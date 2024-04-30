Как правильно выбрать и установить кондиционер в квартиру и частный дом
Выбор кондиционера в квартиру и частный дом на первый взгляд не выглядит трудной задачей — все устройства охлаждают помещения, главное — уложиться в бюджет. Но, чтобы прибор качественно выполнял свою функцию, нужно как минимум точно рассчитать его мощность.
Рассказываем, как правильно выбрать кондиционер по площади и другим характеристикам и установить его снаружи и внутри квартиры грамотно.
Покупка кондиционера превращается в ответственное дело, если задуматься обо всех нюансах, которые нужно учесть, чтобы получить наилучший результат. Один из них — время приобретения. Кондиционеры — сезонный товар, и летом есть риск прождать мастера по установке не меньше двух недель.
Эксперты рекомендуют озаботиться выбором, покупкой и установкой охлаждающей системы как можно раньше: осенью, когда теплый сезон только закончился, или в конце зимы, когда до начала нового ещё несколько месяцев.
Какой вид кондиционера лучше выбрать для квартиры
Перед тем как выбрать кондиционер для квартиры, нужно определиться, какую комнату он должен охлаждать. Будет правильно выбрать кондиционер по площади помещения. Также учитываются высота потолков, качество проводки, возраст окон (старые они или новые) и ремонт.
Если он свежий, не каждый захочет нарушить покрытие стен, выводя провод от внутреннего к наружному блоку. Высота потолков и плотность рам важны, потому что кондиционеры рассчитаны на охлаждение определенной площади. Если неправильно подобрать прибор по этому параметру, добиться нужной температуры охлаждения будет трудно.
Некоторые модели, наоборот, не подойдут, если пластиковые окна распашные, через такие не вывести отводящую трубу.
То есть выбрать кондиционер по площади означает проанализировать ряд других параметров. Зная их, будет легче определить, какой тип устройства подойдет лучше всего.
Напольный кондиционер
Такие модели кондиционеров размещаются на полу. Они мобильны, их можно передвигать с места на место, а зимой убирать в кладовку. Специального монтажа не требуется, и проблем с тем, чтобы правильно установить кондиционер, не возникнет. К тому же напольные охлаждающие устройства стоят дешевле стационарных.
Эти преимущества сделали напольные кондиционеры очень популярными. Но, конечно, у них есть свои недостатки:
- Внешний вид. Бюджетные модели, скорее всего, будут не очень привлекательными и могут создавать серьезный «визуальный шум» в комнате.
- Труба. Напольный кондиционер должен отводить горячий воздух за пределы помещения. Для этого модели оснащают широкой металлизированной гофрированной трубой. Труба, торчащая в окно, «дополнит» внешний вид. Помимо эстетической составляющей, есть и практическая: труба, выведенная через открытое окно, означает, что в комнату постоянно будет поступать горячий воздух с улицы. В такой ситуации трудно добиться температурного баланса, а прибор будет тратить много электроэнергии.
- Шум. Звук от работы напольного кондиционера доходит до 60–70 децибел. По шкале оценки шума это как громкий разговор, слышный на расстоянии менее метра.
- Ограниченный функционал. Напольные кондиционеры охлаждают воздух, но функция обогрева есть только в более дорогих моделях от 30 тыс. рублей.
Кроме этого, зарубежный опыт указывает на то, что реальная мощность напольного кондиционера на 25–30% ниже, чем номинальная, указанная на корпусе. Это связано с тем, что прибор тратит часть охлажденного воздуха на себя, чтобы не перегреваться. Возникающая вокруг него зона пониженного давления притягивает теплый воздух из соседних помещений или снаружи.
Оконный кондиционер
Оконный кондиционер представляет собой блок, который ставят на окно, — часть, выводящая горячий воздух, оказывается снаружи, охлаждающая — внутри помещения. Модели относят к маломощным, они шумно работают, но просты в установке и подходят для помещения площадью до 15 кв. м.
В России такие оконные кондиционеры не распространены, в отличие от, например, США. Одна из причин — это устройство окон. Оконный кондиционер не требует специального монтажа, но створки окна должны быть раздвижными. В России же окна преимущественно распашные.
В теории устройство можно вмонтировать в стену, но такая работа потребует согласования с городскими властями. Без разрешения в стенах жилых многоэтажных домов можно делать отверстия 15–20 см (диаметр варьируется от региона к региону).
Сплит-система
Сплит-система — cамый популярный вид кондиционеров. Состоит из двух блоков, один размещается на стене внутри помещения, другой снаружи. Обмена воздухом между наружным и внутренним блоком нет. «Свежий» воздух из внутреннего блока тоже комнатный, но охлажденный.
Сейчас есть модели, которые умеют подмешивать воздух снаружи во внутреннее помещение. Но они гораздо дороже, к тому же все равно не могут заменить проветривание, потому что всасывают незначительное количество воздуха с улицы.
В такой конфигурации еще встречается название «единичная сплит-система».
Есть еще мульти-сплит-система. Принцип работы у нее такой же, как и у обычной, — горячие и холодные элементы находятся по разные стороны стены, но внешний блок более мощный, и к нему подключаются несколько внутренних.
Мульти-сплит-системы дороже, чем несколько единичных. Но есть ситуации, когда у покупателя нет выбора. Например, если нужно охлаждать помещение в здании, в котором размещать наружные элементы можно только в строго определенном месте. Такое условие часто встречается, когда речь об исторических зданиях. Но и в современных новых многоэтажках такое бывает — застройщик предусматривает короб для внешнего блока сплит-системы.
Сплит-системы многофункциональны по сравнению с напольными и оконными кондиционерами. Даже в самых недорогих моделях есть функция обогрева. В среднем и премиальном сегментах встречаются режим экономии энергии, ночной режим, турборежим (быстро охлаждает или нагревает воздух до нужной температуры).
Среди плюсов сплит-систем — низкий уровень шума при работе, потому что все элементы, которые шумят, вынесены наружу. Современные модели работают практически бесшумно, с едва слышным шелестом, который точно не нарушит сон.
Сплит-системы обычно производятся в светлых тонах — ближе к белому, серому, бежевому. Но сейчас есть и яркие варианты, которые могут быть акцентом в интерьере помещения.
Длинный список преимуществ сплит-моделей не означает, что у них совсем нет недостатков. Главный — необходимость монтажа. Установить кондиционер своими руками смогут те, у кого есть необходимые инструменты и соответствующий опыт. Но чаще всего, чтобы правильно установить кондиционер в частном доме или квартире, приглашают специалиста. Обычно эти же фирмы занимаются ремонтом и обслуживанием кондиционеров.
Типы компрессора в сплит-системах
Компрессор — важная часть устройства кондиционера, он размещается в наружном блоке сплит-системы, вместе с конденсатором и вентилятором. Компрессоры бывают обычные и инверторные. Они делают одно и то же — охлаждают, но по-разному.
Обычный кондиционер может быть включен или выключен. В нем компрессор или работает на полную мощность, пока не будет достигнута заданная температура в помещении, или не работает. Охладив воздух, компрессор выключается. Когда температура поднимается, он включается снова.
Эти компрессоры вполне надежны и могут служить дольше десяти лет. Но при запуске такому компрессору требуется много энергии, что ускоряет его износ.
Инверторные компрессоры работают плавно, постоянно и с очень низким уровнем шума. Такая технология позволяет существенно снизить износ устройства, то есть оно проработает гораздо дольше. Но она достаточно дорогая, использовать ее в бюджетных кондиционерах невыгодно. А громкость работы сплит-систем в целом нивелируется тем, что все шумные элементы находятся снаружи.
Внутренний блок тоже может издавать звуки, их громкость определяют качество барабана вентилятора и конструкция жалюзи, направляющих потоки воздуха.
Какой вид кондиционера лучше выбрать для частного дома
Чтобы установить кондиционер в частном доме небольшой площади, можно выбирать такой же вид настенного или напольного кондиционера, как и для квартиры в многоэтажке, ориентируясь на площадь комнаты и условия, которые есть для установки.
Но для больших помещений с высокими потолками есть дополнительные возможности:
- Кассетный кондиционер. Внутренний блок кассетного кондиционера встраивается в подвесной потолок. Такая схема монтажа предполагает снижение высоты потолка на 20–30 см (размер кассеты), поэтому не используется в квартирах. Чаще — в больших помещениях, которые не охладить равномерно, если повесить внутренний блок на стену. Кассетные кондиционеры, как правило, высокомощные и дорогие.
- Канальный кондиционер. Канальный кондиционер обычно ставят при строительстве дома ,потому что монтировать такую систему в готовый коттедж может оказаться слишком дорого. Встроенный в вентиляцию канальный кондиционер обеспечивает охлаждение приточного воздуха на несколько помещений или на весь дом целиком. Монтажных работ по установке канального кондиционера немного. Если скоординировать их со строительством, внешний блок только один, и нет внутренних блоков, которые могут портить интерьер. Недостаток у такого кондиционера в том, что, возможно, будет непросто добиться и поддерживать разную температуру в разных комнатах. Это могут делать только дорогие модели с зонированием.
- Напольно-потолочный кондиционер. Представляет собой плоскую коробку. Внутренний блок устанавливается на полу вплотную к стене либо на потолке. Если блок на полу, температура будет распределяться по комнате, как при работе настенной сплит-системы. А если его повесить на стену, получится равномерно охлаждать большие помещения. Особенно эффективен такой кондиционер в вытянутых комнатах.
- Колонный кондиционер. Колонный кондиционер — это колонна, которая может достигать 180 см в высоту. Такие обычно устанавливают в больших помещениях с потолками высотой более 3 метров. Потолочные внутренние блоки в таких помещениях будут неэффективны, так как потребности охлаждать всю площадь целиком нет.
Что умеет кондиционер
Охлаждение — это базовая функция любого бытового кондиционера. Внешний блок сжимает и нагревает газ фреон, внутренний испаряет его и охлаждает воздух, который распространяется по помещению вентилятором. Мощный кондиционер означает, что он может производить больше холода и быстрее раздувать его по комнате.
Кроме охлаждения, современные кондиционеры могут работать в дополнительных режимах:
- Обогрев. Функция обогрева есть у многих моделей, поэтому в теплых регионах кондиционер можно использовать круглый год с разными целями. Летом он будет охлаждать, а зимой греть. В режиме обогрева внутренний и внешний блок меняются ролями: наружный остужает воздух, а внутренний греет. Как обогреватель кондиционер экономичнее в четыре раза по сравнению с отдельными обогревателями: электрическими и масляными. Но в регионах, где зимняя температура опускается ниже 5–7 градусов, включать кондиционер зимой нельзя, только если он не рассчитан на супернизкую температуру. Правда, стоимость такого кондиционера будет неоправданно высокой с учетом эффективности центрального отопления.
- Осушение. Кондиционер сушит воздух, и эту функцию можно использовать отдельно. Она особенно полезна в регионах с высокой влажностью или в болотистой местности. В режиме осушения внутренний блок охлаждает воздух, но вентилятор работает с низкой интенсивностью. Влага конденсируется быстрее и выходит через наружный блок.
- Вентиляция. Кондиционер может работать как вентилятор. В этом режиме его допустимо использовать с открытым окном, так как температура воздуха не меняется. Установщики рекомендуют иногда пользоваться вентиляцией, чтобы «проветривать» внутренние элементы кондиционера.
- Ночной режим. Кондиционер поддерживает ночью температуру в комнате чуть выше той, что устанавливается днем. Это помогает избежать переохлаждения: во сне температура тела снижается, и есть риск простудиться, если кондиционер работает как обычно. Ночной режим можно включать по таймеру на то количество часов, которые будут отведены для отдыха.
- Турборежим. Турборежим позволяет быстро достичь заданной температуры. Но это не отдельная функция, а работа на максимальных мощности и скорости вращения вентилятора внутреннего блока. Часто турборежим автоматически отключается, когда температура достигнута, и прибор переходит в автоматический режим с пониженным потреблением электроэнергии.
Современными кондиционерами можно управлять через приложение. Если это умная модель, она отследит, где находится телефон, и предложит включить кондиционер заранее, чтобы охладить помещение к возвращению хозяев. И наоборот, отправит уведомление, если кондиционер работает, а дома никого нет. Его можно будет выключить дистанционно. Как организовать работу всей техники с помощью системы «умный дом», узнайте здесь.
Как подобрать кондиционер по площади помещения
В инструкции по монтажу и использованию или в паспорте кондиционера производители пишут две характеристики, которые определяют рекомендуемую площадь работы устройства: мощность охлаждения и холодопроизводительность.
Мощность охлаждения указывает на количество тепловой энергии, которая будет выведена наружу. КПД кондиционера выше 100%, поэтому мощность охлаждения будет всегда больше потребляемой. Реальное энергопотребление сплит-системы будет примерно в три раза ниже: система на 2,5 кВт потребляет около 0,7–0,8 кВт*ч.
Холодопроизводительность тоже отражает мощность охлаждения, но в других единицах — BTU (British Thermal Unit — британская термическая единица). 1 BTU соответствует примерно 300 Вт мощности охлаждения. Показатели мощности охлаждения и холодопроизводительности влияют на решение о том, где правильно установить кондиционер.
Чем больше мощность охлаждения, тем большую площадь может охладить кондиционер. Принято использовать следующие расчеты: на охлаждение 10 кв. м помещения с высотой потолка 2,5 метра потребуется 1–1,2 кВт мощности.
Если потолок выше, то 1,5 кВт (или 5000 BTU) для 3 м и 2,1 кВт для 4 м. На двадцатиметровую комнату потребуется кондиционер с охлаждающей мощностью не меньше 2,5 кВт. В интересах пользователей производители кондиционеров указывают в характеристиках рекомендуемую площадь помещения, при которой прибор будет эффективен.
Установщики рекомендуют выбирать кондиционер с запасом мощности в 15–20%, потому что условия работы не всегда соответствуют идеальным. Без запаса мощность на практике может оказаться ниже указанной. Иногда производители обозначают мощность в идеальных условиях, а не в реальности. Например, если окна на солнечную сторону, запас стоит сделать еще больше, до 40%, потому что такое помещение очень сложно охлаждать, оно превращается в парник в ясные дни.
К тому же запас позволит компрессору работать не на пиковой мощности — это снизит его износ. Так, например, для комнаты площадью 19–20 кв. м достаточно 7000 BTU, но переплатить за «девятку» окажется выгоднее, так как устройство проработает дольше и будет лучше охлаждать.
Можно приобрести кондиционер с меньшим запасом по мощности, но тогда имеет смысл выбирать у проверенных брендов из среднего или премиального ценового сегмента.
Как правильно спланировать электрику в квартире, чтобы она выдержала приборы разной мощности, прочитайте здесь.
Дополнительные критерии выбора кондиционера по площади помещения
Помимо площади помещения и высоты потолка, есть ряд других параметров, которые нужно будет учитывать: климат, количество источников обогрева внутри комнаты, тип утепления стен. Они важны, потому что эффективность работы кондиционера зависит от наружной температуры. Чем жарче снаружи, тем большее давление должен создать компрессор, чтобы конденсировать газообразный хладагент.
Если неправильно подобрать кондиционер, а температура за окном будет слишком высокой, он просто не будет работать, потому что создание необходимого для охлаждения воздуха давления будет за пределами возможностей компрессора.
Можно было бы подумать, что если за окном прохладно, то кондиционеру легче работать. Это верно только до определенной степени — наружные блоки могут функционировать и в минус 30, если у них есть подогрев компрессора.
Если модель не рассчитана на низкую температуру за окном, масло в компрессоре загустеет и кондиционер сломается. Большинство бытовых кондиционеров нельзя включать зимой: режим обогрева не работает при температуре на улице ниже минус 7 градусов.
Эту особенность нужно учитывать, если кондиционер требуется в северных регионах, — лучше остановиться на модели с низкой допустимой температурой в режиме охлаждения.
На какие параметры обратить внимание при выборе кондиционера
Сначала определяются с типом кондиционера. Чаще всего выбирают сплит-системы по соотношению функциональности, цены и эстетичности. Но если нельзя нарушать целостность стены, то придется выбирать из напольных или оконных моделей. Второй на очереди — тип компрессора.
Инверторный мощнее и дольше работает, но для регионов с коротким летом в нем нет необходимости, и можно взять обычный.
Кондиционер выбирают, сопоставляя мощность, указанную в паспорте модели, с площадью и особенностями помещения (на какую сторону окна, как утеплены стены, какой высоты потолки, максимальные температуры за окном), — хорошо, если мощность кондиционера на 15–40% выше расчетной для комнаты. Тогда устройство прослужит дольше.
Дополнительные функции и режимы обычно существенно влияют на стоимость покупки. Эксперты рекомендуют оценить, насколько важны осушение или «умный кондиционер».
Дополнительные характеристики, на которые обращают внимание:
Уровень шума внутреннего блока. Он определяется мощностью и конструкцией вентилятора. Обычно он шумит не сильно. Например, днем, когда все бодрствуют, звук работающего кондиционера не воспринимается как шум. Но ночью ощущения могут быть другими. Более 20 децибел (тиканье будильника или громкий шепот звучат с такой же громкостью) вполне могут оказаться некомфортными. Для большинства людей будет неприятным уровень шума выше 30 децибел. Ночной режим может решить эту проблему. Какие нормы шума допустимы в квартире, узнайте здесь.
Уровень шума наружного блока. Снаружи расположен компрессор кондиционера, он шумит гораздо сильнее вентилятора внутри. Как правило, это не доставляет проблем, так как лишние звуки остаются на улице. Но если стена тонкая, то имеет смысл обратить внимание на малошумные модели. Особенно неприятно, если на шум будут жаловаться соседи.
Максимальная длина магистрали. Этот параметр определяет, насколько далеко можно разнести внутренний и наружный блоки. Если внутренний и внешний блоки будут смонтированы не на одной стене, нужно, чтобы расстояние между ними не превышало допустимую магистраль и чтобы получаемая магистраль вписывалась в возможный перепад высоты. Если превысить длину магистрали, упадет эффективность работы кондиционера — мощность охлаждения будет ниже.
Расход электроэнергии. Чем больше мощность охлаждения и рабочая площадь, тем больше электроэнергии тратится во время работы кондиционера. Но в оценке расхода электричества важен индекс энергоэффективности. Он маркируется латинскими буквами A+++, A++, A+, A, B, C, D и далее. Самая высокая энергоэффективность у кондиционеров с индексом A+++. Устройства с маркировкой D обладают наименьшей энергоэффективностью.
Большинство современных кондиционеров даже из бюджетного ценового сегмента маркируются индексом энергоэффективности A или B, поэтому такие модели не стоит сбрасывать со счетов. Инверторные модели более экономичны: в одном из расчетов пользователей говорится, что можно сэкономить до 30% на стоимости электричества. Но это актуально в регионах, где стабильно каждое лето очень жаркое.
В средней полосе, где жарким может быть месяц, к тому же не каждый год, экономия на электричестве будет отбиваться десятилетиями. Как сэкономить на коммунальных платежах, узнайте здесь.
Управление. Не все кондиционеры оснащены пультом управления. Это нужно учитывать при монтаже, например оконных моделей, — нужно все сделать так, чтобы управление кондиционером осталось доступно.
Удобство монтажа и обслуживания. Это особенно важно, если планируется установить кондиционер самостоятельно и в съемном жилье. Качественная установка позволит без проблем демонтировать и перевезти устройство. А своевременное обслуживание необходимо, чтобы кондиционер исправно служил долгие годы.
Как установить кондиционер
Самому установить кондиционер сложно. Нужно подготовиться, купить инструменты. Но даже если принято решение обратиться к профессиональному установщику, следует выяснить, есть ли ограничения по размещению наружного блока сплит-системы на фасаде дома.
Если окажется, что установленный кондиционер нарушает нормы, его придется демонтировать.
У управляющей домом компании таких полномочий нет, а надзорные органы, например жилищная инспекция, могут сделать соответствующее предписание. В каждом регионе России есть нормы, определяющие установку кондиционеров на фасадах жилых домов.
В некоторых до сих пор нужно получать разрешение в органах местного самоуправления или управляющей компании. В Москве, например, такой закон был отменен после аномальной жары 2010 года — бюрократические процедуры, которые предстояло пройти, чтобы установить кондиционер, были чрезмерными. А в Санкт-Петербурге до сих пор нужно получать разрешение Комитета по градостроительству и архитектуре.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы 85-ПП, монтаж кондиционеров на фасадах зданий не требует согласования, проектной документации и получения разрешений от инстанций.
Гражданский кодекс, в свою очередь, допускает распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома. Это означает, что при установке кондиционера нужно подумать о соседях. Внешний блок не должен загораживать соседские окна, быть слишком шумным или капать конденсатом на чужой подоконник.
К конденсату в Москве есть отдельные требования об отводе. Внешний блок кондиционера нужно расположить так, чтобы конденсат (вода) не попадал на фасад дома. По постановлению правительства Москвы № 758-ПП, конденсат нельзя отводить на площадки перед входом в жилые здания и на ограждающие конструкции оконных заполнений.
К установке внутреннего блока тоже есть требования. Обычно производители указывают их в инструкции по монтажу. Если их игнорировать, кондиционер быстро выйдет из строя. Основные правила такие:
- Расстояние от верхней плоскости сплит-системы до потолка должно быть не менее 15 см.
- От боковой плоскости до стены — 30 см.
- Между устройством и мебелью должно быть не менее метра свободного пространства, иначе охлажденный воздух будет плохо распространяться по комнате.
- Нельзя монтировать кондиционер возле отопительных приборов, холодильника или плиты.
- Наружный блок должен располагаться ниже подоконника и в пределах 50 см от оконного проема.
- Между стеной и наружным блоком нужен зазор 20−25 см для поглощения нужного количества воздуха.
- Кроме того, правильный выбор места для внутреннего блока избавит хозяев квартиры от разочарования при использовании кондиционера. Чаще всего оно связано с переохлаждением и, как следствие, с простудами. Чтобы минимизировать этот риск, не стоит размещать кондиционер напротив кровати, рабочего стола или зоны отдыха (дивана, например).
- Если кондиционер расположен в спальне, лучше, чтобы он висел как можно дальше от постели и ближе к ногам. И конечно, нужна розетка, к которой удобно будет подключать кондиционер.
В квартире 11 этаже кондиционер можно ставить с балкона на улицу ящики?
Светлана З.здравствуйте. Если вы имеете в виду, как будет правильнее с точки зрения закона, то мы рассказали в статье о том, что у каждого региона свои нормы, определяющие установку кондиционеров на фасадах жилых домов. В некоторых до сих пор нужно получать разрешение в органах местного самоуправления или управляющей компании.