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Ипотека по сниженной ставке и скидки на новостройки в Зелёный день на Домклик

Новости
вчера 10:00
22K
Ипотека по сниженной ставке и скидки на новостройки в Зелёный день на Домклик
Содержание

Совсем скоро наступит самый выгодный в году Зелёный день — день рождения Сбера.

В честь праздника Домклик подготовил 2 эксклюзивные акции:

  • скидки на покупку квартиры в новостройках и ипотека по сниженной ставке
  • скидки на строительство дома по проекту

Предложение будет действовать две недели — с 7 по 21 ноября 2024 года.

Рассказываем подробнее об условиях каждой акции.

В этом году Сбер отмечает свой 183-й день рождения 💚

Зелёный день стал доброй традицией — это масштабная акция, приуроченная к празднику крупнейшего банка страны — СберБанка. Миллионы людей по всей стране могут купить продукты и услуги на уникальных условиях и получить специальные предложения от сервисов и партнёров Сбера.

Купите квартиру в новостройке со скидкой и получите скидку 0,5% на ипотеку по базовой программе

Домклик вместе с партнёрами дарит клиентам скидки — до 10% — на квартиры в новостройках по всей России. В акции примут участие более 500 жилых комплексов —  такие новостройки будут отмечены специальным значком «Зелёный день» на витрине Домклик.

Подать заявку на ипотеку можно уже сейчас, а список ЖК мы опубликуем 7 ноября.

Как получить скидку на новостройку

  1. Подать заявку на ипотеку Сбербанка до 21 ноября 2024 года в веб-версиях или в мобильных приложениях Домклик и Сбербанк Онлайн или в офисе СберБанка.
  2. Перейти на страницу ЖК (или квартиры) из списка и нажать «Получить скидку». 
  3. Собрать документы для сделки и загрузить их в личный кабинет. Когда банк проверит документы, квартира будет добавлена в сделку.
  4. Готово! Скидка применена. Главное — успеть до 21 ноября.

А если заявка на ипотеку подавалась по базовой программе, дополнительно будет применена скидка на ставку — 0,5%.

Подробнее о правилах акции>>

Постройте дом по проекту со скидкой

Также в Зелёный день Домклик вместе с партнёрами дарит скидки до 11% на строительство дома по проекту. В акции примут участие более 500 проектов.

Подать заявку на ипотеку можно уже сейчас, а список проектов мы опубликуем 7 ноября.

Как получить скидку на строительство дома

  1. Подать заявку на ипотеку Сбербанка до 21 ноября 2024 года в веб-версиях или в мобильных приложениях Домклик и Сбербанк Онлайн или в офисе СберБанка.
  2. Забронировать проект дома с подрядчиком из списка до 21 ноября 2024 года.

Подробнее о правилах акции>>

Следите за новостями в нашем телеграм-канале, мы обязательно напомним о запуске акции.

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