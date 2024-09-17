Акт приема-передачи квартиры: зачем он нужен и как его составить
В сделках с недвижимостью акт приема-передачи квартиры или передаточный акт — такой же важный документ, как и договор купли-продажи. Рассказываем, для чего конкретно он нужен и как его грамотно составить.
Что такое акт приема-передачи квартиры
Это документ, подтверждающий фактическую передачу квартиры от продавца к покупателю и исполнение обязательств по договору купли-продажи или договору долевого участия (ГК РФ, ст. 556).
Зачем нужен акт приема-передачи
Подписание акта означает, что покупатель принимает ответственность и все обязательства по содержанию квартиры. Акт не только подтверждает факт ее передачи и исполнение продавцом своих обязательств по договору, но и фиксирует состояние недвижимости на момент передачи покупателю ключей от нее. Без этого документа сделку можно оспорить в суде и признать недействительной.
Как составить акт приема-передачи
Для вторичной недвижимости
Строгих официальных требований к содержанию акта приема-передачи нет. Его составляют в простой форме по одному экземпляру для каждой стороны — продавца и покупателя.
Что должно быть в акте приема-передачи
- дата и место составления акта;
- ФИО и паспортные данные продавца и покупателя;
- точный адрес квартиры;
- показания приборов учета расхода воды и электроэнергии;
- описание состояния передаваемой квартиры.
Если в квартире обнаружены недостатки, их нужно перечислить в акте, а также указать, каким образом они будут устранены: самим продавцом квартиры или он компенсируют их ремонт. Если покупатель найдет дефекты после подписания акта, взыскать с продавца убытки будет, скорее всего, невозможно.
Если все расчеты по договору купли-продажи произведены до подписания акта, это также нужно зафиксировать в документе и указать, что у продавца нет претензий по оплате.
Посмотреть пример акта приема-передачи квартиры
Для квартиры в новостройке
Акт составляет застройщик в трех экземплярах: для застройщика, для дольщика и для пакета документов, подаваемых в Росреестр для регистрации права собственности.
Что должно быть в акте приема-передачи
- дата и место составления акта;
- ФИО и паспортные данные дольщика и реквизиты застройщика;
- точный адрес квартиры;
- отсутствие или наличие претензий к качеству передаваемой квартиры (в самом акте или в смотровом листе).
При обнаружении недостатков вы можете не подписывать акт приема-передачи до их устранения застройщиком или подписать акт с условием устранения найденных дефектов. Во втором случае важно зафиксировать в акте сроки исправления всех недочетов.
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Когда и где нужно подписывать акт приема-передачи
Поскольку в акте фиксируется именно факт передачи квартиры, то и подписывать его нужно после полного освобождения квартиры продавцом и в момент передачи ключей покупателю.
Делать это нужно только в самой передаваемой квартире, чтобы убедиться, что вы получили именно ту недвижимость и в том состоянии, которые указаны в договоре купли-продажи или в договоре долевого участия.
Приемка квартиры: как лучше — самостоятельно или со специалистом
Здравствуйте! какие недостатки считаются существенными при приемке квартиры от застройщика по ДДУ? при обнаружении каких, например, недостатков можно не подписывать акт?
Татьяна Д.здравствуйте! В статье представлена подробная инструкция по приёмке квартиры в новостройке.
Здравствуйте. Может ли принимать и подписывать акт приема-передачи представитель покупателя (риэлтор) при региональной сделке? Это нужно указать в ПДКП?
Наталья Н.здравствуйте! Предварительный договор купли-продажи квартиры или дома подписывают перед основным. Этот документ подтверждает намерения участников заключить сделку. В данном случае Банк не является стороной.
Зачем нужен предварительный договор купли-продажи недвижимости и как его правильно составить, рассказали в статье.
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Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Требуется ли при покупке вторички акт приема-передачи квартиры? Риелтор говорит, что сейчас нет такой процедуры.
Светлана С.здравствуйте! Подписание акта означает, что покупатель принимает ответственность и все обязательства по содержанию квартиры. Акт не только подтверждает факт ее передачи и исполнение продавцом своих обязательств по договору, но и фиксирует состояние недвижимости на момент передачи покупателю ключей от нее. Без этого документа сделку можно оспорить в суде и признать недействительной.
требуется ли регистрация акта приёма-передачи?
Наталья В.здравствуйте! Акт составляет застройщик в трёх экземплярах: для застройщика, для дольщика и для пакета документов, подаваемых в Росреестр для регистрации права собственности. Рекомендуем уточнить ваш вопрос напрямую у застройщика.