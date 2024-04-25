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Как, кому и когда передать первый взнос по ипотеке

Ипотека
25 апр 2024
46K
Как, кому и когда передать первый взнос по ипотеке
Содержание

Первоначальный взнос по ипотеке — сумма, которую нужно показать банку и которую вы передаете продавцу в качестве оплаты части стоимости недвижимости. Остальные деньги за вас вносит банк.

Как показать и передать первоначальный взнос, если вы берете ипотеку в Сбере, расскажем в материале.

Как показать первоначальный взнос банку

Показать банку, что у вас есть деньги на первый взнос по ипотеке, можно двумя простыми способами.

Выписка по счету — деньги надо положить на счет титульного заемщика по ипотеке. Саму выписку по счету можно получить в Сбербанк Онлайн: Выписки и справки → Выписка вкладу/счёту.

Платёжка о переводе денег продавцу —в этом случае возможна комиссия за перевод, а деньги могут идти несколько дней, особенно если у покупателя и продавца счета в разных банках.

Первоначальный взнос по ипотеке Сбера: ответы на популярные вопросы 

Можно ли использовать маткапитал как первоначальный взнос

Да, можно. С помощью материнского капитала можно купить квартиру в готовом доме или в новостройке, приобрести дом, таунхаус или комнату.

Как использовать маткапитал как первоначальный взнос при покупке жилья в ипотеку Сбера

Когда передать первоначальный взнос продавцу

Если не передать деньги продавцу заранее, это может усложнить сделку — участникам придется ждать, а следующая сделка начнется позже, либо начнет проходить параллельно с вашей. А если счета покупателя и продавца в разных банках, они могут идти до трех дней. Это тоже важно учитывать.

Вносить первоначальный взнос лучше за 2-3 дня до сделки.

Важно помнить, что при безналичных переводах могут быть ограничения на сумму перевода в сутки — сэкономить можно, если оформить подписку на переводы в Сбере.

Как передать первоначальный взнос безопасно 

Рекомендуем использовать безналичный перевод, хотя расчет наличными тоже допустим — подберите оптимальный для вас вариант вместе с продавцом и сообщите о выбранном способе менеджеру по ипотечному кредитованию — он расскажет, как правильно все оформить.

Один из самых удобных способов передачи первоначального взноса — Сервис безопасных расчетов.

Сумма первоначального взноса будет храниться на защищенном номинальном счете Сбера до регистрации перехода права собственности. Как только оно будет зарегистрировано, продавец получит всю сумму по сделке.

Сервис безопасных расчетов: что это и для кого

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