Азбука ипотеки от Домклик
Разбираем главные термины и понятия простыми словами.
Аккредитация — готовность банка выдавать клиентам ипотечные кредиты на квартиры в пока еще строящемся доме.
Акт приёма-передачи квартиры — это документ, подтверждающий фактическую передачу квартиру от продавца к покупателю и исполнение обязательств по договору купли-продажи или договору долевого участия (ГК РФ, ст. 556).
Апартаменты — это недвижимость, имеющая статус коммерческого, а не жилого помещения. В апартаментах можно жить, на них можно оформить право собственности, а постоянную регистрацию — нельзя. Ипотека оформляется без проблем, но на общих основаниях, скидки и льготы по программам для жилой недвижимости не действуют.
Безопасные расчёты — безналичный способ взаиморасчёта за объект недвижимости между покупателем и продавцом, который гарантирует соблюдение условий договора для каждой стороны.
Выписка из ЕГРН — документ, который подтверждает право собственности и содержит всю информацию по переходу прав и обременениям на объект недвижимости.
Военная ипотека — специальная программа, которая позволяет купить недвижимость военнослужащим.
Господдержка — государственные программы, которые предоставляют отличную возможность приобрести жилье в ипотеку по сниженной ставке, а часть процентов банку компенсирует государство.
Договор купли-продажи — соглашение о том, что продавец передаст покупателю недвижимость, когда получит за нее оплату. Нужен, чтобы подтвердить переход права собственности на недвижимость от продавца к покупателю.
Дальневосточная ипотека — специальная программа, направленная на обеспечение новым жильем жителей Дальневосточного федерального округа. В рамках программы можно получить ипотечный кредит по ставке от 1,5%.
Досрочное погашение — это внесение платежей по ипотеке вне графика. Бывает полным и частичным. В первом случае заёмщик единовременно оплачивает всю сумму основного долга по ипотеке и сумму процентов, начисленных на дату проведения операции.
Частичное досрочное погашение от полного отличается тем, что в данном случае заёмщик погашает раньше срока только часть долга. При проведении такой операции клиенту доступны два сценария — уменьшить сумму ежемесячного платежа или сократить срок.
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) — государственный информационный ресурс, содержащий данные об объектах недвижимости на территории России.
Жилищный сертификат — именное свидетельство, удостоверяющее право гражданина на получение за счет средств федерального бюджета жилищной субсидии для приобретения жилья в России.
Заёмщик — покупатель недвижимости, который подаёт заявку и оформляет на себя ипотечный кредит.
Закладная — именная ценная бумага, которая удостоверяет право банка на исполнение заемщиком своих обязательств по кредитному договору и право залога на недвижимость.
Ипотечный кредит — кредит, который выдается только на покупку недвижимости. В ипотеку можно приобрести квартиры в новостройке, на вторичном рынке, апартаменты, дачи, коттеджи и земельные участки, доли недвижимости, а также получить средства на строительство дома.
Ипотечные каникулы — льготный период, в течение которого заемщик может уменьшить или приостановить выплаты ипотечного кредита на срок до 6 месяцев.
Калькулятор ипотеки — онлайн-сервис, с помощью которого можно рассчитать ежемесячные платежи и срок кредита, узнать ставку по ипотеке, выбрать подходящую ипотечную программу, посмотреть и скачать примерный график платежей.
Ключевая ставка — позволяет определять минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который ЦБ выдаёт им кредиты или берет их средства на хранение. Если ключевая ставка снижается, то деньги для банков дешевеют, и они могут снизить ставки по кредитам и депозитам.
Коммерческая недвижимость — это нежилая недвижимость, приобретение и использование которой не связано с целями личного потребления и направлено на получение прибыли. В СберБанке такие объекты можно купить в ипотеку как обычную квартиру.
Кредитная история — информация о том, сколько у вас было кредитов, и насколько дисциплинированно вы по ним расплачивались.
Ликвидность недвижимости — это параметр, который показывает, насколько быстро удастся продать объект по по рыночной цене.
Материнский капитал — государственная мера поддержки семей, в которых есть дети.
Неустойка по ипотеке — это денежная сумма, которую заёмщик обязан уплатить банку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Простыми словами, это штраф за нарушение условий договора.
Налоговый вычет — возврат подоходного налога 13%, который государство удерживает из вашей официальной «белой» зарплаты. После покупки квартиры в ипотеку можно вернуть до 650 000 рублей.
Отчёт об оценке — документ, составленный независимой оценочной компанией, который содержит информацию о рыночной стоимости и характеристиках объекта недвижимости.
Предварительное одобрение ипотеки ― это предварительное решение по вашей заявке на ипотеку, которое банк дает практически сразу, в течение одного дня. Не является гарантией выдачи кредита.
«Пенсионная ступень» — это специальный график платежей для клиентов, которые достигнут пенсионного возраста до выплаты ипотечного кредита.
Полная стоимость кредита — это сумма ваших реальных расходов по кредиту с комиссиями, дополнительными взносами и услугами.
Поручитель — это человек, который гарантирует банку выплату кредита заёмщиком и берёт на себя финансовую ответственность по кредитным обязательствам. Если заёмщик и созаемщиков не смогут платить по ипотечному кредиту, погашение ипотеки и начисляемых процентов станет обязанностью поручителя.
Первоначальный взнос — сумма, которую вы вносите продавцу в качестве оплаты части стоимости недвижимости. Остальную сумму по договору приобретения в случае с ипотекой вносит банк.
Рефинансирование — погашение старого кредита или нескольких кредитов сразу одним новым на более выгодных условиях.
Реструктуризация — изменение условий действующего кредита с целью уменьшения финансовой нагрузки на заёмщика при наступлении непредвиденных обстоятельств (например, потеря работы, снижение зарплаты, утрата трудоспособности).
Снятие обременения — снятие ограничений для собственника в правах пользования и распоряжения своей недвижимостью, которая находилась в залоге у банка.
Созаёмщик — человек, который вместе с основным заемщиком отвечает за своевременное погашение ипотечного кредита. Если заемщик перестает платить, ответственность перед банком будет нести созаемщик.
Страхование ипотеки — способ защиты финансовых интересов заемщика по выплате кредита в случае наступления непредвиденных обстоятельств.
Семейная ипотека — специальная ипотечная программа со сниженной ставкой для семей с одним ребёнком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребёнком с инвалидностью. Кредит предоставляется на покупку первичного жилья, а также на строительство дома (в том числе с одновременным приобретением земельного участка). Ставка в Сбере — от 5,3%.
Требования к заёмщику — обязательные условия, необходимые для получения ипотечного кредита. Основные требования к заемщику: гражданство РФ, прописка на территории России, возраст от 21 года, стаж работы от полугода и стабильный подтвержденный доход.
Технический план — это документ, в котором содержатся все основные характеристики объекта недвижимости. Он составляется в отношении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, помещений и машино-мест.
Уведомление о начале строительства (уведомление о планируемом строительстве или реконструкции жилого или садового дома) — это документ, который собственник участка или подрядчик подаёт в органы местного самоуправления до начала строительных работ. В уведомлении нужно указать сведения о земле и параметрах строительства.
Флиппинг — способ заработка на перепродаже актива. В сфере недвижимости он выглядит как покупка квартиры на вторичном рынке в очень плохом состоянии, последующий ремонт и перепродажа с наценкой.
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» — закон, устанавливающий основные понятия, относящиеся к залогу недвижимости и ипотечному кредитованию.
Хоумстейджинг — это способ подготовки жилья к сдаче в аренду, который позволяет с минимальными вложениями обновить и сделать квартиру уютной, а также увеличить в перспективе стоимость арендной платы.
Цессия — это передача права требования по договору от одного лица другому. В сфере недвижимости переуступка прав требования оформляется при перепродаже объекта, который ещё не введён в эксплуатацию. По договору цессии приобретается не сама квартира, а имущественное право на неё.
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Электронная регистрация — услуга, которая позволяет зарегистрировать право собственности удаленно, без посещения МФЦ или Росреестра.
Эскроу-счёт — специальный счёт в банке, который открывается для расчётов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Застройщик получает доступ к счёту только после сдачи дома в эксплуатацию, что позволяет защитить права дольщиков.
Юридическая проверка недвижимости — услуга, с помощью которой покупатель может получить всю юридическую информацию об объекте недвижимости, обезопасить сделку и избежать возможных финансовых потерь.
Ячейка — способ расчета за недвижимость между покупателем и продавцом. Деньги находятся в металлическом боксе в хранилище банка под надежной защитой.
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