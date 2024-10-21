Срок владения квартирой для обнуления НДФЛ предлагают снизить до трех лет
Минимальный срок владения недвижимостью, после которого не нужно платить налог с ее продажи, предложили сократить с пяти до трех лет. Такую инициативу озвучил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.
Он отметил, что мобильность населения — один из локомотивов развития экономики страны, и сдерживающим фактором здесь остаются законодательные нормы продажи недвижимости. Депутат напомнил, что граждане освобождаются от уплаты налога с реализации имущества, если владеют им пять лет и более. Если недвижимость перешла по наследству или его подарили, этот срок составляет три года.
«Для стимулирования экономического роста посредством оживления трудовой мобильности необходимо снижение минимального срока владения недвижимым имуществом», — написал Нилов в Telegram-канале.
В связи с этим депутат подготовил к внесению в Госдуму законопроект, который устанавливает общий срок владения недвижимостью на уровне трех лет, при наследовании и дарении — один год.
Кроме этого, в некоторых случаях Нилов предлагает уменьшить и новый срок владения в три года, пишет ТАСС. А именно: если гражданин получил недвижимость от личного фонда, в результате приватизации, а также передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.
Налог с продажи недвижимости: когда платить и как рассчитать
Очень хорошая инициатива!!!
Алексей Д.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
По моему мнению хватит и года, налог с продажи получает государство в любом случае,чаще продаешь чаще платишь налоги
Тимур М.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Зачем поднимали до 5 лет? Теперь пусть накажут тех кто раньше принял этот закон. Задолбали уже. Они деньги получают и творят что хотят. Раньше об этом не подумали??? Почему люди 5 лет ждали. Схемы выдумывали.
Татьяна А.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Вопросами налогообложения занимается государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет. Спасибо, что поделились своим мнением.
Нет ли желания предложить повысить сумму имущественного вычета. Стоимость недвижимости в три раза уже поднялась.
Ольга С.здравствуйте! Вопросами налогообложения занимается государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет. Спасибо, что поделились своим мнением.