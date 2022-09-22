Домклик запустил сервис по проведению альтернативных сделок
Альтернативная сделка представляет собой цепочку сделок, в которой есть несколько продавцов и покупателей. Денежные средства от первоначального покупателя поступают напрямую к конечному продавцу, минуя промежуточных участников.
Такие сделки требуют обязательной проверки каждого звена цепочки. Если хотя бы одна купля-продажа не состоится или будет оспорена, то вся сделка может развалиться, а участники потерпят убытки. Также важно, чтобы переход права собственности был зарегистрирован у всех одновременно и успешно.
Теперь альтернативные сделки можно проводить с помощью специального сервиса от Домклик. Наши эксперты подготовят все документы, помогут быстро зарегистрировать право собственности и безопасно провести расчёты по сделке.
Преимущества проведения альтернативных сделок через Домклик
Ускоренная регистрация права собственности. Все заявки в рамках альтернативной сделки будут рассматриваться в Росреестре одним пакетом. Благодаря этому все участники зарегистрируют своё право собственности одновременно. И, напротив, если одна из сделок будет приостановлена, это также позволит избежать регистрации остальных договоров.
Безопасные взаиморасчёты. Все участники сделки получат деньги только после подтверждения регистрации права собственности.
Оформление в один визит. Благодаря электронной подписи вашим клиентам понадобится всего один визит в банк вместо 6 походов в МФЦ. Время посещения можно забронировать заранее.
Кто может воспользоваться услугой
- Все участники должны быть резидентами РФ
- Если это ипотечная сделка, то кредит должен быть оформлен в Сбере (альтернативную сделку нельзя провести с заемщиком другого банка)
- Все участники сделки должны воспользоваться Сервисом безопасных расчётов от Домклик
Как провести альтернативную сделку через Домклик
Шаг 1. Свяжитесь с менеджером по номеру 900 или напишите в чат в личном кабинете.
Шаг 2. Сообщите, что у вас планируется цепочка сделок.
Шаг 3. Вам помогут записать все сделки в один ЦИК (центр ипотечного кредитования) к одному специалисту.
Мы проведём сделки одновременно для всех участников, а после подтверждения регистрации права собственности отправим всем клиентам документы и перечислим деньги.
Сколько стоит услуга
Стоимость услуги зависит от того, какие сервисы будут включены в пакет. Минимальная цена составляет 6 800 рублей.
Отзывы партнёров
Наши партнёры уже успели воспользоваться новым сервисом и поделились с нами обратной связью.
Буланова Алика Викторовна, агентство недвижимости «МИЭЛЬ», офис «В Раменках», Москва:
«О новом формате оформления цепочки сделок нам рассказал представитель Домклик на встрече с агентством, которая проходила в начале августа. У нас была подходящая цепочка для тестирования процесса.
Начало было неидеальным, так как в ближайших ипотечных центрах не было доступных слотов для записи сразу на 3 сделки. У нас получилось записаться только на две, а о третьей предупредили менеджера в центре.
Все 3 сделки были ипотечные, в двух из них использовались договоры купли-продажи от Домклик и во всех трех — сервисы электронной регистрации и безопасных расчетов.
В процессе пришлось уделить особое внимание взаиморасчетам, так как сервис детально отслеживает, праильно ли указаны суммы по каждой сделке в цепочке.
Как мне рассказали, использование электронной регистрации во всех сделках, участвующих в цепочке, позволяет отправить их к одному регистратору. Это сработало — по моим сделкам регистрация прошла одновременно, деньги получили на третий день после регистрации права собственности».
Никитенко Евгений Александрович, агентство недвижимости «Этажи», Екатеринбург:
«О новом сервисе узнал от куратора агентства от Домклик и решил использовать его для сделки, которую готовил последние 5 месяцев.
Необходимость в цепочке сделок возникла, когда на квартиру моего клиента нашёлся покупатель, который был готов приобрести её, только когда продаст свою. Поиск покупателя на вторую квартиру немного затянулся, но в итоге он был найден.
Один из клиентов использовал ипотеку от Сбербанка, а также мы использовали сервисы электронной регистрации и безопасных расчетов от Домклик.
Мы первыми использовали новый формат проведения альтернативных сделок в Екатеринбурге — оформление цепочки из двух сделок заняло около 2 часов».