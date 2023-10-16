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Ипотека
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Продать квартиру в ипотеке за 1 визит: Домклик упростил продажу залоговой квартиры

Дата публикации: 16 окт 2023
Продать квартиру в ипотеке за 1 визит: Домклик упростил продажу залоговой квартиры
Содержание

Количество сделок с ипотекой в России активно растёт. Сейчас, если недвижимость в ипотеке, её нельзя продать без разрешения банка: в Росреестре откажут в регистрации сделки. Продавец сначала должен погасить кредит. Нередко для этого используются средства покупателя. Такой процесс дольше и волнительнее для всех участников сделки: рискует покупатель, потому что даёт деньги продавцу до снятия обременения, рискует продавец, если берёт другой кредит или занимает деньги.

Домклик запустил новый процесс продажи недвижимости в ипотеке Сбера в сделках за свои средства. Изменения позволят покупателю быстрее улучшить свои жилищные условия, а продавцу — получить деньги. При этом все заботы клиентов банк берёт на себя.

Рассказываем подробнее о том, что изменилось.

Как было

Чтобы продать недвижимость, которая находится в залоге у банка, продавец должен погасить ипотеку. Иначе Росреестр не зарегистрирует переход права собственности к покупателю. Тогда продавцу нужно брать потребительский кредит, использовать свои накопления, занимать деньги. Или получать деньги от покупателя.

Как это было поэтапно:

  • Покупатель с продавцом договариваются, записываются на сделку.
  • Менеджер банка готовит предварительный договор купли-продажи для передачи в Росреестр, чтобы зарегистрировать переход права собственности на покупателя после снятия обременения.
  • На сделке покупатель передаёт средства продавцу для погашения ипотеки, а остаток суммы кладётся в ячейку или на аккредитив.
  • Участники сделки ждут, когда банк снимет обременение, — от 3 до 40 дней.
  • Продавец и покупатель записываются и приходят на сделку повторно, где подписывают договор купли-продажи электронной подписью. Этот документ передаётся в Росреестр для регистрации перехода права собственности на покупателя.
  • После перехода права собственности происходит расчёт. Счёт раскрывается, и покупатель передаёт продавцу остаток средств.

Подробнее о продаже квартиры в ипотеке>>

Как стало

Главное отличие нового процесса в том, что продавцу не нужно снимать обременение с недвижимости заранее. Банк даст согласие на переход права собственности на квартиру от продавца к покупателю и отправит документы на регистрацию в Росреестр уже на сделке, при этом в банк клиентам нужно прийти только один раз. Ниже расскажем поэтапно, как это будет, и почему это безопасно.

Шаг 1

Покупатель и продавец договариваются и записываются на сделку без ипотеки.

Важно: сделки по новому процессу проходят только в специализированных офисах Сбера, с использованием сервиса электронной регистрации собственности и аккредитива.

Шаг 2

Менеджеры банка тщательно готовятся к сделке: проверяют информацию и документы о недвижимости, ипотеке, заёмщике и закладной. Банк убеждается, что сделка пройдёт максимально безопасно для всех, и никаких сложностей для снятия обременения не возникнет.

Шаг 3. Сделка за 1 визит

Продавец и покупатель приходят в банк на сделку.

Менеджер банка, используя сервис электронной регистрации, выпускает всем участникам электронную подпись и готовит все необходимые документы, включая согласие банка на переход права собственности от продавца к покупателю. Эти документы в день сделки отправляются в Росреестр на регистрацию.

Подписывается трёхсторонний договор между продавцом, покупателем и банком. В нём прописывается, что банк берёт на себя обязательства по переводу денег продавцу. Также открывается аккредитив — это безопасный счёт, где будут храниться деньги покупателя до регистрации права собственности в Росреестре.

Покупатель не несёт никаких рисков. Банк гарантирует безопасность процесса: менеджеры заранее тщательно проверят, что снятие обременения с недвижимости произойдёт точно, быстро и без проблем.

На следующий день банк получает информацию из Росреестра о том, что право собственности покупателя на недвижимость зарегистрировано, и он владелец квартиры. Если покупатель дал согласие на получение доступа к его цифровому профилю, информация сразу поступает в банк.

На этом этапе погашается ипотека и происходит расчёт между покупателем и продавцом. Аккредитив открывается в пользу банка, который погашает остаток задолженности по кредиту, и продавца, который получает деньги с продажи недвижимости.

Затем запускается процесс снятия обременения — он занимает до 7 дней. После этого покупатель может заказать выписку из ЕГРН и убедиться, что квартира в его собственности и без обременений.

Всё это время продавец и покупатель могут общаться друг с другом и с менеджером банка, отслеживать все этапы сделки и документы — в чате по сопровождению сделки в личном кабинете на Домклик.

Отметим, что новый процесс применяется в сделках с готовым жильём, кроме долей в нём, и нежилой недвижимостью.

Ранее на Домклик появилась возможность продать квартиру в ипотеке Сбера также в ипотеку Сбера — сохранив все условия кредита для покупателя. Подробнее узнать о том, как продать квартиру в ипотеке с сохранением ставки для покупателя на Домклик, можно в этой статье.

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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