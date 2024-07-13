Как сделать шумоизоляцию в квартире
- От кoгo и чего делают шумоизоляцию в квартире
- Как сделать шумоизоляцию в квартире
- Какая может быть звукоизоляция
- Как сделать шумоизоляцию в квартире своими руками
- Из какого материала сделать шумоизоляцию стен в квартире
- Способы звукоизоляции квартиры
- Как сделать шумоизоляцию потолка в квартире
- Как сделать шумоизоляцию пола в квартире
- Сколько стоит сделать шумоизоляцию в квартире
На чем точно не стоит экономить, так это на звукоизоляционной системе, иначе есть шансы разочароваться в долгожданном переезде.
Спастись от шумных соседей в многоэтажном доме вполне реально, если правильно сделать шумоизоляцию в квартире. Рассказываем, какие звукоподавляющие материалы есть для пола, потолка и стен и как создать тишину и комфорт своими руками.
От кoгo и чего делают шумоизоляцию в квартире
Почти в каждом объявлении о продаже квартиры попадаются заверения в том, что соседи очень интеллигентные, не шумные, иногда — дружные. Это не всегда так, а если повезло и продавец не лукавил, то никто не гарантирует того, что хорошие соседи не съедут и на их место не заселятся любители пошуметь.
Проблема шумных соседей может возникнуть и в новостройке, и в квартире на вторичном рынке, и в кирпичном, и в монолитном, и особенно в панельном доме. Решать проблему можно тремя основными способами:
- Переговоры. Не исключено, что соседи готовы будут пойти навстречу и, например, включать музыку немного тише и строго до 22:00 (или до 23:00 в некоторых регионах)
- Жалоба в полицию.
- Шумоизоляция в собственной квартире.
Но даже когда соседи не издают громких звуков специально, при тонких стенах покой могут нарушать обычные действия: шаги, стук закрывающихся дверей, разговоры.
По данным Всемирной организации здравоохранения, тишина очень важна для здоровья. Если ночью в квартире шумно, растут риски появления сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы их заработать, достаточно шума в 50 децибел (дБ) и выше — это уровень шума на улице с неинтенсивным автомобильным движением.
Для бессонницы хватит и 42 дБ — так слышится обычный спокойный разговор, а вот ругань уже ближе к 90 дБ. При 140 дБ люди могут чувствовать боль (взлет самолета). То есть сделать шумоизоляцию в квартире от соседей или уличных звуков — это способ позаботиться о своем здоровье.
Эффективность звукоизоляции оценивают по трем основным параметрам:
Индекс звукоизоляции воздушного шума — Rw. Рассчитывается в лаборатории и показывает эффективность звукоизоляции между помещениями. Лист гипсокартона толщиной 12,5 мм имеет показатель Rw 30 дБ.
Индекс дополнительной изоляции — Rw, дельта РВ. Он говорит об эффективности шумоизоляции, которую протестировали в здании. Значения параметра колеблются от 0 до 25 дБ.
Коэффициент звукопоглощения — способность материала отражать или поглощать звук. Измеряется от 0 до 1. Чем ближе к нулю, тем лучше материал отражает звук, ближе к единице — поглощает. Так, у кирпича он 0,032, а у минеральной ваты — 0,94.
Как сделать шумоизоляцию в квартире
К работе по установке системы шумоизоляции нужно подготовиться. Первым делом предстоит определить источник и тип шума, от которого нужна защита помещения. Иногда кажется, что мешает звук сверху, а на самом деле шумят сбоку. Или же шум может идти из вентиляции или по стояку отопления.
По типу шум бывает воздушный и ударный.
Воздушный образуется за счет распространения звуковых колебаний по воздуху. К этой категории относятся крики, музыка, разговоры, звуки животных.
Ударный — это результат механического воздействия: стук двери, удар молотка, сверление дрелью, ходьба и топот. Чувствительность к звукам у всех разная: кто-то просыпается от каждого шага соседа сверху, другие не видят проблемы в том, что за стеной играет громкая музыка. Одним мешают высокие частоты, другим — низкие. От запроса и типа шума зависит способ решения проблемы, то есть материал, который будет использован.
Специалисты рекомендуют не экономить на шумоизоляции и подумать о ней в самом начале ремонта. Звукопоглощение лучше делать превентивно, даже если прямо сейчас никаких проблем нет. Старые соседи могут переехать, а новые — начать громко смотреть телевизор, да и собственная восприимчивость к чужому храпу и музыке способна измениться.
И если не сделать шумоизоляцию во время ремонта, то из-за последующего демонтажа покрытий монтаж системы обойдется дороже. С чего начать ремонт и как его правильно спланировать, можно узнать здесь.
Обычно для звукоизоляции используют:
- каменную (минеральную) вату
- пробку
- вспененные полимеры
- изоплат
- сэндвич-панели из листов ГВЛ с базальтовым волокном
- рулонные изоляторы (полиуретан, пенополиэтилен, битумные полимеры)
Наилучший результат дает комбинирование твердых и мягких материалов. В качестве мягкого материала чаще всего используют минеральную вату, а в качестве твердого — гипсокартон.
Какая может быть звукоизоляция
Если нужна полная звукоизоляция помещения, потребуется сделать комнату в комнате. То есть изолировать стены, потолок, пол, окна и откосы. Материалы следует укладывать крайне тщательно — даже небольшая щель способна свести усилия по созданию звукоизоляции на нет.
Но можно изолировать и отдельные зоны помещения, например потолок, пол, двери, стены. Чаще всего делают звукоизоляцию межквартирных или межкомнатных стен.
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Как сделать шумоизоляцию в квартире своими руками
Первый этап — исследование стен на предмет трещин, старых розеточных гнезд, отверстий и штроб. Они усиливают проходимость посторонних звуков через стены.
Технология шумоизоляции по большому счету одна: к стене крепится каркас, а на него шумоизоляционные материалы. Готовая изоляция зашивается гипсокартоном.
Чтобы звукоизоляция получилась эффективной, нужно знать о некоторых нюансах:
- Жесткое крепление каркаса к стене не даст должного результата (звуковые волны будут проходить через профили крепления). Эффективнее прикрепить профили к потолку и полу или проложить между ними и стеной специальные резиновые прокладки. Современный рынок предлагает широкий ассортимент звукоизоляционных материалов, например, специальная лента.
- Крепить гипсокартонные листы непосредственно к стене нельзя, следует оставить между листом и стеной зазор в 4–5 мм и заполнить его герметиком (силиконом).
- Когда шумоизоляция смонтирована, наносится покрытие на стены — краска или обои с учетом особенностей гипсокартонной поверхности.
Из какого материала сделать шумоизоляцию стен в квартире
Как рассказывают специалисты, с каркасом все просто — достаточно стандартных профилей. А над ответом на вопрос, из какого материала получится лучшая шумоизоляция для стен, придется подумать. Дешевый с хорошими свойствами материал — минеральная вата. Она не горючая, гипоаллергенна, удобна в работе.
Стандартная звукоизоляция с применением гипсокартонных плит и профилей толщиной 50 мм с изолятором минеральной ватой задерживает шум до 45 дБ. Для сравнения: кирпичная стена в 20 см толщиной задерживает 53 дБ.
Минеральной ватой прокладывают весь объем каркаса, уделяя особое внимание тому, чтобы не оставалось пустот и щелей. Межпрофильные полости можно заполнить той же минеральной ватой или монтажной пеной. Готовый каркас с утеплителем зашивают гипсокартоном в один слой или два, смещая стыки.
Используя гипсоволоконные листы или комбинацию гипсокартонных и гипсоволоконных листов слоями, можно добиться лучшего эффекта. В таком случае результат будет «два в одном»: шумоизоляция и теплоизоляция.
Но важно выбрать качественную акустическую минеральную вату от проверенной компании-производителя. Распространенные в России марки: «Шуманет», ISOVER, Rockwall, URSA.
Способы звукоизоляции квартиры
Самые дорогие решения — это каркасные системы звукоизоляции, в них используется наслаивание материалов. Такая система хорошо поглощает и звуковой, и ударный шумы.
Еще один вариант — использовать для звукоизоляции внутренних стен и стен с соседями ЗИПС-панели. Перед тем как их крепить, периметр стены прокладывают лентой из стеклохолста, промазывая стыки герметиком. Затем в стене крепятся специальные узлы и монтажные дюбели, а на них фиксируют панели. Поверх ЗИПС-панелей кладут гипсокартон. Этот вид шумоизоляции хорошо себя зарекомендовал, но он относится к дорогим материалам.
Простой с точки зрения исполнения способ — подклеить под обои «Звуканет Акустик». Подклейка продается в рулонах, ее толщина — 5 мм. Такая шумоизоляция подходит для ликвидации тихих шумов, уровень ее звукоизоляции составляет всего 21 децибел.
Как сделать шумоизоляцию потолка в квартире
Если беспокоит шум, идущий сверху, может помочь шумоизоляция потолка. Для потолочного каркаса не пользуются жесткими креплениями — только плавающими — или дорогими подвесами для шумо- и виброизоляции.
Технология такая же, как с изоляцией стен: сооружается каркас, который заполняется изоляционным материалом. Из-за шумоизолирующей конструкции на потолке высота помещения уменьшится приблизительно на 17–19 см. Как выбрать отделку потолка во время ремонта, можно узнать здесь.
Как сделать шумоизоляцию пола в квартире
Минимизировать шум снизу можно, если сделать шумоизоляцию пола. Но специалисты отмечают, что эффект будет более заметен, если одновременно изолировать еще стены и потолок.
Для шумоизоляции пола используется технология плавающей стяжки: у нее нет статического крепления по углам и к полу, на котором располагается звукоизоляционный материал. Изоляционные материалы нужны более плотные, чем для стен, — рулонные или каменная вата.
Перед началом работ снимают старое напольное покрытие. Затем жидкими гвоздями проклеиваются прокладки для виброизоляции. На них укладывается шумоизоляционный материал, а сверху — сухая стяжка цементно-песчаным раствором. Поверх армирующая сетка и еще один слой сухой стяжки. Когда материал высохнет, можно класть декоративное напольное покрытие.
Сколько стоит сделать шумоизоляцию в квартире
Стоимость звукоизоляции складывается из цены выбранных материалов и площади комнаты, которая будет оборудована изоляцией. Специалисты предупреждают: среднюю цену назвать невозможно, потому что расчеты делаются для конкретного помещения и зависят от того, какой шум нужно «побороть».
Звукопоглощение в одинаковых по площади комнатах в одной квартире может стоить по-разному, потому что одна будет граничить с шумными соседями, а другая, например, выходить окнами на улицу.
Минеральная вата продается упаковками, на них указывают площадь, которую можно ею покрыть. Например, 17 кв. м стоят на популярном маркетплейсе 2600 рублей. Лист гипсокартона — от 250 рублей. Плюс сопутствующие материалы и инструменты. Стоимость работ — предмет договоренности с ремонтной бригадой. Как подобрать мастеров, можно узнать здесь.
Где такие цены видели за 17 кв м всего 2600р?
Пользовательздравствуйте! Приведённые в материалы цены актуальны на дату публикации. Для получения точного расчёта рекомендуем обратиться напрямую к профильным специалистам.
Потолок изолировали - мин.вата на жидкие гвозди, а за под ними натяжной потолок. Существенно менее шумно в комнате по сравнению с другой, где изоляции нет.
Вообще, изоляция нужна, особенно в новых домах. Одни соседи играют на пианино, другие на барабане, а третьи сверху орут в караоке до утра. И это я про жилье а'ля комфорт+, а не общежитие.