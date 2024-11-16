8 причин наладить отношения с соседями
По данным опроса ВЦИОМ, только 37% жителей многоквартирных домов знают своих соседей, при этом 50% респондентов жалеют об этом и хотели бы общаться с ними чаще. Желание это небеспочвенно. Дружеские отношения с соседями — это не только про чувство единства, доброжелательное окружение и помощь, но и способ влияния при решении разных вопросов.
Приводим восемь главных причин, почему стоит дружить с соседями.
Почему стоит дружить с соседями: 8 причин
Вам быстро помогут
Если вы наладите хорошие отношения с соседями, у вас будет к кому обратиться, когда понадобится самая разная помощь. Например, сможете одолжить инструменты, которые срочно понадобились, попросить помочь передвинуть тяжелую мебель или присмотреть за квартирой, машиной или домашним питомцем, пока будете в отъезде.
Это про взаимопомощь. Если у вас не сложилось доверительных отношений ни с кем в доме, будет сложнее. На ваши просьбы в общедомовом чате не всегда могут откликаться. А если и чата в доме нет, вряд ли вы будете стучаться в каждую соседскую дверь. Тогда вопросы придется решать дольше, вызывать мастера на час или просить помощи у друзей и родственников, которые редко живут рядом и не смогут быстро помочь.
Спорные ситуации не перерастут в конфликты
Потенциально конфликтных ситуаций в многоквартирном доме — масса. Соседи громко слушают музыку, ругаются и шумят, делают ремонт поздно вечером, рано утром или в тихий час, перекрыли вам выезд своим автомобилем – список можно продолжать.
Если вы заработали хорошую репутацию в доме, скорее всего, вы найдете понимание. Конечно, многое зависит от адекватности других людей. Но личное расположение — фактор далеко не последний.
Работает это, кстати, и в обратную сторону. Имея добрососедские отношения, вы можете предупредить, что у вас намечается праздник или ремонт, и вы немного пошумите. Скорее всего, вам это простят.
Вы не пропустите новости дома
Общаясь с соседями, вы не останетесь в неведении, когда произойдет нештатная ситуация. Например, в доме могут внепланово отключить воду или электричество для ремонтных работ. Но бывают проблемы посерьезнее, например, возгорания или потопы.
Сплоченность в решении проблем
Как и в жизни, вместе мы сильнее. Если у вас дружный дом, то в случае проблем с управляющей компанией или общедомовым имуществом вы будете быстрее договариваться и вместе находить пути решения.
Каждый сосед обладает своим опытом и экспертизой. Может, в вашем доме есть юристы, или люди, которые разбираются в вопросах ЖКХ, или те, кто просто сталкивался с похожими ситуациями раньше. Объединив знания и усилия, вы сможете быстрее добиться решения проблем.
Компания и совместный досуг
Мы никогда не знаем, как новые знакомства повлияют на нашу жизнь. Вполне возможно, что вы найдете новых друзей.
Подружившись с соседями, у вас появится компания для прогулок с детьми или питомцами. А еще партнеры по интересам. Например, вы сможете вместе заниматься спортом во дворе, если стесняетесь делать это в одиночку, бегать или играть в шахматы.
Помощь с бизнесом
Если у вас есть свой бизнес, вы можете рассказать о нем соседям. Возможно, вы делаете что-то своими руками: выпекаете торты или реставрируете мебель. Если о вас сложится положительное впечатление, соседи могут стать вашими клиентами и помогут вам найти новых.
Если вы сдаете квартиру, соседи тоже могут помочь вам найти новых арендаторов. А если продаете квартиру, распространить ваше объявление о продаже квартиры среди своих друзей, коллег и знакомых.
Спасение
Нередко люди помогают своим соседям в экстренных случаях. Ситуации при этом могут быть самыми разными. В новостной сводке часто встречаются сообщения о том, как кто-то помог соседям потушить пожар или спас человека, живущего по соседству, во время возгорания.
Помощь соседей может понадобиться при самых неочевидных обстоятельствах: маленький ребенок сидит у открытого окна, из окна выпал питомец, и так далее. Неравнодушие соседей поможет предотвратить печальные последствия.
Дружба детей
Если семья переехала в новый район, знакомство с другими семьями — отличная возможность помочь своему ребенку найти новых друзей. Все родители будут спокойны, так как будут знать, с кем общаются и играют их дети.
Как наладить отношения с соседями: полезные советы
Проще всего жителям новостроек, которых объединяет просто факт переезда в абсолютно новый дом. Как правило, еще на этапе выдачи ключей создается общедомовой чат, где люди знакомятся и обсуждают насущные вопросы.
Если вы арендуете квартиру, вы можете попросить собственника добавить вас в чат и точно так же, как и все живущие в доме, получать важные сообщения, просить о помощи и налаживать контакты с соседями.
В домах вторичного фонда все несколько иначе. Обычно люди уже знают друг друга. Но если вы новый житель, можно поинтересоваться, есть ли какой-то общий чат. Если его нет, пробуйте общаться с соседями вживую, как минимум здороваться, задавать вопросы о жизни в доме.
Вот еще несколько советов.
- Будьте активными. Отзывайтесь на просьбы, делитесь важной информацией сами. Не стоит писать агрессивные сообщения и тем более кого-то оскорблять. Помните, речь о вашей репутации в доме. Если вы будете адекватны, отзывчивы и дружелюбны, о вас будет нормальное представление, и тогда люди охотнее пойдут с вами на контакт.
- Показывайте пример уважительного отношения. Предупреждайте о шумных ремонтных работах и других временных неудобствах из-за вас. Такое предупредительное поведение очень уважают в соседских кругах. Вы не только расположите к себе, но покажете пример, как можно общаться, чтобы предотвращать конфликты.
- Не избегайте общих активностей. Если соседи организуют пикник, а вы хотите обзавестись личными знакомствами, не упускайте эту возможность.
- Предлагайте идеи. Вы можете взять инициативу на себя и организовать объединяющее мероприятие сами. Например, предложить вместе украсить подъезд к празднику или организовать раздельный сбор отходов.
- Почаще выходите на прогулки. В этом плане сильно проще родителям с маленькими детьми или жителям с питомцами. На детских площадках легче познакомиться с другими взрослыми, как и на площадках для выгула собак.
Что делать, если отношения уже испорчены
Многое зависит от причины конфликта и заинтересованности обеих сторон. Все мы, бывает, можем вспылить. Особенно, если устали, а соседи все никак не могли угомониться с ремонтом. Если вы поругались с соседями, но хотите наладить отношения, можете инициировать разговор. И лучше впредь избегать «нападений», стараться решать вопросы мирно.
Если кто-то из соседей ведет себя неадекватно, и на них не может повлиять целый дом, вряд ли вам удастся наладить отношения самостоятельно.
Способам разрешить конфликт с соседями мы посвятили целую статью.
Заключение
Дружить с соседями необязательно. Тем более, все мы разные. Если вы интроверт и предпочитаете как можно реже общаться с людьми, это ваше право. Но, как видите, знакомство с соседями бывает очень полезным, а в вопросах собственной квартиры или дома никакие подспорья не будут лишними.
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