Как купить недвижимость в залоге другого банка в ипотеку Сбера
Бывает так, что выбранная вами недвижимость находится в залоге другого банка. Рассказываем, как купить такой объект, если вы решили взять ипотеку Сбера.
Как проходит сделка
В назначенный день покупатель и продавец приходят в офис Сбера для подписания:
- кредитной документации и договора купли-продажи;
- договора поручительства (подписывается продавцом и действует до момента перехода права собственности покупателю и ипотеки в пользу СберБанка).
Первоначальный взнос и часть кредитных средств переводятся продавцу для погашения ипотеки.
❗️В сделках с залоговым объектом другого банка обязательно используется сервис электронной регистрации.
Расчёты между сторонами возможны либо с помощью сервиса безопасных расчётов, либо с помощью аккредитива.
Далее продавцу нужно написать заявление о полном досрочном погашении в своём банке. После того, как его ипотека будет закрыта, первый банк-кредитор приступит к снятию обременения с недвижимости.
Как только обременение будет снято, покупателю и продавцу нужно повторно прийти в офис Сбера, предоставить подтверждение снятия обременения и подписать документы для Росреестра — их отправят для регистрации перехода права собственности покупателю и ипотеки в пользу Сбера.
Условия кредитования
Приобрести квартиру или дом в залоге другого банка можно по программе «Ипотека на вторичное жильё».
- Первоначальный взнос — от 10,1%;
- Срок кредита — до 30 лет;
- Минимальная сумма кредита — 300 000 рублей;
- Максимальная сумма кредита — 100 000 000 рублей;
- Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого помещения;
- Страхование — обязательно для залогового имущества, страхование жизни и здоровья заёмщика — по желанию.
Требования к заёмщикам
- Возраст заёмщика на момент выдачи кредита — от 18 лет;
- Возраст на момент погашения кредита — 75 лет;
- Стаж работы — не менее 3 месяцев на текущем месте работы;
- Гражданство — Российская Федерация;
- Привлечение созаёмщиков — созаёмщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчёте кредита. Требования к созаёмщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заёмщику.
Какие документы понадобятся
Нужен стандартный пакет документов, соответствующий программе «Ипотека на вторичное жильё».
Дополнительно могут потребоваться:
- кредитный договор продавца;
- справка об остатке долга;
- реквизиты счёта;
- справка об отсутствии текущей просроченной задолженности по кредиту;
- справка, подтверждающая, что материнский капитал не использовался в качестве первоначального взноса или досрочного погашения.
❗️Покупатель и продавец могут сформировать список документов и загрузить их в своём кабинете участника сделки.
Какие услуги Домклик можно использовать в сделке
При покупке недвижимости в обременении другого банка можно использовать такие дополнительные услуги, как:
При оформлении услуг «Сделка с гарантией» и «Домклик Плюс» вы можете снизить ставку на 0,3% и 1% соответственно.
Ответы на популярные вопросы
— Хочу использовать материнский капитал как первоначальный взнос. Можно ли?
Нет, если вы решили приобрести объект недвижимости в залоге другого банка.
— Какие ещё скидки на ставку можно получить?
Дополнительно можно получить скидку 0,3% на ипотеку при покупке квартиры на Домклик. Объявление о продаже квартиры должно быть размещено на сайте Домклик и отмечено значком «Скидка на ипотеку 0,3%».
Подробнее о том, как продавец может получить значок скидки на своё объявление, читайте в статье «Как получить значок «Скидка 0,3%» на свои объявления».
— Как исключить продавца из состава поручителей по ипотечному кредиту?
Заёмщику нужно написать заявление о выводе продавца из состава поручителей и предоставить в банк.
— Ранее продавец использовал материнский капитал в своей ипотеке. Можно ли приобрести такую недвижимость в ипотеку Сбера?
Нет, можно приобрести только ту недвижимость, где продавец не использовал материнский капитал.
Подскажите, когда банк перечисляет деньги продавцу на закрытие его кредита, какие-то гарантии для покупателя есть, что продавец не «уйдет» с этими деньгами? И что он дальше завершит сделку переходом права собственности в пользу покупателя? Или все это на честном слове продавца?
Елена Р.здравствуйте! Расчёты между сторонами возможны либо с помощью сервиса безопасных расчётов, либо с помощью аккредитива. Подробнее о каждом из видов расчёта рассказали в статье.
Из статьи совершенно непонятно - дог-р поручительства продавец подписывает на какую сумму? На сумму своей задолженности или на всю сумму кредита покупателя?
Александр Т.здравствуйте! Договор подписывается на сумму первоначального взноса и части кредитных средств для полного досрочного погашения.