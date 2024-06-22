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Недвижимость
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Как снять жилье в аренду посуточно на Домклик

Дата публикации: 22 июн 2024
Как снять жилье в аренду посуточно на Домклик
Содержание

На Домклик24 можно забронировать квартиру, дом и другое жильё на короткий срок по фиксированной цене — без дополнительных звонков и общения с арендодателями. Гостям сервис помогает быстро и безопасно подбирать удобное жильё для посуточной аренды, чтобы чувствовать себя в путешествии как дома.

Как выбрать и забронировать жилье для посуточной аренды

Найти подходящее жилье для посуточной аренды можно на отдельной странице Домклик и в мобильном приложении Домклик.

Выберите город, даты поездки, укажите количество гостей. Нажмите «Найти».

После этого вы увидите доступные варианты на выбранные даты. Вы можете отфильтровать их по параметрам:

  • по умолчанию;
  • сначала дешевые; 
  • сначала дорогие.

Нажмите «Выбрать», чтобы посмотреть подробную информацию по объявлению. Выберите тот вариант размещения, который подходит вам лучше всего, и нажмите «Забронировать».

Как оплатить жилье

Укажите контактные данные одного из гостей в нижней части страницы. 

Для продолжения нужно пройти стандартную авторизацию Домклик по телефону или через SberID.

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Какими картами можно платить

Оплатить посуточную аренду жилья можно картами Visa, Mastercard, МИР.

Оплата вносится в размере 100% брони картой или через СберPay. Сервисный сбор уже включен.

Что произойдет после оплаты:

  • С карты гостя спишутся деньги
  • Статус бронирования поменяется на «Подтверждено»
  • Поступит СМС на указанный контактный номер

Что делать, если возникла непонятная ситуация

Если при заезде обнаружатся проблемы, арендатор получит гарантированную замену жилья либо сможет вернуть деньги. Круглосуточная онлайн-поддержка доступна как хозяину, так и путешественнику.

Аренда недвижимости
Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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