Что делать, если соседи за стенкой шумят, дерутся или агрессивно себя ведут
Громкую музыку, шум от ремонта в неурочное время, драки соседей по многоквартирному дому можно победить, если запастись терпением. Простого способа добиться спокойствия нет, но есть порядок действий, которые помогут урезонить крикливых жильцов. Какие есть законы о тишине и что делать, если соседи шумят ночью, рассказываем в статье.
Когда соседи постоянно шумят, это очень мешает тем, кто предпочитает тишину и сам соблюдает правила жизни в многоквартирном доме. Но прежде чем предпринимать активные действия по борьбе с докучливыми жильцами, стоит разобраться, действительно ли они нарушают нормы тишины.
Как измерить уровень шума
Раньше для того, чтобы оценить шум от соседей, приходилось обращаться в Роспотребнадзор: ведомство отправляло по адресу, с которого поступила жалоба, комиссию, и специалисты измеряли уровень шума. В такой схеме было трудно совместить шумные мероприятия у соседей с визитом оценщиков.
Современные технологии
Сейчас для измерения шума можно воспользоваться портативным шумомером. Такой прибор используют на производствах, чтобы контролировать оборудование. Для бытовых нужд он тоже подойдет. На маркетплейсах шумомеры стоят от 1,5 тыс. руб., но можно найти прибор дешевле в период скидок. Чтобы получить наиболее точные данные об уровне шума, необходимо правильно использовать шумомер:
- Найти источник шума.
- Определить зону, где будет измеряться шум.
- Включить прибор по инструкции к нему.
- Установить шумомер на штатив или, если его нет, фиксировать прибор на вытянутой руке.
Чтобы получить максимально точный результат, площадь, где проводятся замеры, нужно очистить от пыли. Кроме того, следует учитывать, что могут быть искажения, если в помещении сыро или слишком жарко.
Другой вариант самостоятельной оценки уровня шума — с помощью приложения для смартфона. Его нужно скачать и запустить, когда появится громкий звук, вблизи его источника. Но для того, чтобы использовать полученные данные, работу приложения лучше зафиксировать на видео с помощью функции записи экрана.
Современные технологии помогут измерить уровень мешающих звуков непосредственно в тот момент, когда шумят соседи сверху или дети соседей.
Какой уровень шума допустим
Безопасным считается уровень шума в квартире не выше 40 децибел, а предельным, для дневного времени с 7:00 до 23:00, — 55 децибел. Ночью, с 23:00 до 7:00, должно быть еще тише — 30–45 децибел.
Следующие примеры помогут представить, что это значит на практике: когда дует сильный ветер, листья деревьев шумят в пределах 30-35 децибел; уличный транспорт — 80-90 децибел; уровень шума спокойного разговора — 50 децибел. Болевым считается порог шумового значения в 140 децибел, это звук турбины реактивного двигателя.
Когда соседям запрещено шуметь
Допустимый уровень шума установлен ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Но у регионов есть право устанавливать свои нормы по времени. Например, в Москве действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время». В столице нельзя шуметь в квартирах и под окнами с 23 до 7 часов.
При этом введены дополнительные ограничения по времени для ремонтных, перепланировочных и строительных работ: в будни их нельзя проводить с 19:00 до 9:00, а в праздничные дни и по воскресеньям они и вовсе под запретом. Есть и дневной перерыв на тишину: с 13:00 до 15:00. Есть регионы, где введены другие ограничения: например, с 22:00 до 8:00 или с 22:00 до 6:00.
То есть если соседи дерутся ночью или просто шумит сосед сверху, громко включив музыку, а на часах полночь, это тот случай, когда можно пожаловаться на нарушение норм.
Куда жаловаться на шум в квартире
Выбор инстанции, куда обращаться с жалобой на шум, зависит от того, какие именно звуки беспокоят. Слишком шумный лифт, отсутствие защитного экрана перед домом, расположенным у оживленной автомагистрали, — повод обратиться в управляющую компанию или Роспотребнадзор.
Но самые часто задаваемые вопросы обычно следующие:
- что делать, если шумят соседи после 23:00;
- что делать, если соседи шумят днем;
- что делать, если соседи дерутся;
- что делать, если соседи сверху постоянно шумят (топают, поют, играют на музыкальных инструментах, громко ругаются, соседская собака слишком активная и постоянно лает, или же грохот прорывается сквозь стены из-за ремонтных работ).
Днем в разрешенное время нарушать спокойствие не запрещено. Но куда жаловаться, когда соседи шумят ночью?
Если плачут дети, соседи сверху (или снизу) ничего не смогут с этим сделать и будут вынуждены смириться, поскольку плач относится к неконтролируемым источникам шума. Другое дело, если шумят дети старшего возраста или подростки.
Первое, что советуют сделать эксперты по безопасности, это попробовать спокойно поговорить с нарушителями порядка (или их родителями). А официальные жалобы и заявления подавать, если нарушения тишины имеют признаки злоупотребления терпением: происходят регулярно, несколько раз в неделю или чаще, а уровень шума значительно превышает допустимые пределы.
Если переговоры не помогли, можно подключать полицию. В экстренной ситуации, например, когда отчетливо слышны звуки ударов от наносимых побоев, громкие крики, детский плач, нужно вызывать наряд по телефонам 02 или 112 (они работают по всей России), сообщив свои данные, — анонимные заявки не рассматриваются. Разнимать дерущихся самостоятельно не стоит: во-первых, есть риск самим попасть под удар, а во-вторых, можно разозлить агрессоров еще больше.
Прибывшие сотрудники оценят ситуацию, зафиксируют правонарушения и при необходимости отвезут дебоширов в отделение. А если силовики обнаружат нарушения прав ребенка, то подключат органы опеки и попечительства. Если вы опасаетесь, что к моменту приезда полицейских скандал прекратится, стоит записать соседскую ссору на телефон: привлечь к ответственности автора звонка могут, только если подан заведомо ложный сигнал.
Если шум время от времени повторяется в неположенное время, но ситуация не создает непосредственной угрозы жизни, можно сходить к участковому и составить на соседей письменную или устную жалобу. В его обязанности входит проверить, что к чему. Обнаружив и подтвердив нарушение, участковый оштрафует виноватых.
Если жалоба подана устно, участковый составляет протокол, а пострадавший его подписывает. Письменную жалобу заявитель может оформить сам, а участковый принять ее и выдать соответствующее письменное подтверждение.
Помимо полиции, помочь могут в управляющей компании (оштрафовать не имеют права — только сделать внушение), в Роспотребнадзоре (но только если шум от стройки, магазина или транспорта) и в социальной службе (если речь о благополучии детей).
Порядок действий пошагово
Что делать согласно закону: главное — не совершать нарушений самому. Портить шумным соседям колеса автомобиля, дверь или другое имущество — это незаконные методы решения проблемы. Если их использовать, можно самому оказаться на скамейке штрафников.
Куда бы ни пришлось обращаться, правильно составленная жалоба — значительная часть успеха в борьбе со смутьянами. В ней должны быть:
- наименование органа, который будет ее рассматривать;
- полные личные данные заявителя (ФИО, паспорт, адрес регистрации и проживания);
- суть проблемы с конкретными фактами и аргументами;
- данные нарушителя, если это возможно, или хотя бы адрес проблемной квартиры.
В тексте обязательно должна быть зафиксирована просьба принять меры в связи со сложившейся ситуацией.
Все материалы, которые помогут подтвердить обоснованность обращения, — аудио- и видеозаписи, данные измерений шума, ранее поданные жалобы (если они были), заключение эксперта — нужно собрать заранее и приложить к жалобе. Если обращение подпишут жильцы нескольких «пострадавших» квартир, это придаст ей больший вес.
Что грозит нарушителям
Нарушителей обычно штрафуют. Для физических лиц размер штрафа за нарушение соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях (статья 6.4 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта») небольшой: 500-1 тыс. руб. Но если получать его регулярно, то расходы будут значительными.
Кроме того, финансовое предписание могут выписать за нарушение регионального положения, регулирующего время тишины. В Москве это до 2 тыс. руб.
Счастье любит тишину: в каких домах шумоизоляция лучше
Здравствуйте! А куда обратиться, если в подъезде периодически появляется противный писк, который мешает спать по утрам и невозможно понять откуда он исходит!? Длится это уже год. Пожарной сигнализации нет в доме, а провайдеры утверждают, что у них таких звуков не бывает. УК открещивается, что по соседям они ходить не собираются и выяснять, что могут быть проблема у жильцов... В полицию вроде смешно обращаться по такому поводу. Роспотребнадзор тоже не будет караулить эти звуки, когда они очередной раз появятся, да и измерять их есть ли смысл!? Там может и немного децибел, но звук противный и мерзкий, длится минут по 20, но бесит и можно уже скоро попасть в психушку. На самом деле его слушаешь и не можешь понять откуда он исходит! Куда ,,бежать,,???
Пользовательздравствуйте! Понимаем, сложившаяся ситуация крайне не приятная. Если УК не отвечает на официальную претензию, обратитесь в жилищную инспекцию с жалобой. Если после проверки найдут нарушения, жилищная инспекция составит предписание и протокол.
Пользовательу нас в подъезде достаточно долго был такой периодичный писк, и причины не могли найти. Оказалось, что это домофонная дверь. Случайно обнаружилась причина, когда домофон сломался и его отключили специалисты. Никто и не мог подумать. Поэтому рекомендую проверить дверь домофона
Юлия Р.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.