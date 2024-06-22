Как снять жилье в аренду посуточно на Домклик
На Домклик24 можно забронировать квартиру, дом и другое жильё на короткий срок по фиксированной цене — без дополнительных звонков и общения с арендодателями. Гостям сервис помогает быстро и безопасно подбирать удобное жильё для посуточной аренды, чтобы чувствовать себя в путешествии как дома.
Как выбрать и забронировать жилье для посуточной аренды
Найти подходящее жилье для посуточной аренды можно на отдельной странице Домклик и в мобильном приложении Домклик.
Выберите город, даты поездки, укажите количество гостей. Нажмите «Найти».
После этого вы увидите доступные варианты на выбранные даты. Вы можете отфильтровать их по параметрам:
- по умолчанию;
- сначала дешевые;
- сначала дорогие.
Нажмите «Выбрать», чтобы посмотреть подробную информацию по объявлению. Выберите тот вариант размещения, который подходит вам лучше всего, и нажмите «Забронировать».
Как оплатить жилье
Укажите контактные данные одного из гостей в нижней части страницы.
Для продолжения нужно пройти стандартную авторизацию Домклик по телефону или через SberID.
Какими картами можно платить
Оплатить посуточную аренду жилья можно картами Visa, Mastercard, МИР.
Оплата вносится в размере 100% брони картой или через СберPay. Сервисный сбор уже включен.
Что произойдет после оплаты:
- С карты гостя спишутся деньги
- Статус бронирования поменяется на «Подтверждено»
- Поступит СМС на указанный контактный номер
Что делать, если возникла непонятная ситуация
Если при заезде обнаружатся проблемы, арендатор получит гарантированную замену жилья либо сможет вернуть деньги. Круглосуточная онлайн-поддержка доступна как хозяину, так и путешественнику.