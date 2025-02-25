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Недвижимость
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Что делать, если у соседей постоянно лает собака

Дата публикации: 25 фев 2025
Что делать, если у соседей постоянно лает собака

Конфликты между соседями как многоквартирных, так и частных домов — не редкость. Причин множество: нескончаемый ремонт, громкие вечеринки, плач ребёнка, топот, грохот, шумное поведение домашних животных.

Разбираемся в статье, что делать, если лай соседской собаки не даёт вам покоя ни днём ни ночью.

Правила содержания домашних животных

Если в доме проживает животное, то хозяин автоматически несёт обязанности за его содержание и проживание, в том числе воспитание и контроль за его поведением. Нормы прописаны в ФЗ № 498 «Об ответственном обращении с животными». В законе чётко изложены основные правила и принципы обращения с животными, условия к их проживанию.

Согласно ст. 13 ФЗ № 498, владельцам питомцев необходимо соблюдать права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.

Таким образом, если хозяин не занимается воспитанием и адаптацией питомца в обществе, животное может причинять вред окружающим, в том числе и моральный. Если соседская собака постоянно лает, то появляются основания говорить о том, что владелец не обеспечивает ей должных условий жизни.

Является ли собачий лай нарушением закона о тишине

Соседи не должны мешать друг другу жить, при этом неважно, кто шумит: они сами или их питомцы. В каком случае можно считать, что лай собаки в МКД считается нарушением?

Согласно закону № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока.

Кроме того, на уровне законодательства субъектов устанавливаются часы, когда нельзя шуметь. Региональные власти устанавливают нормы, подстраиваясь под местные особенности, в том числе корректируют время начала и окончания тихого часа в дневное время. Подробнее, какие нормы шума допустимы, рассказали в статье.

Если жильцов многоквартирного дома защищают нормы СанПин, то в частном секторе вопрос шумного поведения животных обстоит сложнее.

Закон не запрещает держать собак на земельных участках любого из ВРИ. Их лай не является нарушением на территории частного сектора, и жалобы в правление СНТ или местную администрацию, скорее всего, не принесут успеха. Если соседские питомцы все-таки досаждают своим лаем и днём и ночью, вы можете пожаловаться участковому или вызвать полицию.

Административная ответственность за нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения устанавливается статьями 6.3. и 6.4 КоАП РФ. Однако пока животные не причиняют вам материального ущерба, не забегают на ваш двор, не кусают ваших питомцев или людей, то шумное поведение и лай соседских собак не считается нарушением.

Куда жаловаться, если у соседей лает собака

Поговорить лично. В первую очередь, рекомендуем договориться мирно — поговорите с соседями шумного питомца напрямую. Заручитесь поддержкой соседей: скорее всего, им эта проблема тоже доставляет дискомфорт. Затем пригласите хозяина собаки на беседу, в том числе коллективную.

Убедитесь, что правильно определили квартиру, из которой слышен шум. В многоквартирных домах звуки распространяются не только через перекрытия, но и по стояку вентиляции.

Не стоит предъявлять претензии хозяину собаки в грубой форме или криком. Возможно, он и сам не может решить эту проблему. Более того, многие владельцы не подозревают, что их питомец беспокоит окружающих в дневное время: хозяин на работе, а его любимец лает от одиночества.

Если хозяин не открывает дверь, то можете написать ему коллективное письмо в почтовый ящик или в чат дома. Кроме того, вы можете предложить ему решение проблемы:

  • сделать звукоизоляцию квартиры;
  • пригласить догситтера, который будет навещать животное и гулять с ним в отсутствие хозяина;
  • нанять кинолога, который займется воспитанием четвероного друга.

Если соседская собака своим лаем нарушает ваше право на тишину в квартире, то это не нужно терпеть, вы можете сказать соседу, что вопрос необходимо решать, и заниматься питомцем. Стоит учесть, если скулит щенок — это нормально, он ещё не подрос и требует дрессировки, а вот лай взрослой собаки — упущение нерадивого хозяина, который подошёл к воспитанию питомца недобросовестно.

Обратиться в ТСЖ или УК. Можно обратиться с жалобой в ТСЖ или в вашу управляющую компанию. С соседом проведут беседу, разъяснят, что действия собаки нарушают покой дома, и потребуют исправить ситуацию.

Обратиться к участковому или в полицию. Если договориться с соседями не получается, вы можете вызвать участкового. Он примет жалобу в письменном виде и выяснит обстоятельства произошедшего. Рекомендуем иметь при себе доказательства: вы можете зафиксировать громкие звуки, например, на камеру телефона, чтобы подтвердить факт громкого лая собаки.

Подать иск в суд. Если хозяева не готовы решать проблему, вы можете прибегнуть к радикальным методам — подать иск в суд. В этом случае вам придётся собрать доказательства того, что собака нарушает тишину и мешает спокойно проживать в доме.

Подготовьте видеоматериалы, аудиозаписи, ответы участкового о проведённой работе с хозяином собаки, заключения о превышении допустимого уровня шума для жилого помещения из Роспотребнадзора или частного экспертного центра, а также свидетельства других соседей — в этом случае можно подать коллективный иск. Владельца питомца могут привлечь к ответственности в судебном порядке.

Главное

  • Именно хозяин собаки несёт обязанности за содержание, проживание, воспитание и контроль за поведением своего питомца.
  • Если соседская собака постоянно лает, то, возможно, владелец не обеспечивает ей должных условий жизни.
  • Часы, в которые допустимо и недопустимо шуметь, определяются на уровне законодательства субъектов.
  • В первую очередь, попробуйте договориться с соседями лично. Если владелец собаки любит и уважает своего питомца, то обязательно позаботиться о его спокойствии.

Инструкция
Домашние питомцы
Соседи
Животные
Шумоизоляция
Полина Махинова
Полина МахиноваВсе авторы
Автор статьи
Вычеты, субсидии и ЖКХ
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