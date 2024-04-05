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Недвижимость
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Как сдать квартиру на длительный срок

Дата публикации: 05 апр 2024
Как сдать квартиру на длительный срок
Содержание

Выбор арендатора — ответственное решение. С первого взгляда бывает сложно понять, что за человек намерен снять вашу квартиру. При этом недвижимость хочется сдать тому, кто будет относиться к ней как к собственной и не съедет через несколько месяцев.

Разбираемся, как оценить надёжность квартиросъёмщика, какие вопросы стоит задать и на что обратить внимание. 

Узнайте важное по телефону или в переписке

Чтобы сэкономить время, заранее составьте список критериев выбора арендатора — эти вопросы вы сможете задать в переписке или по телефону.

Например, для вас принципиально найти одного некурящего человека без домашних животных, который работает в офисе и не будет проводить много времени дома. Напишите об этом в объявлении и ещё раз проговорите по телефону. 

Во время переписки или телефонного разговора обратите внимание, насколько вежливо общается человек, открыто ли отвечает на вопросы, соблюдает ли правила этикета.

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Встретьтесь у подъезда, а не ждите в квартире

Назначьте встречу у входа в дом, зайдите вместе в подъезд и поднимитесь на лифте — организуйте время для непринужденного короткого диалога.

Такое общение покажет, насколько потенциальный арендатор общительный и приветливый. И сможете ли вы быть спокойны, что он при необходимости переговорит с соседями, обсудит внезапные неполадки в доме, не дожидаясь вас, примет сантехника или электрика. 

Также обратите внимание, вовремя ли пришел арендатор, предупредил ли об опоздании, если оно случилось. Вежливость, точность и пунктуальность обычно сопутствуют человеку во всех делах или отсутствуют в целом. 

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Оцените намерения арендатора

Во время осмотра квартиры приглядитесь к поведению человека. Снимая жильё для себя на длительный срок, люди уделяют внимание состоянию мебели, задают вопросы о возможности заменить или докупить предметы интерьера, проверяют исправность сантехники. 

С другой стороны, будьте готовы к чрезмерной требовательности арендатора, если он слишком настойчиво просит изменить детали интерьера или раздражённо указывает на незначительные недостатки квартиры при просмотре. 

Как сдать квартиру на длительный срок №1

Вопросы, которые стоит задать сразу

Квартира понравилась — время разузнать побольше о потенциальном арендаторе.

1️⃣ Разберитесь, кто будет постоянно или временно жить в квартире

Если вы не хотите, чтобы арендатор проживал с партнёром, приглашал в гости родственников и друзей на продолжительный срок, а также заводил домашних животных  — сразу скажите об этом. Такой подход позволит сберечь нервы и не нарушит планы ни одной из сторон.

2️⃣ Поймите, кто будет оплачивать аренду и насколько стабилен его доход

Вы можете прямо спросить о профессии человека, как давно он на текущей работе, планирует ли менять сферу деятельности или тип занятости, например, становиться фрилансером. Если вы рассматриваете в качестве арендатора молодого человека, уточните, готовы ли ему помогать родители.

3️⃣ Узнайте, какой образ жизни ведёт человек.

Проявите интерес к увлечениям и привычкам квартиросъёмщика. Во-первых, у вас могут быть общие хобби, что снизит уровень формальности общения — всегда приятно встретить единомышленника.

Во-вторых, игра на барабанах, вечеринки, курение на балконе и ночной образ жизни могут испортить отношения с соседями, а иногда и нанести урон недвижимости.

Лучше, чтобы для вас не стали сюрпризом моменты, которые можно было узнать заранее. 

Как сдать квартиру на длительный срок №2

4️⃣ Вежливо обсудите отношение человека к поддержанию чистоты и порядка

Спросите, намерен ли человек убираться самостоятельно или собирается приглашать помощника. Поинтересуйтесь, любит ли он готовить — в случае положительного ответа оцените приспособленность квартиры для этого. Это банальные вопросы, которые обеспечат сохранность вашего имущества. 

5️⃣ Задайте самый главный вопрос себе — комфортно ли вам общаться с арендатором

Если вы испытываете неловкость или стеснение, не можете выяснить важную информацию, сомневаетесь в честности человека — прислушайтесь к внутреннему голосу.

Сдавая квартиру на длительный срок, вы берете на себя обязательства так или иначе взаимодействовать с человеком, решать бытовые вопросы — оплата аренды, ремонт, интерьерные изменения. И эта коммуникация должна быть для вас простой и понятной. 

Также собственникам жилья теперь доступен сервис Домклик Аренда, с помощью которого можно сдать квартиру быстро, выгодно и без лишних хлопот. Мы возьмём на себя всю работу с объявлением и подберём для вас подходящих жильцов.

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Аренда недвижимости
Как сдать квартиру
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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