Как законно установить видеокамеру в подъезде
- Когда допускается установка камер в подъездах
- Можно ли в подъезде установить видеокамеру: что говорит закон
- Условия установки
- Требования к видеокамере
- Нужно ли получать разрешение в управляющей компании
- Как провести общее собрание
- Как найти подрядчика
- Нужно ли согласие соседей
- Как убедиться, что камера ничего не нарушает
Установка видеокамеры на лестничной клетке в многоквартирном доме — эффективный способ защитить свое имущество. Можно ли это сделать самовольно, или придется договариваться с соседями?
Рассказываем, как законно установить видеокамеру в подъезде и какие моменты необходимо учесть.
Когда допускается установка камер в подъездах
В чатах, объединяющих собственников многоквартирных домов, нередко возникают обсуждения на тему «сосед установил в подъезде видеокамеру». Дискуссию начинают обычно недовольные этим жильцы дома. Одним не нравится, что они могут попасть на видео, другие — из принципиальных соображений.
Можно ли в подъезде установить видеокамеру самовольно? Короткий ответ: да, можно. Закон не запрещает устанавливать системы видеонаблюдения. Камеры можно размещать не только для контроля сохранности общего имущества через управляющую компанию, но и самостоятельно — у двери собственной квартиры.
Можно ли в подъезде установить видеокамеру: что говорит закон
На возможность установки видеокамер указывают следующие нормы. В статье 45 Конституции говорится о гарантиях государственной защиты прав и свобод гражданина и о том, что каждый может использовать для защиты любые способы, которые не запрещены законом.
36 статья Жилищного кодекса РФ фиксирует право собственности владельцев помещений в многоквартирном доме на общее имущество. То есть каждому, у кого есть собственная жилплощадь в доме, полагается и часть метража, который необходим для обслуживания более одного помещения в здании. К ним относятся:
- лестничные клетки и сами лестницы
- кабины и шахты лифтов
- коридоры
- технические этажи
- чердачные помещения
- подвалы
- крыша
- земельный участок, на котором стоит дом
Это значит, что у каждого есть законное право защищать имущество разрешенными способами.
В то же время нужно помнить, что возможности для защиты могут быть ограничены другими нормативными документами. Так, установка видеонаблюдения не должна нарушать право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, которое зафиксировано в 23 статье Конституции России.
Как соблюсти эти требования, мы расскажем ниже.
Условия установки
Специалисты по видеонаблюдению рекомендуют несколько точек контроля в многоквартирном доме:
- парковка
- вход в подъезд
- лестничная клетка
- дверь в квартиру
Чтобы не нарушать неприкосновенность частной жизни, устанавливать камеру в подъезде нужно, направляя объектив только на входную дверь и зону сразу за ней. Двери квартир не должно быть видно на изображении, которое камера будет писать.
Видеооборудование, установленное для того, чтобы фиксировать то, что происходит у собственной двери, нужно размещать так, чтобы не были видны чужие и тем более то, что происходит в соседской квартире, если дверь откроется. Это жесткое требование, и на его непреложность указывает сложившаяся судебная практика по этому вопросу.
Если на запись попадает дверь или квартира соседей, то, кроме нарушения конституционного права на неприкосновенность частной жизни, будет нарушен и закон о персональных данных. С точки зрения права, видеосъемка — это обработка персональных данных, а на это необходимо согласие того, к кому эти данные относятся (в нашем случае соседа, чья дверь или квартира может попасть на видео). В этой ситуации суд обяжет убрать камеру.
Кроме того, за нарушение неприкосновенности частной жизни статья 137 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание: штраф на сумму до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы с запретом занимать некоторые должности.
Юристы говорят, что обычно суды выбирают в качестве наказания денежный штраф. Приговорить к лишению свободы суд может, если запись, нарушающая неприкосновенность частной жизни, была размещена в интернете или соседских чатах. Или если нарушитель ранее был осужден по какой-либо статье Уголовного кодекса.
Требования к видеокамере
Главное требование к видеокамере — ее должно быть видно, потому что гражданским лицам устанавливать скрытое видеонаблюдение запрещено. Такое право есть только у правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
С другой стороны, специальную табличку владелец персональной видеокамеры вешать не должен — закон не обязывает его это делать. Но некоторые эксперты рекомендуют ее установить, чтобы предупредить возможные споры с соседями и не провоцировать желание разобраться, что она снимает.
Камера в дверном глазке не будет считаться скрытой, если служит для защиты имущества и безопасности. В таком случае она фактически является видеодомофоном. Но если кто-то из соседей докажет, что камера в дверном глазке была использована для наблюдения и слежки за соседями, наказание может быть до 80 тысяч рублей штрафа или до года исправительных работ.
Нужно ли получать разрешение в управляющей компании
Разрешение на установку камер от управляющей компании не требуется, но жильцы могут поручить УК (ТСЖ или застройщику, если дом недавно сдан и пока нет органов управления) найти подрядчика.
Законно установить видеокамеру в подъезде, у входа и на парковке, которая относится к придомовой территории, можно, только если согласятся жильцы. Для того, чтобы получить разрешение соседей, нужно собрать общее собрание собственников помещений дома.
Как провести общее собрание
Обычно этим занимается инициативная группа или председатель ТСЖ. Сначала они составляют повестку собрания. В нее включают вопросы о том, для чего требуется система наблюдения, сколько камер понадобится, с какими функциями, сколько на них готовы потратить собственники квартир, как перечислять средства, искать подрядчиков и тому подобные.
Когда повестка готова, нужно уведомить о нем собственников квартир. По регламенту уведомлять необходимо не позже, чем за 10 дней до даты проведения сбора.
Уведомлять можно одним из трех способов: лично обходя квартиры; разместив объявление с указанием темы собрания в подъезде на информационном стенде; заказным письмом. Решение о размещении камер в подъезде будет считаться положительным, если свое согласие на это дадут 2/3 собственников.
Как найти подрядчика
После этого ТСЖ или инициативная группа начнут заниматься покупкой оборудования и поиском подрядчика, который его подключит. Обычно это длительный процесс, и выбор компании может стать темой отдельного собрания. Потому что нужно ознакомиться с условиями работы нескольких фирм, проанализировать их, выбрать подходящие — может оказаться так, что полностью удовлетворяющих условий у одной компании не будет.
Но в зависимости от величины заказа подрядчики могут идти навстречу заказчику. Тогда высока вероятность получить индивидуальное коммерческое предложение. Его тоже нужно будет согласовать на собрании, организованном по уже описанному алгоритму.
Протокол собрания сдают в управляющую компанию. Если согласия собственников не будет, уже установленное видеооборудование могут потребовать демонтировать. Но сделать это можно только по решению суда.
При выборе камеры для улицы и подъезда нужно учесть погодные условия, отапливаются ли помещения, каков их размер. Плюс могут быть проблемы с освещением.
Эксперты рекомендуют для улицы наружную камеру с инфракрасной подсветкой и обязательно антивандальным корпусом. С учетом небольшого размера площади, которую нужно охватить съемкой (обычно это до двух метров от объектива), хватит матрицы с разрешением в 1,3 мегапикселя. Она сможет писать так, что будут видны лица.
Также предстоит подумать, где и как долго хранить записи с камеры — в локальном хранилище или облачном сервисе. Локальное хранилище (жесткий диск), может быть испорчен или украден. Обычно его используют, если есть пункт охраны, где постоянно находится сотрудник службы безопасности. К тому же объем памяти у такого хранилища ограничен.
Поэтому эксперты рекомендуют облачные сервисы для подключения камер в подъездах домов. Записи будут на сервере, и их можно будет «вытащить» в любой момент. Правда, использование сервера может быть платным.
Нужно ли согласие соседей
Согласие соседей и, соответственно, общее собрание не нужны, если камера будет работать в интересах собственника одной квартиры — возле его двери или на лестничной клетке.
Главное, чтобы были соблюдены описанные выше условия и не нарушались права на неприкосновенность частной жизни и закон о персональных данных.
Как убедиться, что камера ничего не нарушает
Скрытое наблюдение гражданским лицам запрещено, поэтому камеру должно быть видно.
Нельзя монтировать в стену глазки для видеонаблюдения. Если такой обнаружен, это повод обратиться в управляющую компанию или к председателю ТСЖ.
Нельзя использовать объективы с пинхолом, замаскированные под подъездное освещение.
То есть камеру должно быть видно издалека, чтобы она идентифицировалась как оборудование для наблюдения, а не элемент обстановки. И владельцу необходимо убедиться, что при фиксации происходящего не видны ни дверь соседей, ни то, что за ней.
Добрый день! Соседи, из соседнего подъезда, установили камеру на стене дома, под своим окном, она направлена на наш подъезд. Скажите, пожалуйста, это законно?
Олеся Р.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Рекомендуем обратиться с этим вопросом напрямую к юристам.
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Здравствуйте, планирую установку камеры строго на входную дверь в подъезде согласно правилам указанным в Вашей статье, является ли нарушением если камера кроме видео- ведет и аудиозапись?
Максим Ц.здравствуйте! Увы, мы не сможем проконсультировать вас по этому вопросу. Лучше обратиться к профильному специалисту, например, к юристу.
Если в доме есть два блока на лестничной площадке, там где ты проживаешь по собранию договорились установить на входную дверь в блок установить камеру, при этом есть необходимость, чтобы камера смотрела в сторону лифтов, будет ли это нарушением частной жизни жильцов второго блока, с которыми не было никаких договорённостей?
Денис Х.здравствуйте. Увы, мы не сможем проконсультировать вас по этому вопросу. Лучше обратиться к профильному специалисту, например, к юристу.
Здравствуйте! Если камера установленная над входной дверью моей квартиры захватывает и лестничную площадку будет ли считаться нарушением закона? Спасибо.
Андрей Г.здравствуйте. Чтобы не нарушать неприкосновенность частной жизни, устанавливать камеру нужно, направляя объектив только на входную дверь и зону сразу за ней. Двери квартир соседей не должно быть видно на изображении.
Можно узнать, если я хочу над окном моей кваритры поставить камеру которая будет снимать парковку около дома, и естественно мою машину, будет что то нарушено, и соседи могут жалрваться на нас или нет?
Сергей Н.здравствуйте. Увы, мы не сможем проконсультировать вас по этому вопросу. Лучше обратиться к профильному специалисту, например, к юристу.