цепочку сделок с жильем (как с ипотекой, так и без нее) с участием нескольких продавцов и покупателей. Продавец не получает деньги на руки, а сразу же использует их для покупки другой недвижимости объекта.
Сделка считается альтернативной, если хотя бы один ее участник собирается продать недвижимость и одновременно купить другую.
В альтернативной сделке очень важно обеспечить прозрачность расчетов, поэтому важной частью нового сервиса являются безопасные расчёты от Домклик. Сервис безопасных расчетов гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка: банк переводит деньги продавцам только после того, как покупатели получают права на жилье.
По закону альтернативную сделку нужно зарегистрировать в Росреестре. Сервис электронной регистрации от Домклик сократит срок регистрации жилья в Росреестре и позволит сделать это без посещения МФЦ или Росреестра, а сам процесс регистрации можно отслеживать в личном кабинете Домклик. После регистрации документы из Росреестра автоматически приходят всем участникам сделки по электронной почте.
Для успешного проведения альтернативной ипотечной сделки в Сбере участникам достаточно выбрать сервис безопасных расчетов, сервис электронной регистрации и сообщить менеджеру о том, что сделка будет альтернативной. Если вы покупаете недвижимость за свои средства, записаться на сделку можно на сайте сервиса Домклик в разделе Сделка за свои средства.
Условия использования сервиса альтернативной сделки
- Должна быть ипотека в Сбере
- Сделка проходит только со вторичной недвижимостью
- Объекты недвижимости: квартиры, дома с землей
- Гражданство РФ
Как проходит альтернативная сделка
- Запишитесь на сделку. Сообщите менеджеру, что ваша сделка альтернативная
- Выберите услуги, которые хотите включить в сделку (Сервис безопасных расчетов, Сервис электронной регистрации, Сделка за свои средства)
- После регистрации права собственности Домклик отправит всем участникам сделки документы и перечислит деньги