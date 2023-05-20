Как добиться ремонта в подъезде
Каждому из нас нравится жить в чистом и красивом доме. Приятно заходить не только в ухоженную квартиру со свежим ремонтом, но и в аккуратный подъезд, где со стен не сыплется штукатурка, окна не зияют выбитыми стеклами, а плитка на полу не «пляшет» под ногами. Иногда это вопрос не только эстетики, но и безопасности.
Кто несет ответственность за ремонт в подъезде
Если приведение в порядок собственной квартиры зависит только от нас и наших материальных возможностей, то ремонт в подъезде — это задача управляющей компании.
Текущий ремонт производится за счет тех средств, которые УК регулярно собирает с жильцов в составе ежемесячной платы по статье «содержание мест общего пользования/содержание жилья/плата за содержание и ремонт». То есть, плата за текущий ремонт подъездов отдельно взиматься не должна — вы его уже фактически оплачиваете.
Но иногда добиться ремонта в подъезде сложно. Обязанность проведения текущего ремонта должна быть прописана в договоре с собственниками, а если такого пункта нет — это нарушение.
Согласно Постановлению, управляющая компания обязана проводить текущий ремонт в подъезде раз в 3-5 лет в зависимости от классификации здания и степени износа. Наличия каких-то отдельных соглашений не требуется.
Но обычно управляющие компании прописывают в договоре текущий ремонт подъездов, а самой частой и банальной отговоркой является отсутствие денег на ремонт из-за долгов собственников. Однако следует помнить, если ремонт не проводился более 3-5 лет, отказ управляющей организации неправомерен.
Что входит в ремонт подъезда
К работам по текущему ремонту в подъезде относится:
- обновление покрытия потолков и стен
- обновление напольного покрытия, а в случае необходимости — замена
- замена стекол, ремонт или замена оконных рам
- ремонт или установка новых почтовых ящиков
- восстановление поручней и лестниц
- ремонт крыльца, козырька подъезда и дверей
- ремонт мусоропроводов
- замена электроламп, ремонт проводов и электрощитовых зон
Это примерный список работ, включенных в текущий ремонт подъездов. Точный перечень ремонтных работ по вашему дому должен содержаться в договоре с управляющей компанией.
При этом ряд работ по восстановлению жилищного фонда, таких как ремонт подвала, крыши, внутридомовых инженерных систем, фасада и фундамента, ремонт и замена лифтового оборудования согласно статье ЖК, относится к капитальному ремонту и финансируется из средств, отчисляемых собственниками в Фонд капремонта.
С чего начать, если хотите добиться ремонта в подъезде
Обратиться в УК с требованием отремонтировать подъезд можно по решению собрания собственников. Первым делом необходимо изучить договор, чтобы выяснить, какие именно работы по текущему ремонту подъезда должна выполнять ваша управляющая компания.
Далее определите, что нужно сделать в вашем подъезде — может быть, потребуется проведение только части обозначенных работ. После этого нужно составить письменное заявление в УК с перечислением необходимых работ и сроков их выполнения (рекомендуемые законодательством — 22 дня на каждую 1000 кв. м). К этому шагу нужно подойти очень внимательно и ответственно — если забудете что-то упомянуть, дополнить список работ после подачи заявления уже не сможете.
Лучше, если под заявлением поставят подписи как можно больше жильцов. Документ нужно составить в двух экземплярах. Один останется в УК, а на втором сотрудник, принявший заявление, должен проставить входящий номер, подпись с расшифровкой и дату. Управляющая организация обязана предоставить ответ в течение 15 дней, обязательно в письменном виде.
В идеальном варианте УК направляет своих специалистов, они осматривают подъезд и составляют акт, после этого перечень необходимых работ утверждается вместе с Советом многоквартирного дома или на общем собрании собственников. Однако на практике так происходит не всегда, так как УК отказывается производить ремонт по каким-то причинам.
Что делать, если в вы получили отказ
Если управляющая компания отказывается делать ремонт в подъезде, можно обратиться с жалобой в Жилищную инспекцию, параллельно лучше отправить копию документа в Роспотребнадзор. Жалоба составляется в форме заявления. Опишите всю ситуацию, ссылаясь на нужные пункты договора и отказ управляющей компании. В конце добавьте просьбу провести проверку деятельности вашей УК и обязать ее сделать ремонт в подъезде.
К обращению нужно приложить:
- копию договора с управляющей организаций
- ваш экземпляр заявления в УК с просьбой о проведении ремонта
- копию ответа, содержащую отказ
- список ремонтных работ, которые необходимо провести в подъезде
- акт осмотра подъезда (этот документ должен быть обязательно)
Если обращение не дало нужного результата, можете подавать жалобу в прокуратуру или иск в суд. К исковому заявлению также прикладываются копии всех документов. Обычно суды становятся на сторону собственников, положительное решение — вопрос времени.
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Как контролировать ход ремонта в подъезде
Неважно, добились вы ремонта подъезда сразу или пришлось пройти через разные инстанции, но одного положительного решения о проведении ремонта мало. Нужно контролировать весь ход работ. Для этого инициативная группа жильцов запрашивает план с указанием сроков.
Все работы должны производиться качественно и без отклонений от стандартов. Если проводятся какие-то скрытые работы — обязательно требуйте составления актов.
При обнаружении любых дефектов в произведенном ремонте просто не подписывайте документы о приемке. Так же следует поступать, если УК не завершила какие-то работы, но уверяет, что они будут выполнены в ближайшие сроки. Как показывает практика, об обещаниях УК «забывает» сразу после подписания актов, а вы дождетесь следующего ремонта только через 3-5 лет.
Также помните, что рабочие должны соблюдать чистоту. Например, при побелке потолков, они должны закрывать входные двери жильцов полиэтиленовой пленкой. Кроме того, они обязаны выносить строительный мусор — как минимум раз в сутки, при этом его складирование на газонах недопустимо. Если обнаружили нарушение — сообщайте в управляющую компанию.
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