10 мифов о каркасных домах
- Миф 1. Каркасные дома недолговечны и ненадёжны
- Миф 2. В каркасных домах появляется грибок
- Миф 3. Каркасные дома плохо сохраняют тепло
- Миф 4. Каркасные дома неэкологичны
- Миф 5. Каркасный дом не дышит
- Миф 6. Каркасные дома имеют низкую звукоизоляцию
- Миф 7. Каркасные дома не подходят для индивидуального проектирования
- Миф 8. Каркасные дома пожароопасны
- Миф 9. В каркасных домах заводятся грызуны
- Миф 10. Каркасные дома дешёвые
Каркасные дома становятся всё более популярными благодаря своей доступности, высокой скорости строительства и энергоэффективности. Тем не менее, существует множество мифов и недопониманий, связанных с этой технологией.
В статье вместе с экспертами из компании «Фокус Хаус» мы развенчаем 10 наиболее распространённых заблуждений о каркасных домах.
Принцип технологии заключается в возведении каркаса — стоечно-балочной конструкции из дерева или металла. Далее пространство между стойками заполняют теплоэффективными материалами, добавляют слой пароизоляции, ветрозащитную и гидроизоляционную плёнку, делают внешнюю и внутреннюю обшивку.
Такая технология позволяет быстро возвести надёжный и энергоэффективный дом. Лёгкость конструкции позволяет использовать свайно-винтовой фундамент, что также существенно ускоряет процесс строительства. Устройство такого фундамента занимает несколько дней, а работы можно проводить в том числе и в зимнее время.
Миф 1. Каркасные дома недолговечны и ненадёжны
Пожалуй, самое распространённое заблуждение, особенно среди приверженцев каменных домов. Одни считают, что каркасный дом долго не простоит, другие — что он не выдержит сильных порывов ветра.
Ну и в целом, если есть установка, что строительство должно растягиваться на годы, вряд ли технология, которая позволяет построить дом за 3–4 месяца, вызовет доверие.
На практике каркасные конструкции могут быть очень прочными и долговечными, если они правильно спроектированы и построены. Как и в любой другой технологии многое зависит от качества материалов и квалификации подрядчика.
Что касается устойчивости к природным катаклизмам, то, по данным экспертов, технология рассчитана на сейсмическую активность до 7 баллов и выдерживает порывы ветра до 30 метров в секунду.
Наконец, многие считают каркасные дома временным решением. На самом деле, при правильном проектировании и строительстве каркасный дом может служить своим владельцам десятилетиями.
Средний срок службы каркасного дома составляет 50–70 лет при условии правильного ухода и эксплуатации. Чтобы обеспечить долговечность постройки, рекомендуется использовать качественные древесные материалы, обработанные антисептиками, а также надёжные тепло- и гидроизоляционные материалы.
Миф 2. В каркасных домах появляется грибок
Плесень на стенах может появиться в любом доме, независимо от технологии строительства, поэтому несправедливо считать, что это касается только владельцев каркасников.
Причиной появления грибка может послужить некачественная вентиляция, протечки труб, образование конденсата на стенах, недостаточная герметизация фундамента. Поэтому, чтобы избежать неприятных последствий в виде плесени на поверхностях, важно ещё на этапе строительства исключить или свести к минимуму все эти риски.
Если говорить об особенностях каркасной технологии, то появление грибка также может быть связано с использованием некачественного пиломатериала. Так, если уровень влажности древесины будет выше нормы, то после обшивки каркаса излишки влаги могут проявиться в виде плесени.
Что делать? Ответ прост — не экономить на качестве пиломатериала и использовать хорошо высушенное и обработанное биозащитой дерево.
Миф 3. Каркасные дома плохо сохраняют тепло
Такое мнение могло сформироваться только при использовании некачественных материалов при сборке дома — например, влажного утеплителя. При соблюдении технологии каркасник даже при меньшей толщине стен будет гораздо лучше удерживать тепло по сравнению с конструкциями из блока или кирпича.
Использование качественных изоляционных материалов и многослойность строения позволяют значительно снизить теплопотери и обеспечить комфортный микроклимат внутри. При этом вам не нужно дополнительно утеплять стены, как это часто приходится делать владельцам каменных домов.
Ещё один бонус — сравнительно низкие затраты на отопление.
Есть мнение, что каркасные дома не подходят для регионов с суровыми зимами. На самом деле при правильной теплоизоляции такие дома способны выдерживать температуры до -30°C и ниже.
Миф 4. Каркасные дома неэкологичны
Можно встретить мнение, что каркасные дома наносят вред экологии. Чтобы развеять этот миф, давайте разберём, из каких же материалов состоит конструкция и который из них в теории может оказаться потенциально опасным для здоровья и окружающей среды.
Каркас из натурального бруса. Это природный материал, который позволяет возвести экологически чистый дом. Средства для пропитки древесины изготавливаются по ГОСТам.
Утеплитель — может быть выполнен из целлюлозной или базальтовой ваты. Эти материалы не выделяют вредных веществ и безопасны для здоровья.
Внутренняя обшивка стен — чаще всего выполняется из гипсокартона. Состав таких листов, если мы говорим о качественной продукции без лишних примесей и добавок, абсолютно безвреден.
Таким образом, вопрос экологичности каркасных конструкций во многом зависит от того, соблюдаются ли основные стандарты технологии. Использование древесины из сертифицированных лесов и безопасных изоляционных материалов делает каркасные дома абсолютно безвредными для человека.
Миф 5. Каркасный дом не дышит
Это ошибочное убеждение вытекает из предыдущего мифа про экологичность. Оно зачастую связано с другим заблуждением о том, что деревянные или кирпичные дома имеют способность дышать.
На самом деле здоровый микроклимат в любом помещении обеспечивается за счёт грамотной вентиляции и естественного проветривания.
Миф 6. Каркасные дома имеют низкую звукоизоляцию
Существует мнение, что каркасные дома плохо защищают от шума. Однако с применением современных звукоизоляционных материалов и технологий можно добиться высокой степени звукоизоляции. Правильное проектирование и использование специализированных конструкций также помогут улучшить акустические характеристики.
Илья Макачёв отмечает, что хорошая звукоизоляция в каркасном доме достигается за счет использования звукоизолирующих материалов, таких как минеральная вата или специальные акустические панели, которые устанавливаются между каркасными стойками.
Миф 7. Каркасные дома не подходят для индивидуального проектирования
Некоторые считают, что каркасные дома ограничены в дизайне и планировке. На самом деле, каркасная технология позволяет реализовать самые разнообразные архитектурные решения — можно построить дом в стиле барнхаус или «А-фрейм», современные дома с плоской крышей и вторым светом или классические конструкции. Индивидуальный проект может быть создан с учетом всех пожеланий заказчика.
Миф 8. Каркасные дома пожароопасны
По уровню огнестойкости каркасные дома не уступают газоблочным или бетонным домам с деревянными перекрытиями.
Это достигается за счёт того, что при строительстве каркасника используются негорючие материалы — утеплитель и гипсокартонные листы с высокими огнеупорными свойствами. А сама древесина, которая спрятана за слоем утеплителя, обрабатывается огнезащитной пропиткой.
Миф 9. В каркасных домах заводятся грызуны
С непрошеными гостями в виде мышей или крыс могут столкнуться жильцы как деревянного, так и кирпичного дома. В каменном или блочном строении грызуны могут проникнуть в щели между стенами или коммуникациями, в каркасных конструкциях — если обшивка установлена неплотно, есть риск, что вредители прогрызут утеплитель и поселятся внутри каркаса.
Так или иначе этот риск связан не с технологией строительства, а с человеческим фактором, то есть с халатностью самих строителей. Поэтому всё снова сводится к опыту и добросовестности подрядчика, который будет строить ваш дом.
Миф 10. Каркасные дома дешёвые
Действительно, строительство каркасного дома обходится дешевле по сравнению с более привычными технологиями. Но это вовсе не делает такое жильё бюджетным в плохом понимании этого слова — то есть менее качественным, недолговечным или временным.
Средняя стоимость квадратного метра каркасного дома составляет около 40 000–50 000 рублей. Для сравнения, цена квадратного метра дома из блоков или кирпича может достигать 90 000–110 000 рублей. Экономия достигается за счёт меньшего расхода материалов и более быстрого монтажа.
Два года,как построил каркасный дом ,эксплуатируется круглогодично, всё отлично. Материал каркаса камерной сушки ,пропитан септиком на производстве. Поставлен на железобетонных забивных сваях. Пока ни каких нареканий нет. Правда,по незнанию ,согласился на входные двери из металлопластика,что создаёт некоторые проблемы при нагреве солнцем,плюс ещё строители некачественно установили их. Но это поправимо. Каркасным домом доволен.
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