Отношение к деньгам: ошибки, установки, как ими распоряжаться
Иногда мы ведём себя иррационально и будто бы действуем против своих интересов.
В статье расскажем о популярных ошибках и дадим простые советы по обращению с деньгами. Это будет полезно тем, кто хочет научиться экономить, не жертвуя при этом многим, кто хочет откладывать деньги и приумножать их.
Часто встречающиеся установки
Прежде чем перейти к ошибкам, хочется выделить самые популярные установки, которые мешают нам во взрослом возрасте добиться успеха в финансовом вопросе. Чаще всего встречаются такие установки:
- скромность украшает;
- лучше не высовываться;
- чтобы накопить, нужно во всём себе отказывать;
- зарабатывать больше можно только делая то, что не нравится;
- я не способен зарабатывать больше;
- я не заслуживаю больше денег;
- деньги портят любые отношения;
- большие деньги невозможно заработать честно;
- деньги сделают меня счастливым;
- копить бессмысленно, все можно быстро потерять.
Если какое-то деструктивное для вас убеждение «поселилось» в голове, значит оно для чего-то нужно и выполняет функцию, при этом чаще всего не реальную, а символическую.
Попробуйте подумать, откуда у вас такое убеждение, от кого звучало что-то подобное, насколько сейчас эта установка резонирует с вами.
Топ ошибок в обращении с деньгами
Как правило, отношению к деньгам и заработку мы учимся у окружающего нас социума: родителей в детском возрасте, друзей и коллег — когда становимся старше. Зачастую покончить с ошибками в денежном вопросе, в первую очередь, мешает как раз воспитание или недостаток знаний в финансах.
Рассмотрим самые популярные ошибки в отношениях к деньгам.
Эмоциональные траты
Речь идёт об импульсивных тратах в крупном размере, беспорядочном шоппинге, когда вы покупаете много ненужных вещей ради временного подъёма духа после какого-то разочарования или грусти.
В покупках, чтобы порадовать себя, нет ничего плохого, но важно знать меру, чтобы не оказаться после с горой ненужных вещей и нулевым балансом на счёте.
Сравнение себя с другими
Некоторым свойственно мерить успех и финансовое состояние другого, полагаясь на марку автомобиля, одежду или размер жилплощади. Это не совсем верный подход. Такие показатели, как имущество, говорят только о том, как владелец предпочитает тратить деньги.
Единственный, с кем стоит себя сравнивать — вы в прошлом.
Отсутствие финансовых целей
Если вы хотите научиться управлению финансами, постановка целей — важный шаг. Без финансовой цели вы просто плывёте по течению, не зная, куда это течение может привести.
Ваша цель может быть самой разной — от отпуска до накоплений на пенсию. Но важно поставить себе реалистичную и конкретную цель. Если вы не умеете или не любите планировать на долгосрочную перспективу, начните с цели, достижение которой будет в ближайшее время — например, в текущем году.
Расходы больше, чем доходы
Эта ошибка присуща практически всем, кто не умеет копить. Зачастую она приводит к тому, что человек залезает в долги другим людям, по кредитным картам, быстрым займам.
Разумеется, бывают форс-мажорные обстоятельства, где не было другого выхода. Во всё остальное время к деньгам и своему бюджету нужно относиться осознаннее и бережнее, стараясь избегать долгов.
Как распоряжаться деньгами
Собрали для вас несколько советов, которые помогут копить и не тратить бездумно.
Будущее непредсказуемо
Помните, что не существует полностью гарантированных и безопасных инвестиций. Предсказать будущий рост акций, опираясь только на то, что раньше они росли, недостаточно. Но это знание не должно вас пугать.
Ответьте себе на вопрос
«Что деньги значат для меня?» — ответ на этот вопрос нужно себе дать. Для кого-то деньги — безопасность, для кого-то — свобода. Подумайте и сформулируйте свою личную точку зрения. Сформулировав её, подумайте о том, каковы ваши реальные цели, о том, что вы готовы изменить ради них.
Обозначив цели, попробуйте выбрать три самые крупные из них. И когда собираетесь инвестировать или отложить деньги, спросите себя, поможет ли это в достижении цели.
Тест «72 часа»
В нашем распоряжении множество интернет-магазинов, маркетплейсов с быстрой доставкой и огромным выбором товаров. Но давайте будем честны: не все товары, купленные в один клик, обязательно нужны нам здесь и сейчас.
Поэтому попробуйте перед покупкой оставить товары в корзине на 72 часа. По истечению этого времени снова загляните в корзину и оцените, что вам всё ещё нужно, а от чего можно отказаться. Этот приём отлично работает: он позволяет не говорить «нет» своим желаниям, но при этом помогает избегать эмоциональных трат.
По возможности автоматизируйте процесс накопления
В процессе накопления у вас может появиться соблазн «сегодня не отложу, ничего страшного, отложу в следующий раз побольше». Но сейчас личные кабинеты и приложения банков позволяют максимально автоматизировать большинство операций.
Поэтому, вместо ежедневного принуждения отложить деньги на накопительный счёт, попробуйте настроить автоматическое пополнение счёта в удобный для вас период.
Гасите кредиты вовремя
Основным правилом успешного накопления является своевременное погашение кредитов, если таковые у вас есть. Помимо взносов платежей в срок, постарайтесь укладываться в беспроцентный период или погашать досрочно, чтобы не платить проценты.
Не торопитесь
Сохраняйте холодный разум, читая финансовые новости, блоги, которые подталкивают к покупке, продаже или другим действиям с деньгами. Помните о первом совете: будущее непредсказуемо.
Эксперты делают прогнозы потому, что это их работа. Ваша задача — обращать внимание только на то, что напрямую может повлиять на ваши цели.
Подведём итоги
- Избегайте эмоциональных трат.
- Не сравнивайте себя с другими.
- Старайтесь жить по средствам.
- Поставьте финансовые цели.
- Автоматизируйте процесс накопления.
- Погашайте кредиты вовремя, чтобы не переплачивать.
- Не спешите с решениями, оценивайте их необходимость.