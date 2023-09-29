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Недвижимость
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116K

Электронная подпись: что такое УКЭП в сделках с недвижимостью

Дата публикации: 29 сен 2023
Электронная подпись: что такое УКЭП в сделках с недвижимостью
Содержание

В последние годы решение большинства вопросов проходит в удобном онлайн-формате. Для этого нужны и определенные инструменты. Один из них — электронная подпись. Рассказываем, что это такое, для чего нужно и насколько безопасно в использовании.

Что такое электронная подпись

Электронная подпись — это аналог обычной подписи, но в электронном виде. Документ с электронной подписью имеет ту же законную силу, что и бумажный оригинал.

Сама электронная подпись является специальным уникальным файлом, прикрепленным к электронному документу. В файле содержится информация о том, кем и когда подписан документ, и есть ли у этого человека полномочия на подпись.

Для чего нужна электронная подпись

Использование электронной подписи будет удобно тем, кто работает с электронными документами или часто получает услуги онлайн, например, оформляет регистрацию или использует портал Госуслуг.

Какие существуют виды электронной подписи

В законе представлены три вида подписи: простая, неквалифицированная и квалифицированная (ФЗ «Об электронной подписи», ст.5).

Простая электронная подпись

Это набор уникальных символов, используемых для идентификации.Это логин и пароль, которые подтверждают, что пользователь авторизовался в системе. Например, логин и пароль от социальной сети — это и есть простая электронная подпись.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись 

Такая подпись генерируется средствами шифрования — специальной программой, сертифицированной ФСБ. 

Государство не контролирует выпуск таких подписей, поэтому в государственных органах такие подписи не будут считаться действительными.

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП)

УКЭП — самый безопасный вид электронной подписи. Создается с привлечением криптографических средств, является гарантией неизменности подписанного ей документа. Такую подпись подделать практически невозможно. Она гарантирует, что документ подписан определенным человеком в конкретное время, и после этого документ не менялся.

Выдать ее могут только в удостоверяющем центре. Эта организация уполномочена выдавать электронные подписи и осуществлять услуги по криптозащите информации. 

УКЭП в сделках с недвижимостью

В сделках с недвижимостью используется наиболее защищенная разновидность усиленной подписи — усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Для ее создания используются криптографические средства, надежность которых подтверждается ФСБ РФ.

Если вы проводите сделку по покупке или продаже  недвижимости с Домклик от Сбера, изготовление электронной подписи происходит через сервис «Электронная регистрация» в полном соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».

Банк работает только с Удостоверяющими центрами (УЦ), аккредитованными уполномоченными органами и подтвердившими свою надежность на протяжении многих лет.

На вторичном рынке сделку в электронном виде по текущему законодательству можно проводить, только если клиент на бумаге через МФЦ подаст заявление с разрешением на проведение подобной сделки в электронном виде.

Но если заявление подается через Домклик, то дополнительного заявления от клиентов на разрешение сделки не потребуется — СберБанк гарантирует законность сделки.

Как проходит сделка с недвижимостью с УКЭП при использовании сервиса «Электронная регистрация»

При оформлении электронной подписи в офисе банка проводится идентификация личности всех участников — продавцов и покупателей.

По доверенности сделки не оформляются, обязательно требуется личное присутствие всех участников и комплект документов на объект недвижимости.

✅ На сделке клиент лично подписывает договор на оказание услуги «Электронная регистрация», предоставляет СНИЛС, ИНН, паспортные данные, номер телефона и электронную почту.

✅ Начинает выпускать УКЭП через мобильное приложение (полный перечень удостоверяющих центров, с которыми сотрудничает Домклик, размещен здесь).

✅ В процессе выпуска клиент проверяет свои персональные данные и подписывает заявление и сертификат, подтверждая свое согласие на выпуск подписи.

✅ Подписанные заявление и сертификат отправляются в Удостоверяющий центр, где формируется электронная подпись для клиента. Удостоверяющий центр проверяет данные, указанные клиентом, на предмет их актуальности и достоверности, запрашивая информацию в государственных информационных системах (ч. 2.2. ст. 18 ФЗ «Об электронной подписи»). 

✅ Подписание документов со стороны клиента осуществляется в мобильном приложении, которое было выбрано для выпуска УКЭП. 

✅ После подтверждения клиента пакет документов через специальную защищенную систему направляется в Росреестр для осуществления электронной регистрации перехода права собственности (п. 2 ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»).

Все абсолютно безопасно. Никаких флешек и других носителей, которые могут украсть, не используется. Подпись сохраняется в электронном облаке Удостоверяющего центра, и в течение года после выпуска ей можно воспользоваться в рамках услуг Домклик.

Как аннулировать УКЭП

Отзывать подпись следует только после того, как сделка зарегистрирована в Росреестре. В противном случае регистрация будет приостановлена и потребуется перевыпуск и подписание документов новой электронной подписью.

Чтобы отозвать усиленную электронную подпись, клиенту нужно отсканировать QR-код на бумажном экземпляре сертификата проверки электронной подписи, который выдается менеджером на сделке. QR-код находится в самом низу экземпляра сертификата. После сканирования QR-кода ссылка на сайте удостоверяющего центра будет вести вас на инструкции по отзыву.

В случае, если у вас отсутствует возможность отсканировать QR-код, то вам необходимо обратиться в тот удостоверяющий центр, который выпускал подпись. Полный перечень удостоверяющих центров указан здесь.

При обращении в удостоверяющий центр вам необходимо уточнить, что вы хотите отозвать свою УКЭП, которая была выпущена в этой компании. Сбер или Домклик не могут самостоятельно отозвать электронную подпись, выпущенную в партнерском удостоверяющем центре.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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