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Где берут траншевую ипотеку Сбера: топ-ЖК этой осени

Ипотека
30 окт 2024
1K
Где берут траншевую ипотеку Сбера: топ-ЖК этой осени
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Сбер — один из немногих российских банков, где можно оформить ипотеку траншами на новостройки. То есть получать ипотеку частями и платить проценты только за ту часть, которую взяли. Клиенты СберБанка пользуются такой возможностью.

Приводим топ-10 ЖК эконом класса, которыми интересовались клиенты Домклик в рамках траншевой ипотеки осенью 2024 года.

Коротко о преимуществах траншевой ипотеки

В условиях ограничений льготной ипотеки и повышения ключевой ставки Центробанка траншевая ипотека — одна из основных альтернатив льготным программам.

Такая ипотека отличается от обычной тем, что кредит выдается не всей суммой сразу, а частями. Проценты по ипотеке траншами будут начисляться только на часть полученной суммы — то есть тоже по кусочкам. Такая модель позволяет снизить ежемесячный платеж и сократить общую переплату по кредиту.

Перейти на полный платеж по ипотеке можно только после получения всей суммы кредитного лимита, чаще всего это ближе к вводу дома в эксплуатацию. А со снижением ключевой ставки кредит можно будет выгодно рефинансировать.

Узнать подробнее об условиях ипотеки траншами в Сбере:
Ипотека траншами: как работает траншевая ипотека в Сбере и почему это выгодно
08 авг 2024
123K

Топ-10 жилых комплексов

ЖК Бунинские кварталы

ЖК Бунинские кварталы строится на юго-западе Москвы. Сдачу первых домов застройщик А101 планирует в конце 2024 года, а полностью строительство завершится в конце 2025 года.

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Фото со страницы ЖК на Домклик

ЖК строится в экологически чистом районе столицы. В шаговой доступности — живописные водоёмы и парки. Часть лесного массива благоустроят для прогулок и отдыха.

Жители района будут обеспечены полноценной инфраструктурой: игровыми площадками, пространствами для спортивных занятий и прогулок с домашними питомцами. На первых этажах домов и в шаговой доступности откроются магазины и супермаркеты, кафе, рестораны и пекарни, фитнес-клуб, медицинские клиники, аптеки, салоны красоты и многое другое.

Поблизости от квартала уже есть школы и детские сады, но на территории самого ЖК тоже построят образовательный комплекс и детский сад.

Покупателям предлагают студии, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Стоимость на жилье варьируется от 5,8 млн до 23,2 млн рублей.

ЖК Квартал Домашний

Еще один столичный ЖК — Квартал Домашний от застройщика Самолет. Жилой комплекс находится в Марьино, в 7 минут пешком до МЦД-2 «Курьяново».

Первые дома будут сданы в четвертом квартале 2025 года. Полностью завершить строительство комплекса застройщик планирует в четвертом квартале 2026 года.

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Фото со страницы ЖК на Домклик

В Квартале Домашний будет своя школа и два детских сада и полноценная инфраструктура со всем необходимым. В соседних домах уже работают супермаркеты, кафе и аптеки. В жилом комплексе есть дома комфортной высотности, до 7 этажей.

Застройщик предлагает студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры стоимостью от 8,8 млн до 26,9 млн рублей.

ЖК Ручьи

ЖК Ручьи от девелопера ЛСР строится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

В комплексе уже есть сданные корпуса. Ближайшая сдача домов запланирована на конец 2024 года и четвертый квартал 2025 года. Девелопер планирует завершить строительство в третьем квартале 2027 года.

Фото с сайта застройщика
Фото с сайта застройщика

Для удобства жителей во всех секциях ЖК создается безбарьерная среда с входными группами на уровне тротуаров. Внутри подъездов будут малошумные лифты и места для хранения колясок, велосипедов, самокатов и других вещей.

Придомовые территории комплекса будут благоустроены и связаны между собой сетью прогулочных живописных тротуаров и велосипедных дорожек. Для размещения автотранспорта предусмотрены наземные крытые паркинги и плоскостные стоянки.

Планировка квартир самая разная, начиная от уютных функциональных студий, заканчивая трехкомнатными лотами с двусторонней ориентацией окон. Стоимость на жилье варьируется от 3,5 млн до 11,4 млн рублей.

ЖК Экополис

ЖК Экополис от застройщика TEN расположен в Хабаровске, недалеко от протоки реки Амур. По информации застройщика, в строительстве домов используются экологически чистые материалы и технологии. А отделка холлов в домах оформлена под камень и дерево с добавлением зелени.

Сдача первых квартир запланирована на начало 2026 года.

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Фото с карточки ЖК на Домклик

В доме можно купить студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Цены на жилье начинаются от 4,2 млн рублей, предельная цена – 10,3 млн.

ЖК Живописный сад

ЖК Живописный сад тоже расположен в городе Хабаровск. Первые дома застройщик DARS Development планирует сдать уже вот-вот, в конце 2024 года.

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Фото со страницы ЖК на Домклик

Это современный жилой квартал в Северном микрорайоне города. Территория выделяется уникальным ландшафтным дизайном и интеграцией с настоящим лесом и рекой. Для удобства жителей есть детские и спортивные площадки, огороженные дворы, видеонаблюдение, безбарьерная среда.

Жилой квартал включает в себя 25 многоквартирных домов. В продаже — студии от 3,4 млн рублей, однокомнатные квартиры от 4 млн рублей, двухкомнатные от 5 млн рублей, трехкомнатные от 7 млн рублей.

ЖК Войков

ЖК Войков от застройщика Вира в городе Томск также вошел в топ новостроек, которыми интересовались клиенты Домклик в рамках траншевой ипотеки. Почти все дома комплекса сданы, ввод в эксплуатацию последнего дома ожидается в третьем квартале 2025 года.

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Фото со страницы ЖК на Домклик

Двор комплекса спроектирован по принципу «без машин». Как уточняется на сайте проекта, в таком дворе могут безопасно гулять как взрослые, так и дети. При этом предусмотрена погрузочно-разгрузочная зона, чтобы жителям было удобно организовать переезд и ремонт.

На территории комплекса — площадки для занятий спортом, велодорожки, инфраструктура для детей, зеленые аллеи с лавочками, площадки для выгула собак.

Стоимость доступных предложений от застройщика — от 5,6 млн рублей.

ЖК НИКС ЛАЙН на Блюхера

ЖК НИКС ЛАЙН на Блюхера строится в Челябинске. Ближайший срок сдачи домов — начало 2025 года.

Это стильный жилой комплекс всего в 15 минутах езды от центра города. На территории запланировано строительство 14 домов с контрастными фасадами.

Фото с сайта застройщика
Фото с сайта застройщика

Для жителей здесь будут уютные дворы с ландшафтным дизайном, огороженной территорией, отсутствием автомобилей и безбарьерной средой. Чтобы отдохнуть и прогуляться на свежем воздухе, не нужно никуда ехать — прямо на территории будет расположен небольшой парк.

В ЖК представлено более 10 видов планировок квартир, некоторые с большими панорамными окнами. Квартиры сдаются с готовой отделкой. Сейчас в продаже студии, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Стоимость на жилье варьируется от 2,5 млн до 6,3 млн рублей.

ЖК Цветы Башкирии

ЖК Цветы Башкирии группы компаний «Архстрой ГРУПП» расположен в 10 минутах от делового центра Уфы. Следующий ввод домов в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2026 года.

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Фото со страницы ЖК на Домклик

Как сообщает застройщик, при проектировании жилого комплекса большое внимание уделяется здоровью его будущих жителей. Дома возводятся в отдалении от трассы и крупных предприятий. Из окон квартир открывается вид на лес. Кроме этого, рядом с ЖК будет построен парк. Застройщиком продумана комфортная инфраструктура. Например, входные группы домов расположены на уровне земли, без высоких крылец, что удобно жителям с колясками и маломобильным группам населения. Каждый подъезд имеет просторный вестибюль, в котором обустроены зона для детских колясок и дополнительный санузел.

Вблизи комплекса есть школа, детский сад, крупные торговые центры и различные магазины.

Стоимость квартир от 4,6 млн до 9,4 млн рублей.

ЖК Левенцовка парк

ЖК Левенцовка парк возводится в Ростове-на-Дону в экологически чистом районе города. Застройщик TEN предлагает благоустроенные дворы, живописный вид, развитую инфраструктуру.

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Фото со страницы ЖК на Домклик

В комплексе уже есть сданные корпуса. Последняя сдача домов запланирована на четвертый квартал 2025 года.

В списке предложений застройщика на Домклик — одно-, двух-, трехкомнатные квартиры стоимостью от 2,8 млн до 9,6 млн рублей.

ЖК Южный квартал

Замыкает рейтинг еще один ЖК из Хабаровска. ЖК Южный квартал расположен в зеленой зоне города. По информации застройщика Dars Development, комплекс возводится у пруда, в окружении леса.

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Фото со страницы ЖК на Домклик

Для жителей комплекса предусмотрены большая благоустроенная территория, огороженные дворы без машин с видеонаблюдением и пропускной системой. Общественные пространства предполагают самые разные виды отдыха: от командного и активного до почти медитативного и в окружении природы.

В холлах домов используются уникальные дизайнерские решения. Кроме того, есть места хранения общего пользования, где можно оставлять коляски и велосипеды.

В комплексе уже есть сданные дома, но часть еще строятся. Ожидается, что полностью строительство завершится в третьем квартале 2026 года.

Стоимость предложений от застройщика от 3,1 до 6,6 млн рублей.

Как взять траншевую ипотеку

Траншевая ипотека в Сбере действует для покупки квартир, апартаментов, машино-места в новостройках от застройщиков — на первичном рынке жилья.

Самостоятельно подать заявку на траншевую ипотеку пока не получится — застройщик сам определяет, возможна ли такая опция. То есть, если вам понравился дом, нужно связаться с застройщиком и уточнить, можете ли вы приобрести у него недвижимость на условиях траншевой ипотеки. Контакты застройщиков на Домклик указаны на странице объектов.

Количество траншей и их размер (в том числе размер первого транша) не ограничены и могут быть любыми на усмотрение застройщика.

Максимальный срок получения всех траншей по условиям банка — 36 месяцев с момента выдачи первой части ипотечного кредита.

Новостройки
Интерес к недвижимости
Траншевая
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