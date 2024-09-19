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Ипотека
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Как купить недвижимость в залоге другого банка в ипотеку Сбера

Дата публикации: 19 сен 2024
Как купить недвижимость в залоге другого банка в ипотеку Сбера
Содержание

Бывает так, что выбранная вами недвижимость находится в залоге другого банка. Рассказываем, как купить такой объект, если вы решили взять ипотеку Сбера.

Как проходит сделка

В назначенный день покупатель и продавец приходят в офис Сбера для подписания:

  • кредитной документации и договора купли-продажи;
  • договора поручительства (подписывается продавцом и действует до момента перехода права собственности покупателю и ипотеки в пользу СберБанка).

Первоначальный взнос и часть кредитных средств переводятся продавцу для погашения ипотеки.

❗️В сделках с залоговым объектом другого банка обязательно используется сервис электронной регистрации.

Расчёты между сторонами возможны либо с помощью сервиса безопасных расчётов, либо с помощью аккредитива.

Далее продавцу нужно написать заявление о полном досрочном погашении в своём банке. После того, как его ипотека будет закрыта, первый банк-кредитор приступит к снятию обременения с недвижимости.

Как только обременение будет снято, покупателю и продавцу нужно повторно прийти в офис Сбера, предоставить подтверждение снятия обременения и подписать документы для Росреестра — их отправят для регистрации перехода права собственности покупателю и ипотеки в пользу Сбера.

Условия кредитования

Приобрести квартиру или дом в залоге другого банка можно по программе «Ипотека на вторичное жильё».

  • Первоначальный взнос — от 10,1%;
  • Срок кредита — до 30 лет;
  • Минимальная сумма кредита — 300 000 рублей;
  • Максимальная сумма кредита — 100 000 000 рублей;
  • Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого помещения;
  • Страхование — обязательно для залогового имущества, страхование жизни и здоровья заёмщика — по желанию.

Требования к заёмщикам

  • Возраст заёмщика на момент выдачи кредита — от 18 лет;
  • Возраст на момент погашения кредита — 75 лет;
  • Стаж работы — не менее 3 месяцев на текущем месте работы;
  • Гражданство — Российская Федерация;
  • Привлечение созаёмщиков — созаёмщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчёте кредита. Требования к созаёмщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заёмщику.

Какие документы понадобятся

Нужен стандартный пакет документов, соответствующий программе «Ипотека на вторичное жильё».

Дополнительно могут потребоваться:

  • кредитный договор продавца;
  • справка об остатке долга;
  • реквизиты счёта;
  • справка об отсутствии текущей просроченной задолженности по кредиту;
  • справка, подтверждающая, что материнский капитал не использовался в качестве первоначального взноса или досрочного погашения.

❗️Покупатель и продавец могут сформировать список документов и загрузить их в своём кабинете участника сделки.

Какие услуги Домклик можно использовать в сделке

При покупке недвижимости в обременении другого банка можно использовать такие дополнительные услуги, как:

При оформлении услуг «Сделка с гарантией» и «Домклик Плюс» вы можете снизить ставку на 0,3% и 1% соответственно.

Ответы на популярные вопросы

— Хочу использовать материнский капитал как первоначальный взнос. Можно ли?

Нет, если вы решили приобрести объект недвижимости в залоге другого банка.

— Какие ещё скидки на ставку можно получить?

Дополнительно можно получить скидку 0,3% на ипотеку при покупке квартиры на Домклик. Объявление о продаже квартиры должно быть размещено на сайте Домклик и отмечено значком «Скидка на ипотеку 0,3%».

Подробнее о том, как продавец может получить значок скидки на своё объявление, читайте в статье «Как получить значок «Скидка 0,3%» на свои объявления».

— Как исключить продавца из состава поручителей по ипотечному кредиту?

Заёмщику нужно написать заявление о выводе продавца из состава поручителей и предоставить в банк.

— Ранее продавец использовал материнский капитал в своей ипотеке. Можно ли приобрести такую недвижимость в ипотеку Сбера?

Нет, можно приобрести только ту недвижимость, где продавец не использовал материнский капитал.

Ставки
Инструкция
Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Комментарии4
Е
Елена Р.
05 дек 2024

Подскажите, когда банк перечисляет деньги продавцу на закрытие его кредита, какие-то гарантии для покупателя есть, что продавец не «уйдет» с этими деньгами? И что он дальше завершит сделку переходом права собственности в пользу покупателя? Или все это на честном слове продавца?

Домклик
06 дек 2024

Елена Р.здравствуйте! Расчёты между сторонами возможны либо с помощью сервиса безопасных расчётов, либо с помощью аккредитива. Подробнее о каждом из видов расчёта рассказали в статье.

А
Александр Т.
20 сен 2024

Из статьи совершенно непонятно - дог-р поручительства продавец подписывает на какую сумму? На сумму своей задолженности или на всю сумму кредита покупателя?

Домклик
20 сен 2024

Александр Т.здравствуйте! Договор подписывается на сумму первоначального взноса и части кредитных средств для полного досрочного погашения.

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