Что такое «первичка» на рынке недвижимости
- Что такое «первичка» на рынке недвижимости
- Как сэкономить при покупке квартиры на «первичке»
- Сколько стоят квартиры на «первичке» и на «вторичке»
- Чем отличается «ипотека на новостройку» от «ипотеки на первичку»
- Что лучше: купить квартиру на «первичке» или на «вторичке»
- Как принять верное решение при покупке квартиры
Иногда в разговорах с риелторами или другими участника рынка недвижимости можно услышать слово «первичка». Объясняем, что это такое.
Что такое «первичка» на рынке недвижимости
«Первичка» — это квартира, на которую еще не оформлено право собственности. То есть неважно, достроен дом или стройка только началась. Главное — право собственности на жилье еще не оформлено в Росреестре.
Таким образом, «первичка» это:
- Квартира, которую человек покупает у застройщика на основании договора долевого участия (ДДУ) или договора купли-продажи.
- Квартира в новом доме, которую владелец жилья перепродает, не оформив на неё право собственности. Такой тип продажи называется «переуступка» (старый покупатель еще не оформил право собственности на квартиру и уступает это право новому покупателю).
Слово «первичка» образовано от словосочетания «первичное жильё». Выражения «первичка», «новостройка», «квартира в новостройке» — это по сути одно и то же.
По аналогии квартиры на вторичном рынке (то есть в уже готовом доме, где можно жить) называют «вторичка».
Как сэкономить при покупке квартиры на «первичке»
Есть ряд полезных советов, которые точно помогут сэкономить при покупке квартиры в новостройке:
- Обратите внимание на скидки от застройщиков
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Сколько стоят квартиры на «первичке» и на «вторичке»
В 2024 году квартиры в новостройках в большинстве регионов РФ стоят дороже, чем квартиры в готовых домах (на «вторичке»).
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Чем отличается «ипотека на новостройку» от «ипотеки на первичку»
Ничем. Это аналогичные понятия. «Ипотека на первичку» является более разговорным вариантом словосочетания «ипотека на новостройку». Суть от этого не меняется.
Подробнее о том, что такое ипотека.
Что лучше: купить квартиру на «первичке» или на «вторичке»
С точки зрения денег и сроков, если вы покупаете квартиру полностью на свои сбережения, удобнее купить готовую квартиру на «вторичке». Так вам не придется ждать пока дом достроят, введут в эксплуатацию и выдадут ключи. Сегодня купили — завтра переехали.
Если вы хотите купить квартиру в ипотеку, то есть с привлечением заемных денег у банка, стоит рассмотреть вариант с покупкой квартиры на первичном рынке.
Ставки на квартиры в новостройках существенно ниже, поэтому даже несмотря на то, что квартиры на «первичке» в среднем дороже, ежемесячные платежи по ипотеке на новостройку будут в разы меньше, чем на «вторичку». Но придется ждать, когда дом достроят.
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Как принять верное решение при покупке квартиры
Всё зависит от вашей ситуации. Мы рекомендуем не спешить с принятием решения и для начала сравнить все интересные варианты. Подумать, посчитать на калькуляторе, посоветоваться с близкими, уточнить у продавцов конкретные условия.
Если ипотека — это ваш случай, надо обязательно узнать все подробности в банке. Возможно, вам предложат хорошие условия или скидки. Например, в Сбере семьи с детьми могут получить ипотеку по ставке 6%.
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