Полное досрочное погашение ипотеки Сбербанка: инструкция
По статистике клиенты Сбербанка берут ипотеку в среднем на 20 лет, а погашают её за 4 года. При этом у многих возникают вопросы — какую сумму вносить, как убедиться, что кредит закрыт и нужно ли брать справку о погашении.
Разбираемся, как досрочно погасить ипотеку в Сбере и надо ли что-то делать после её закрытия.
Что такое полное досрочное погашение
При полном досрочном погашении заёмщик единовременно оплачивает всю сумму основного долга по ипотеке и сумму процентов, начисленных на дату проведения операции. После списания средств кредит считается закрытым, платежи по нему больше вносить не нужно.
Частичное досрочное погашение от полного отличается тем, что в данном случае заёмщик погашает раньше срока только часть долга. При проведении такой операции клиенту доступны два сценария — уменьшить сумму ежемесячного платежа или сократить срок.
Как закрыть ипотеку Сбербанка досрочно
Чтобы погасить кредит раньше срока, недостаточно просто внести на счёт остаток задолженности. Без соответствующей заявки банк автоматически спишет только сумму по графику в дату платежа. Подать заявление на полное досрочное погашение ипотеки можно через Сбербанк Онлайн (в приложении и на сайте) или в офисе банка лично.
Как погасить кредит в приложении Сбербанк Онлайн:
- Перейти в раздел «Кредиты». Выбрать ипотечный кредит, который хотите закрыть.
- Нажать на кнопку «Погасить досрочно».
- В списке выбрать строку «Полное погашение». Сумма к оплате сформируется автоматически. Убедитесь, что на счёте списания достаточно средств для проведения операции.
- Подтвердить заявку.
Поздравляем! Самое сложное позади.
Как узнать, что ваш кредит закрыт
После обработки заявки сумма задолженности по кредиту в СберБанк Онлайн будет равна нулю.
В течение двух дней после погашения ипотеки вы получите уведомление о начале процесса снятия обременения. Всё пройдёт автоматически — писать заявление или куда‑то идти не нужно. Также в личном кабинете Домклик появится надпись «Ипотека выплачена» и дата её закрытия.
Где посмотреть:
- Войдите в личный кабинет обслуживания ипотеки в приложении Домклик или зарегистрируйтесь.
- Перейдите в раздел «Ипотека».
- На открывшейся странице выберите «Обслуживание ипотеки».
- В разделе «Моя ипотека» найдите вкладку с нужным кредитом (если у вас их несколько).
Посмотрите весь путь в галерее ⬇️
Как только обременение будет снято, вы получите уведомление. Теперь вы можете свободно распоряжаться недвижимостью — продать, подарить, передать в залог или сдать в аренду. Статусы снятия обременения можно отслеживать в личном кабинете Домклик в разделе «Заказы».
Подробнее о процессе и сроках снятия обременения читайте в статье «Как снять обременение с недвижимости».
Нужна ли справка о закрытии кредита
После проведения полного досрочного погашения ипотеки специально заказывать справку нет необходимости — убедиться, что кредит закрыт можно в личном кабинете. Для продажи недвижимости или совершения других сделок с ней справка о погашении ипотеки не понадобится. В данном случае потребуется выписка из ЕГРН, где будет указано, что по объекту нет обременений.
Заказать такой документ можно через центры госуслуг «Мои документы», на официальном сайте Росреестра и через сервис Федеральной кадастровой палаты.
Если справка всё же нужна, заказать её можно через личный кабинет обслуживания ипотеки на Домклик — в разделе «Услуги» или через чат с менеджером.