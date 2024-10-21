Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Срок владения квартирой для обнуления НДФЛ предлагают снизить до трех лет

Новости
21 окт 2024
3K
Срок владения квартирой для обнуления НДФЛ предлагают снизить до трех лет

Минимальный срок владения недвижимостью, после которого не нужно платить налог с ее продажи, предложили сократить с пяти до трех лет. Такую инициативу озвучил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

Он отметил, что мобильность населения — один из локомотивов развития экономики страны, и сдерживающим фактором здесь остаются законодательные нормы продажи недвижимости. Депутат напомнил, что граждане освобождаются от уплаты налога с реализации имущества, если владеют им пять лет и более. Если недвижимость перешла по наследству или его подарили, этот срок составляет три года.

«Для стимулирования экономического роста посредством оживления трудовой мобильности необходимо снижение минимального срока владения недвижимым имуществом», — написал Нилов в Telegram-канале.

В связи с этим депутат подготовил к внесению в Госдуму законопроект, который устанавливает общий срок владения недвижимостью на уровне трех лет, при наследовании и дарении — один год.

Кроме этого, в некоторых случаях Нилов предлагает уменьшить и новый срок владения в три года, пишет ТАСС. А именно: если гражданин получил недвижимость от личного фонда, в результате приватизации, а также передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

Материалы по теме:

Налог с продажи недвижимости: когда платить и как рассчитать

Новости
Курс недвижимости
Комментарии8
А
Алексей Д.
6 дней назад

Очень хорошая инициатива!!!

Домклик
3 дня назад

Алексей Д.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Т
Тимур М.
26 окт 2024

По моему мнению хватит и года, налог с продажи получает государство в любом случае,чаще продаешь чаще платишь налоги

Домклик
3 дня назад

Тимур М.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Т
Татьяна А.
21 окт 2024

Зачем поднимали до 5 лет? Теперь пусть накажут тех кто раньше принял этот закон. Задолбали уже. Они деньги получают и творят что хотят. Раньше об этом не подумали??? Почему люди 5 лет ждали. Схемы выдумывали.

Домклик
22 окт 2024

Татьяна А.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Вопросами налогообложения занимается государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет. Спасибо, что поделились своим мнением.

О
Ольга С.
21 окт 2024

Нет ли желания предложить повысить сумму имущественного вычета. Стоимость недвижимости в три раза уже поднялась.

Домклик
21 окт 2024

Ольга С.здравствуйте! Вопросами налогообложения занимается государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет. Спасибо, что поделились своим мнением.

Рекомендуем
Как прописаться в квартире
19 окт 2024
1M
Как выбрать и купить квартиру по переуступке прав
16 окт 2024
115K
Зачем нужно разрешение органов опеки на сделку с недвижимостью
15 окт 2024
24K
Как продать приватизированную квартиру: инструкция
14 окт 2024
1K
Актуальное
Сбер и «Донстрой» сохранили возможность покупки квартир по сниженным ставкам
сегодня 13:30
688
Парковки в Москве 4 ноября будут бесплатными
сегодня 11:04
46
Главное за неделю с 28 октября по 2 ноября 2024 года
сегодня 11:00
3K
Более 50% жителей многоэтажек не знают о заработке на общем имуществе
вчера 17:28
1K
Письмо

Рассылка Журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости