Ипотека траншами: как работает траншевая ипотека в Сбере и почему это выгодно
- Что такое траншевая ипотека
- Траншевая ипотека Сбера: условия
- На какие программы распространяется траншевая ипотека в Сбере
- Преимущества траншевой ипотеки Сбера
- Особенности траншевой ипотеки в Сбере
- Как подать заявку на траншевую ипотеку Сбера
- Как посчитать платеж после следующего транша
- Как получить последующие транши
Не все знают, что Сбер — один из немногих российских банков, где можно оформить ипотеку траншами на первичном рынке. То есть получать ипотеку частями и платить проценты только за ту часть, которую взяли. В статье расскажем подробнее о том, как работает траншевая ипотека Сбера, в чем преимущества такого кредита частями, и как получить траншевую ипотеку.
Что такое траншевая ипотека
Траншевая ипотека отличается от обычного кредита тем, что кредит выдается не сразу всей суммой, а по кусочкам. Ипотека как будто разбивается на несколько частей. Проценты по такой ипотеке будут начисляться только на часть полученной суммы — то есть тоже по кусочкам.
Такая модель позволяет снизить ежемесячный платеж по ипотеке и сделать обслуживание кредита более комфортным.
Траншевая ипотека Сбера: условия
В Сбере есть траншевая ипотека на покупку квартир в новостройках, на строительство жилого дома или гаража, а также рефинансирование.
Что важно знать о траншевой ипотеке в Сбере на первичном рынке
- Траншевая ипотека действует для покупки квартир, апартаментов, машино-места в новостройках от застройщиков — на первичном рынке жилья.
- Количество траншей и их размер (в том числе размер первого транша) не ограничены и могут быть любыми на усмотрение застройщика.
- Максимальный срок получения всех траншей по условиям банка — 36 месяцев с момента выдачи первой части ипотечного кредита.
На какие программы распространяется траншевая ипотека в Сбере
Траншевую ипотеку на новостройки можно взять в рамках следующих программ:
Преимущества траншевой ипотеки Сбера
Главные преимущества для покупателей недвижимости при получении траншевой ипотеки в Сбере:
- Траншевая ипотека позволяет существенно снизить расходы на ипотеку и сократить общую переплату по кредиту.
- Минимальная финансовая нагрузка на этапе строительства позволяет совмещать ипотеку с арендными платежами.
- Вы перейдете на полный платеж по ипотеке только после получения всей суммы кредитного лимита, чаще всего это ближе к вводу объекта в эксплуатацию. Поэтому этот продукт интересен собственникам своего жилья, которые планируют его продать после переезда в новостройку: пока дом строится, вы живете в своей квартире и платите минимальный платеж на сумму выбранных траншей, ближе к вводу объекта забираете остальную сумму кредита, платеж увеличивается, но после переезда вы продаете свою квартиру и досрочно гасите часть кредита, снова снижая ежемесячный платеж.
- Банк не проводит повторную проверку заемщика на момент выдачи второго и последующего траншей — на выдачу не влияют возможное изменение места работы и уровня дохода покупателя недвижимости.
- Условия по ставке фиксируются в кредитном договоре на момент его заключения. Например, если вы берете ипотеку по льготной программе, а на момент выдачи второго транша программа уже отменена, то для вас все равно сохраняются льготные условия.
Особенности траншевой ипотеки в Сбере
- Страховка жизни и здоровья заемщика оформляется на общую сумму ипотечного кредита.
- Выдача следующего транша возможна только при отсутствии просроченной задолженности по ранее выданным суммам.
- Для выдачи второго и последующих траншей не рекомендуем делать полное досрочное погашение ранее выданных сумм, чтобы не возникло трудностей при выдаче последующих траншей.
- Если покупатель делает досрочное погашение по выданным траншам с уменьшением срока кредита, то срок уменьшается по всей кредитной линии, поэтому нужно быть готовым к оплате всей суммы кредита по новому сокращенному сроку.
- Получить все транши необходимо в течение 36 месяцев с даты подписания кредитного договора, даже если застройщик предоставил более длительную рассрочку.
Как подать заявку на траншевую ипотеку Сбера
Самостоятельно подать заявку на траншевую ипотеку пока не получится — застройщик сам определяет, возможна ли такая опция. Подача заявки на траншевую ипотеку доступна через представителя застройщика.
Уточнить возможность получения траншевой ипотеки в Сбере можно напрямую у застройщика, у которого вы хотите купить квартиру или апартаменты в новостройке. Если вы покупаете загородную недвижимость, машиноместо или кладовую — также уточняйте возможность траншевой ипотеки у застройщика.
Если вы решили приобрести недвижимость на этапе строительства у физического лица, и продавец согласен продать недвижимость с помощью ипотеки траншами — обратитесь к менеджеру Домклик и уточните у него возможность оформления траншевой ипотеки в Сбере.
Если вы подали заявку на ипотеку самостоятельно, но позже договорились с застройщиком на оплату траншами, то застройщик должен сообщить об этом банку.
Как посчитать платеж после следующего транша
Застройщик поможет рассчитать размер платежа, а также покажет график платежей для каждого транша в зависимости от их размера и срока выдачи.
Как получить последующие транши
Заемщику нужно обратиться в Центр ипотечного кредитования и подписать заявление на выдачу очередного транша.
С собой нужно взять паспорт и зарегистрированный договор долевого участия. Выдача транша осуществляется в день подачи заявления.
Здравствуйте.1) Возможно ли получение траншевой ипотеки на квартиру в новостройке? 2) если да, то какой порядок оплаты первоначального взноса?
Кристина М.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Добрый день. Уточните, что означает "Для выдачи второго и последующих траншей не рекомендуем делать полное досрочное погашение ранее выданных сумм, чтобы не возникло трудностей при выдаче последующих траншей".
Что плохого в досрочном погашении задолженности, если появилась такая возможность? Как именно это может повлиять на выдачу последующих траншей при заключенном договоре ипотеки?
Пользовательздравствуйте! Если вы делаете досрочное погашение по выданным траншам с уменьшением срока кредита, то срок уменьшается по всей кредитной линии, поэтому будьте готовы к оплате всей суммы кредита по новому сокращенному сроку.
Добрый день! Одной из особенностей траншевой ипотеки является - Страховка жизни и здоровья заемщика оформляется на общую сумму ипотечного кредита. Была оформлена страховка в том же Сбере, но только на первую часть траншевую суммы по ипотеке, а не на всю сумму, что совсем противоречит этой особенности.
Роман С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Уточним, в траншевой ипотеке страхование осуществляется следующим образом:
— до выбора всех траншей страхование осуществляется на сумму указанную в кредитном договоре;
— при выборе всех траншей — на остаток ссудной задолженности.
Домкликс учетом что сбер страхование "подсунуло" свой договор страхования при окончании старого договора(который страховал всю сумму кредита и был не в сбере), то не понятно как договор оказался застрахован только на сумму первого транша. Все бы ничего, но к сожалению наступил страховой случай. Да, конечно спасибо сбер страхованию что произвели выплату страховой суммы, но только первого транша...
Роман С.здравствуйте! Понимаем ваши переживания, ситуация неприятная. Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!
Добрый день! Возможно ли попасть на прием по вопросам предоставления транша непосредственно в офисе сбербанка взяв талон на приём?
Дмитрий С.здравствуйте! Заемщику необходимо обратиться в Центр ипотечного кредитования и подписать заявление на выдачу очередного транша.
Документы для оформления транша: паспорт и зарегистрированный договор долевого участия. Выдача транша осуществляется в день подачи заявления.