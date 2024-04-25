Как, кому и когда передать первый взнос по ипотеке
Первоначальный взнос по ипотеке — сумма, которую нужно показать банку и которую вы передаете продавцу в качестве оплаты части стоимости недвижимости. Остальные деньги за вас вносит банк.
Как показать и передать первоначальный взнос, если вы берете ипотеку в Сбере, расскажем в материале.
Как показать первоначальный взнос банку
Показать банку, что у вас есть деньги на первый взнос по ипотеке, можно двумя простыми способами.
Выписка по счету — деньги надо положить на счет титульного заемщика по ипотеке. Саму выписку по счету можно получить в Сбербанк Онлайн: Выписки и справки → Выписка вкладу/счёту.
Платёжка о переводе денег продавцу —в этом случае возможна комиссия за перевод, а деньги могут идти несколько дней, особенно если у покупателя и продавца счета в разных банках.
Первоначальный взнос по ипотеке Сбера: ответы на популярные вопросы
Можно ли использовать маткапитал как первоначальный взнос
Да, можно. С помощью материнского капитала можно купить квартиру в готовом доме или в новостройке, приобрести дом, таунхаус или комнату.
Как использовать маткапитал как первоначальный взнос при покупке жилья в ипотеку Сбера
Когда передать первоначальный взнос продавцу
Если не передать деньги продавцу заранее, это может усложнить сделку — участникам придется ждать, а следующая сделка начнется позже, либо начнет проходить параллельно с вашей. А если счета покупателя и продавца в разных банках, они могут идти до трех дней. Это тоже важно учитывать.
Вносить первоначальный взнос лучше за 2-3 дня до сделки.
Важно помнить, что при безналичных переводах могут быть ограничения на сумму перевода в сутки — сэкономить можно, если оформить подписку на переводы в Сбере.
Как передать первоначальный взнос безопасно
Рекомендуем использовать безналичный перевод, хотя расчет наличными тоже допустим — подберите оптимальный для вас вариант вместе с продавцом и сообщите о выбранном способе менеджеру по ипотечному кредитованию — он расскажет, как правильно все оформить.
Один из самых удобных способов передачи первоначального взноса — Сервис безопасных расчетов.
Сумма первоначального взноса будет храниться на защищенном номинальном счете Сбера до регистрации перехода права собственности. Как только оно будет зарегистрировано, продавец получит всю сумму по сделке.