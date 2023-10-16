Продать квартиру в ипотеке за 1 визит: Домклик упростил продажу залоговой квартиры
Количество сделок с ипотекой в России активно растёт. Сейчас, если недвижимость в ипотеке, её нельзя продать без разрешения банка: в Росреестре откажут в регистрации сделки. Продавец сначала должен погасить кредит. Нередко для этого используются средства покупателя. Такой процесс дольше и волнительнее для всех участников сделки: рискует покупатель, потому что даёт деньги продавцу до снятия обременения, рискует продавец, если берёт другой кредит или занимает деньги.
Домклик запустил новый процесс продажи недвижимости в ипотеке Сбера в сделках за свои средства. Изменения позволят покупателю быстрее улучшить свои жилищные условия, а продавцу — получить деньги. При этом все заботы клиентов банк берёт на себя.
Рассказываем подробнее о том, что изменилось.
Как было
Чтобы продать недвижимость, которая находится в залоге у банка, продавец должен погасить ипотеку. Иначе Росреестр не зарегистрирует переход права собственности к покупателю. Тогда продавцу нужно брать потребительский кредит, использовать свои накопления, занимать деньги. Или получать деньги от покупателя.
Как это было поэтапно:
- Покупатель с продавцом договариваются, записываются на сделку.
- Менеджер банка готовит предварительный договор купли-продажи для передачи в Росреестр, чтобы зарегистрировать переход права собственности на покупателя после снятия обременения.
- На сделке покупатель передаёт средства продавцу для погашения ипотеки, а остаток суммы кладётся в ячейку или на аккредитив.
- Участники сделки ждут, когда банк снимет обременение, — от 3 до 40 дней.
- Продавец и покупатель записываются и приходят на сделку повторно, где подписывают договор купли-продажи электронной подписью. Этот документ передаётся в Росреестр для регистрации перехода права собственности на покупателя.
- После перехода права собственности происходит расчёт. Счёт раскрывается, и покупатель передаёт продавцу остаток средств.
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Как стало
Главное отличие нового процесса в том, что продавцу не нужно снимать обременение с недвижимости заранее. Банк даст согласие на переход права собственности на квартиру от продавца к покупателю и отправит документы на регистрацию в Росреестр уже на сделке, при этом в банк клиентам нужно прийти только один раз. Ниже расскажем поэтапно, как это будет, и почему это безопасно.
Шаг 1
Покупатель и продавец договариваются и записываются на сделку без ипотеки.
Важно: сделки по новому процессу проходят только в специализированных офисах Сбера, с использованием сервиса электронной регистрации собственности и аккредитива.
Шаг 2
Менеджеры банка тщательно готовятся к сделке: проверяют информацию и документы о недвижимости, ипотеке, заёмщике и закладной. Банк убеждается, что сделка пройдёт максимально безопасно для всех, и никаких сложностей для снятия обременения не возникнет.
Шаг 3. Сделка за 1 визит
Продавец и покупатель приходят в банк на сделку.
Менеджер банка, используя сервис электронной регистрации, выпускает всем участникам электронную подпись и готовит все необходимые документы, включая согласие банка на переход права собственности от продавца к покупателю. Эти документы в день сделки отправляются в Росреестр на регистрацию.
Подписывается трёхсторонний договор между продавцом, покупателем и банком. В нём прописывается, что банк берёт на себя обязательства по переводу денег продавцу. Также открывается аккредитив — это безопасный счёт, где будут храниться деньги покупателя до регистрации права собственности в Росреестре.
Покупатель не несёт никаких рисков. Банк гарантирует безопасность процесса: менеджеры заранее тщательно проверят, что снятие обременения с недвижимости произойдёт точно, быстро и без проблем.
На следующий день банк получает информацию из Росреестра о том, что право собственности покупателя на недвижимость зарегистрировано, и он владелец квартиры. Если покупатель дал согласие на получение доступа к его цифровому профилю, информация сразу поступает в банк.
На этом этапе погашается ипотека и происходит расчёт между покупателем и продавцом. Аккредитив открывается в пользу банка, который погашает остаток задолженности по кредиту, и продавца, который получает деньги с продажи недвижимости.
Затем запускается процесс снятия обременения — он занимает до 7 дней. После этого покупатель может заказать выписку из ЕГРН и убедиться, что квартира в его собственности и без обременений.
Всё это время продавец и покупатель могут общаться друг с другом и с менеджером банка, отслеживать все этапы сделки и документы — в чате по сопровождению сделки в личном кабинете на Домклик.
Отметим, что новый процесс применяется в сделках с готовым жильём, кроме долей в нём, и нежилой недвижимостью.
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