Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

8 причин наладить отношения с соседями

Недвижимость
16 нояб 2024
905
8 причин наладить отношения с соседями
Содержание

По данным опроса ВЦИОМ, только 37% жителей многоквартирных домов знают своих соседей, при этом 50% респондентов жалеют об этом и хотели бы общаться с ними чаще. Желание это небеспочвенно. Дружеские отношения с соседями — это не только про чувство единства, доброжелательное окружение и помощь, но и способ влияния при решении разных вопросов.

Приводим восемь главных причин, почему стоит дружить с соседями.

Почему стоит дружить с соседями: 8 причин

Вам быстро помогут

Если вы наладите хорошие отношения с соседями, у вас будет к кому обратиться, когда понадобится самая разная помощь. Например, сможете одолжить инструменты, которые срочно понадобились, попросить помочь передвинуть тяжелую мебель или присмотреть за квартирой, машиной или домашним питомцем, пока будете в отъезде.

Это про взаимопомощь. Если у вас не сложилось доверительных отношений ни с кем в доме, будет сложнее. На ваши просьбы в общедомовом чате не всегда могут откликаться. А если и чата в доме нет, вряд ли вы будете стучаться в каждую соседскую дверь. Тогда вопросы придется решать дольше, вызывать мастера на час или просить помощи у друзей и родственников, которые редко живут рядом и не смогут быстро помочь. 

Спорные ситуации не перерастут в конфликты

Потенциально конфликтных ситуаций в многоквартирном доме — масса. Соседи громко слушают музыку, ругаются и шумят, делают ремонт поздно вечером, рано утром или в тихий час, перекрыли вам выезд своим автомобилем – список можно продолжать. 

Если вы заработали хорошую репутацию в доме, скорее всего, вы найдете понимание. Конечно, многое зависит от адекватности других людей. Но личное расположение — фактор далеко не последний.

Работает это, кстати, и в обратную сторону. Имея добрососедские отношения, вы можете предупредить, что у вас намечается праздник или ремонт, и вы немного пошумите. Скорее всего, вам это простят. 

Вы не пропустите новости дома

Общаясь с соседями, вы не останетесь в неведении, когда произойдет нештатная ситуация. Например, в доме могут внепланово отключить воду или электричество для ремонтных работ. Но бывают проблемы посерьезнее, например, возгорания или потопы.

Сплоченность в решении проблем

Как и в жизни, вместе мы сильнее. Если у вас дружный дом, то в случае проблем с управляющей компанией или общедомовым имуществом вы будете быстрее договариваться и вместе находить пути решения. 

Каждый сосед обладает своим опытом и экспертизой. Может, в вашем доме есть юристы, или люди, которые разбираются в вопросах ЖКХ, или те, кто просто сталкивался с похожими ситуациями раньше. Объединив знания и усилия, вы сможете быстрее добиться решения проблем.

Компания и совместный досуг

Мы никогда не знаем, как новые знакомства повлияют на нашу жизнь. Вполне возможно, что вы найдете новых друзей. 

Подружившись с соседями, у вас появится компания для прогулок с детьми или питомцами. А еще партнеры по интересам. Например, вы сможете вместе заниматься спортом во дворе, если стесняетесь делать это в одиночку, бегать или играть в шахматы.

Помощь с бизнесом

Если у вас есть свой бизнес, вы можете рассказать о нем соседям. Возможно, вы делаете что-то своими руками: выпекаете торты или реставрируете мебель. Если о вас сложится положительное впечатление, соседи могут стать вашими клиентами и помогут вам найти новых.

Если вы сдаете квартиру, соседи тоже могут помочь вам найти новых арендаторов. А если продаете квартиру, распространить ваше объявление о продаже квартиры среди своих друзей, коллег и знакомых.

Спасение

Нередко люди помогают своим соседям в экстренных случаях. Ситуации при этом могут быть самыми разными. В новостной сводке часто встречаются сообщения о том, как кто-то помог соседям потушить пожар или спас человека, живущего по соседству, во время возгорания.

Помощь соседей может понадобиться при самых неочевидных обстоятельствах: маленький ребенок сидит у открытого окна, из окна выпал питомец, и так далее. Неравнодушие соседей поможет предотвратить печальные последствия.

Дружба детей

Если семья переехала в новый район, знакомство с другими семьями — отличная возможность помочь своему ребенку найти новых друзей. Все родители будут спокойны, так как будут знать, с кем общаются и играют их дети.

Как наладить отношения с соседями: полезные советы

Проще всего жителям новостроек, которых объединяет просто факт переезда в абсолютно новый дом. Как правило, еще на этапе выдачи ключей создается общедомовой чат, где люди знакомятся и обсуждают насущные вопросы.

Если вы арендуете квартиру, вы можете попросить собственника добавить вас в чат и точно так же, как и все живущие в доме, получать важные сообщения, просить о помощи и налаживать контакты с соседями.

В домах вторичного фонда все несколько иначе. Обычно люди уже знают друг друга. Но если вы новый житель, можно поинтересоваться, есть ли какой-то общий чат. Если его нет, пробуйте общаться с соседями вживую, как минимум здороваться, задавать вопросы о жизни в доме.

Вот еще несколько советов.

  1. Будьте активными. Отзывайтесь на просьбы, делитесь важной информацией сами. Не стоит писать агрессивные сообщения и тем более кого-то оскорблять. Помните, речь о вашей репутации в доме. Если вы будете адекватны, отзывчивы и дружелюбны, о вас будет нормальное представление, и тогда люди охотнее пойдут с вами на контакт.
  2. Показывайте пример уважительного отношения. Предупреждайте о шумных ремонтных работах и других временных неудобствах из-за вас. Такое предупредительное поведение очень уважают в соседских кругах. Вы не только расположите к себе, но покажете пример, как можно общаться, чтобы предотвращать конфликты.
  3. Не избегайте общих активностей. Если соседи организуют пикник, а вы хотите обзавестись личными знакомствами, не упускайте эту возможность.
  4. Предлагайте идеи. Вы можете взять инициативу на себя и организовать объединяющее мероприятие сами. Например, предложить вместе украсить подъезд к празднику или организовать раздельный сбор отходов.
  5. Почаще выходите на прогулки. В этом плане сильно проще родителям с маленькими детьми или жителям с питомцами. На детских площадках легче познакомиться с другими взрослыми, как и на площадках для выгула собак.

Что делать, если отношения уже испорчены

Многое зависит от причины конфликта и заинтересованности обеих сторон. Все мы, бывает, можем вспылить. Особенно, если устали, а соседи все никак не могли угомониться с ремонтом. Если вы поругались с соседями, но хотите наладить отношения, можете инициировать разговор. И лучше впредь избегать «нападений», стараться решать вопросы мирно.

Если кто-то из соседей ведет себя неадекватно, и на них не может повлиять целый дом, вряд ли вам удастся наладить отношения самостоятельно.

Способам разрешить конфликт с соседями мы посвятили целую статью.

Заключение

Дружить с соседями необязательно. Тем более, все мы разные. Если вы интроверт и предпочитаете как можно реже общаться с людьми, это ваше право. Но, как видите, знакомство с соседями бывает очень полезным, а в вопросах собственной квартиры или дома никакие подспорья не будут лишними.

Другие материалы на тему общения с соседями в журнале Домклик:

Инструкция
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
В каких случаях вам очень помогает дружба с соседями?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Как законно установить видеокамеру в подъезде
31 авг 2024
61K
Что делать, если соседи за стенкой шумят, дерутся или агрессивно себя ведут
07 окт 2024
43K
Как добиться ремонта в подъезде
20 мая 2023
113K
Курение на балконе в своей квартире: можно или нельзя
13 нояб 2022
129K
Актуальное
Почему могут отказать во временной или постоянной регистрации
сегодня 10:00
337
Ремонт от застройщика: стоит ли доверять готовым решениям
вчера 16:00
284
Как платить налог при сдаче квартиры в аренду: правила, нюансы и риски
вчера 13:00
71K
Как правильно торговаться с продавцом
24 нояб 2024
351K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал