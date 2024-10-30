Где берут траншевую ипотеку Сбера: топ-ЖК этой осени
Сбер — один из немногих российских банков, где можно оформить ипотеку траншами на новостройки. То есть получать ипотеку частями и платить проценты только за ту часть, которую взяли. Клиенты СберБанка пользуются такой возможностью.
Приводим топ-10 ЖК эконом класса, которыми интересовались клиенты Домклик в рамках траншевой ипотеки осенью 2024 года.
Коротко о преимуществах траншевой ипотеки
В условиях ограничений льготной ипотеки и повышения ключевой ставки Центробанка траншевая ипотека — одна из основных альтернатив льготным программам.
Такая ипотека отличается от обычной тем, что кредит выдается не всей суммой сразу, а частями. Проценты по ипотеке траншами будут начисляться только на часть полученной суммы — то есть тоже по кусочкам. Такая модель позволяет снизить ежемесячный платеж и сократить общую переплату по кредиту.
Перейти на полный платеж по ипотеке можно только после получения всей суммы кредитного лимита, чаще всего это ближе к вводу дома в эксплуатацию. А со снижением ключевой ставки кредит можно будет выгодно рефинансировать.
Топ-10 жилых комплексов
ЖК Бунинские кварталы
ЖК Бунинские кварталы строится на юго-западе Москвы. Сдачу первых домов застройщик А101 планирует в конце 2024 года, а полностью строительство завершится в конце 2025 года.
ЖК строится в экологически чистом районе столицы. В шаговой доступности — живописные водоёмы и парки. Часть лесного массива благоустроят для прогулок и отдыха.
Жители района будут обеспечены полноценной инфраструктурой: игровыми площадками, пространствами для спортивных занятий и прогулок с домашними питомцами. На первых этажах домов и в шаговой доступности откроются магазины и супермаркеты, кафе, рестораны и пекарни, фитнес-клуб, медицинские клиники, аптеки, салоны красоты и многое другое.
Поблизости от квартала уже есть школы и детские сады, но на территории самого ЖК тоже построят образовательный комплекс и детский сад.
Покупателям предлагают студии, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Стоимость на жилье варьируется от 5,8 млн до 23,2 млн рублей.
ЖК Квартал Домашний
Еще один столичный ЖК — Квартал Домашний от застройщика Самолет. Жилой комплекс находится в Марьино, в 7 минут пешком до МЦД-2 «Курьяново».
Первые дома будут сданы в четвертом квартале 2025 года. Полностью завершить строительство комплекса застройщик планирует в четвертом квартале 2026 года.
В Квартале Домашний будет своя школа и два детских сада и полноценная инфраструктура со всем необходимым. В соседних домах уже работают супермаркеты, кафе и аптеки. В жилом комплексе есть дома комфортной высотности, до 7 этажей.
Застройщик предлагает студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры стоимостью от 8,8 млн до 26,9 млн рублей.
ЖК Ручьи
ЖК Ручьи от девелопера ЛСР строится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
В комплексе уже есть сданные корпуса. Ближайшая сдача домов запланирована на конец 2024 года и четвертый квартал 2025 года. Девелопер планирует завершить строительство в третьем квартале 2027 года.
Для удобства жителей во всех секциях ЖК создается безбарьерная среда с входными группами на уровне тротуаров. Внутри подъездов будут малошумные лифты и места для хранения колясок, велосипедов, самокатов и других вещей.
Придомовые территории комплекса будут благоустроены и связаны между собой сетью прогулочных живописных тротуаров и велосипедных дорожек. Для размещения автотранспорта предусмотрены наземные крытые паркинги и плоскостные стоянки.
Планировка квартир самая разная, начиная от уютных функциональных студий, заканчивая трехкомнатными лотами с двусторонней ориентацией окон. Стоимость на жилье варьируется от 3,5 млн до 11,4 млн рублей.
ЖК Экополис
ЖК Экополис от застройщика TEN расположен в Хабаровске, недалеко от протоки реки Амур. По информации застройщика, в строительстве домов используются экологически чистые материалы и технологии. А отделка холлов в домах оформлена под камень и дерево с добавлением зелени.
Сдача первых квартир запланирована на начало 2026 года.
В доме можно купить студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Цены на жилье начинаются от 4,2 млн рублей, предельная цена – 10,3 млн.
ЖК Живописный сад
ЖК Живописный сад тоже расположен в городе Хабаровск. Первые дома застройщик DARS Development планирует сдать уже вот-вот, в конце 2024 года.
Это современный жилой квартал в Северном микрорайоне города. Территория выделяется уникальным ландшафтным дизайном и интеграцией с настоящим лесом и рекой. Для удобства жителей есть детские и спортивные площадки, огороженные дворы, видеонаблюдение, безбарьерная среда.
Жилой квартал включает в себя 25 многоквартирных домов. В продаже — студии от 3,4 млн рублей, однокомнатные квартиры от 4 млн рублей, двухкомнатные от 5 млн рублей, трехкомнатные от 7 млн рублей.
ЖК Войков
ЖК Войков от застройщика Вира в городе Томск также вошел в топ новостроек, которыми интересовались клиенты Домклик в рамках траншевой ипотеки. Почти все дома комплекса сданы, ввод в эксплуатацию последнего дома ожидается в третьем квартале 2025 года.
Двор комплекса спроектирован по принципу «без машин». Как уточняется на сайте проекта, в таком дворе могут безопасно гулять как взрослые, так и дети. При этом предусмотрена погрузочно-разгрузочная зона, чтобы жителям было удобно организовать переезд и ремонт.
На территории комплекса — площадки для занятий спортом, велодорожки, инфраструктура для детей, зеленые аллеи с лавочками, площадки для выгула собак.
Стоимость доступных предложений от застройщика — от 5,6 млн рублей.
ЖК НИКС ЛАЙН на Блюхера
ЖК НИКС ЛАЙН на Блюхера строится в Челябинске. Ближайший срок сдачи домов — начало 2025 года.
Это стильный жилой комплекс всего в 15 минутах езды от центра города. На территории запланировано строительство 14 домов с контрастными фасадами.
Для жителей здесь будут уютные дворы с ландшафтным дизайном, огороженной территорией, отсутствием автомобилей и безбарьерной средой. Чтобы отдохнуть и прогуляться на свежем воздухе, не нужно никуда ехать — прямо на территории будет расположен небольшой парк.
В ЖК представлено более 10 видов планировок квартир, некоторые с большими панорамными окнами. Квартиры сдаются с готовой отделкой. Сейчас в продаже студии, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Стоимость на жилье варьируется от 2,5 млн до 6,3 млн рублей.
ЖК Цветы Башкирии
ЖК Цветы Башкирии группы компаний «Архстрой ГРУПП» расположен в 10 минутах от делового центра Уфы. Следующий ввод домов в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2026 года.
Как сообщает застройщик, при проектировании жилого комплекса большое внимание уделяется здоровью его будущих жителей. Дома возводятся в отдалении от трассы и крупных предприятий. Из окон квартир открывается вид на лес. Кроме этого, рядом с ЖК будет построен парк. Застройщиком продумана комфортная инфраструктура. Например, входные группы домов расположены на уровне земли, без высоких крылец, что удобно жителям с колясками и маломобильным группам населения. Каждый подъезд имеет просторный вестибюль, в котором обустроены зона для детских колясок и дополнительный санузел.
Вблизи комплекса есть школа, детский сад, крупные торговые центры и различные магазины.
Стоимость квартир от 4,6 млн до 9,4 млн рублей.
ЖК Левенцовка парк
ЖК Левенцовка парк возводится в Ростове-на-Дону в экологически чистом районе города. Застройщик TEN предлагает благоустроенные дворы, живописный вид, развитую инфраструктуру.
В комплексе уже есть сданные корпуса. Последняя сдача домов запланирована на четвертый квартал 2025 года.
В списке предложений застройщика на Домклик — одно-, двух-, трехкомнатные квартиры стоимостью от 2,8 млн до 9,6 млн рублей.
ЖК Южный квартал
Замыкает рейтинг еще один ЖК из Хабаровска. ЖК Южный квартал расположен в зеленой зоне города. По информации застройщика Dars Development, комплекс возводится у пруда, в окружении леса.
Для жителей комплекса предусмотрены большая благоустроенная территория, огороженные дворы без машин с видеонаблюдением и пропускной системой. Общественные пространства предполагают самые разные виды отдыха: от командного и активного до почти медитативного и в окружении природы.
В холлах домов используются уникальные дизайнерские решения. Кроме того, есть места хранения общего пользования, где можно оставлять коляски и велосипеды.
В комплексе уже есть сданные дома, но часть еще строятся. Ожидается, что полностью строительство завершится в третьем квартале 2026 года.
Стоимость предложений от застройщика от 3,1 до 6,6 млн рублей.
Как взять траншевую ипотеку
Траншевая ипотека в Сбере действует для покупки квартир, апартаментов, машино-места в новостройках от застройщиков — на первичном рынке жилья.
Самостоятельно подать заявку на траншевую ипотеку пока не получится — застройщик сам определяет, возможна ли такая опция. То есть, если вам понравился дом, нужно связаться с застройщиком и уточнить, можете ли вы приобрести у него недвижимость на условиях траншевой ипотеки. Контакты застройщиков на Домклик указаны на странице объектов.
Количество траншей и их размер (в том числе размер первого транша) не ограничены и могут быть любыми на усмотрение застройщика.
Максимальный срок получения всех траншей по условиям банка — 36 месяцев с момента выдачи первой части ипотечного кредита.
Вы можете оставить первый.