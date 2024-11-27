Что такое Росреестр
Все сделки с недвижимостью, а также любые действия, связанные с изменением характеристик объекта, регистрируются в Росреестре.
Что это за ведомство, когда и как в него можно обратиться — рассказываем в статье.
Чем занимается Росреестр
Росреестр (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии) — это федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, ответственный за ведение кадастрового учёта недвижимого имущества и регистрацию прав на объекты недвижимости.
Занимается ведением Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и актуализацией сведений, содержащихся в нём. Предоставляет информацию из ЕГРН физическим лицам, организациям или органам власти для обеспечения защиты прав собственности и других законных интересов граждан и юридических лиц.
Простыми словами, через Росреестр проходят все сделки и операции с жилой и нежилой недвижимостью — переход права собственности, оформление ипотеки (передача объекта в залог банку), изменение параметров объекта (например, в результате перепланировки).
Какие ещё функции возложены на Росреестр:
- государственный земельный и геодезический надзор
- контроль за проведением землеустройства
- надзор за деятельностью СРО кадастровых инженеров
- ведение Государственного каталога географических названий
Федеральная кадастровая палата (ФКП) ранее входила в число подведомственных учреждений Росреестра. В 2022 году ФКП была реорганизована путём присоединения к ППК Роскадастр. Учредителем компании является Росреестр.
Основные функции ведомства:
- определение катастровой стоимости вновь созданных или изменённых объектов недвижимости
- приём заявлений о кадастровом учёте и регистрации прав
- внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах субъектов РФ, муниципальных образований, населённых пунктов, зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия
Когда нужно обращаться в Росреестр
Росреестр является ключевым органом для регистрации и учёта прав на недвижимость, поэтому обращение в данное ведомство будет обязательным условием при различных юридически значимых операциях с жилыми и нежилыми помещениями или земельными участками.
Самые распространённые из них:
- Покупка, продажа или дарение недвижимости: для оформления прав собственности на объект необходимо зарегистрировать сделку в Росреестре
- Постановка на кадастровый учёт вновь построенного дома или незарегистрированных объектов (например, земельного участка или дома)
- Оформление договора аренды помещения
- Вступление в наследство, если в наследуемое имущество включена недвижимость
- Изменение данных о недвижимости: например, при проведении перепланировки, реконструкции, смене вида разрешённого использования земли или статуса помещения, изменении площади объекта
- Получение выписки из ЕГРН — для подтверждения права собственности на недвижимости, а также для проверки объекта на предмет наличия обременений, арестов и отслеживания истории перехода прав
- Снятие с учёта объекта недвижимости (например, при сносе дома)
Как подать заявление в Росреестр
Способ обращения в ведомство зависит от характера вашего запроса. К примеру, заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости или подать документы на согласование перепланировки можно на портале «Госуслуги» или через МФЦ.
Регистрация перехода права собственности на недвижимость осуществляется также через многофункциональные центры госуслуг — без непосредственного обращения в органы Росреестра. В МФЦ продавец и покупатель могут подать документы на регистрацию и получить зарегистрированный договор купли-продажи и выписку из ЕГРН об объекте, где будет указан новый владелец.
Оформить сделку с недвижимостью можно с помощью сервиса электронной регистрации. Услуга позволяет отправить заявление в Росреестр без посещения МФЦ. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту.
Здравствуйте! А где узнать, смену корпусов. Я прописана по одному корпусу, когда сменили корпус нам не сообщили. И сейчас выселяют в связи с тем, что не соответствует корпус?
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