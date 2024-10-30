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Обзор рынка
Траншевая
Где берут траншевую ипотеку Сбера: топ-ЖК этой осени
30 окт 2024
2K
Ипотека траншами: как работает траншевая ипотека в Сбере и почему это выгодно
08 авг 2024
127K
Ипотека на ИЖС в упрощённом порядке от Сбера: условия, требования, способ выдачи
17 июн 2024
305K
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