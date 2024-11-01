Ипотека по сниженной ставке и скидки на новостройки в Зелёный день на Домклик
Совсем скоро наступит самый выгодный в году Зелёный день — день рождения Сбера.
В честь праздника Домклик подготовил 2 эксклюзивные акции:
- скидки на покупку квартиры в новостройках и ипотека по сниженной ставке
- скидки на строительство дома по проекту
Предложение будет действовать две недели — с 7 по 21 ноября 2024 года.
Рассказываем подробнее об условиях каждой акции.
В этом году Сбер отмечает свой 183-й день рождения 💚
Зелёный день стал доброй традицией — это масштабная акция, приуроченная к празднику крупнейшего банка страны — СберБанка. Миллионы людей по всей стране могут купить продукты и услуги на уникальных условиях и получить специальные предложения от сервисов и партнёров Сбера.
Купите квартиру в новостройке со скидкой и получите скидку 0,5% на ипотеку по базовой программе
Домклик вместе с партнёрами дарит клиентам скидки — до 10% — на квартиры в новостройках по всей России. В акции примут участие более 500 жилых комплексов — такие новостройки будут отмечены специальным значком «Зелёный день» на витрине Домклик.
Подать заявку на ипотеку можно уже сейчас, а список ЖК мы опубликуем 7 ноября.
Как получить скидку на новостройку
- Подать заявку на ипотеку Сбербанка до 21 ноября 2024 года в веб-версиях или в мобильных приложениях Домклик и Сбербанк Онлайн или в офисе СберБанка.
- Перейти на страницу ЖК (или квартиры) из списка и нажать «Получить скидку».
- Собрать документы для сделки и загрузить их в личный кабинет. Когда банк проверит документы, квартира будет добавлена в сделку.
- Готово! Скидка применена. Главное — успеть до 21 ноября.
А если заявка на ипотеку подавалась по базовой программе, дополнительно будет применена скидка на ставку — 0,5%.
Подробнее о правилах акции>>
Постройте дом по проекту со скидкой
Также в Зелёный день Домклик вместе с партнёрами дарит скидки до 11% на строительство дома по проекту. В акции примут участие более 500 проектов.
Подать заявку на ипотеку можно уже сейчас, а список проектов мы опубликуем 7 ноября.
Как получить скидку на строительство дома
- Подать заявку на ипотеку Сбербанка до 21 ноября 2024 года в веб-версиях или в мобильных приложениях Домклик и Сбербанк Онлайн или в офисе СберБанка.
- Забронировать проект дома с подрядчиком из списка до 21 ноября 2024 года.
Подробнее о правилах акции>>
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