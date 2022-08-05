Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
2 мин
15K

Домклик запустил сервис альтернативных сделок: регистрация недвижимости происходит одновременно для всех участников сделки

Дата публикации: 05 авг 2022
Домклик запустил сервис альтернативных сделок: регистрация недвижимости происходит одновременно для всех участников сделки
Содержание

Домклик запустил сервис проведения полного цикла альтернативных сделок. Альтернативная сделка представляет собой цепочку сделок с жильем (как с ипотекой, так и без нее) с участием нескольких продавцов и покупателей. Продавец не получает деньги на руки, а сразу же использует их для покупки другой недвижимости объекта.

Сделка считается альтернативной, если хотя бы один ее участник собирается продать недвижимость и одновременно купить другую.

В альтернативной сделке очень важно обеспечить прозрачность расчетов, поэтому важной частью нового сервиса являются безопасные расчёты от Домклик. Сервис безопасных расчетов гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка: банк переводит деньги продавцам только после того, как покупатели получают права на жилье.

По закону альтернативную сделку нужно зарегистрировать в Росреестре. Сервис электронной регистрации от Домклик сократит срок регистрации жилья в Росреестре и позволит сделать это без посещения МФЦ или Росреестра, а сам процесс регистрации можно отслеживать в личном кабинете Домклик. После регистрации документы из Росреестра автоматически приходят всем участникам сделки по электронной почте.

Для успешного проведения альтернативной ипотечной сделки в Сбере участникам достаточно выбрать сервис безопасных расчетов, сервис электронной регистрации и сообщить менеджеру о том, что сделка будет альтернативной. Если вы покупаете недвижимость за свои средства, записаться на сделку можно на сайте сервиса Домклик в разделе Сделка за свои средства.

Условия использования сервиса альтернативной сделки

  • Должна быть ипотека в Сбере
  • Сделка проходит только со вторичной недвижимостью
  • Объекты недвижимости: квартиры, дома с землей
  • Гражданство РФ

Как проходит альтернативная сделка

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Где и как провести сделку без ипотеки: инструкция для риелторов и застройщиков
92K
Как безопасно купить или продать квартиру без ипотеки: оформление сделки
247K
Сервис безопасных расчетов: что это и для кого
445K
Электронная регистрация права собственности: как это работает
538K
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал