Счастье любит тишину: в каких домах шумоизоляция лучше
Дрель, стук каблуков, детский плач, вибрация чужого телефона и сотрясающие мебель басы — всем, кто хотя бы раз жил в многоквартирном доме с плохой шумоизоляцией, до боли знакомы эти звуки.
Специально для тех, кто устал от такого аккомпанемента и жаждет тишины, Домклик и Звук Медиа выяснили, в каких домах меньше шанс услышать ругань соседей или безудержный собачий лай из-за стены.
Конструктивный разбор
Уровень шума в жилых зданиях зависит от множества факторов: начиная непосредственно от типа домов и материалов, из которых они строились, и заканчивая некачественно проведенным ремонтом в квартире у соседей. Потому, находясь в поисках самого тихого жилья, важно сначала обратить внимание на его конструкцию.
Руководитель проектов направления «Инжиниринг» Группы компаний SRG Алексей Орлов выделил в беседе с Novostroy четыре наиболее распространенных конструктивных типа домов:
- кирпичные,
- монолитные,
- блочные,
- панельные.
По словам специалиста, меньше всего повезло жителям зданий, построенных из панелей, больших бетонных блоков. Такие дома имеют самый низкий уровень шумоизоляции. Их стены могут пропускать посторонние звуки из-за неплотного примыкания панелей друг к другу, плохой изоляции швов, а также недостаточной толщины перегородок между комнатами и квартирами.
Блочные дома схожи с панельными по принципу строения, однако в первом случае стены складываются из нескольких элементов, а во втором — это одна панель, укрепленная арматурой.
Преимуществом блочных домов в сравнении с панельными являются межквартирные стены толщиной около 40 сантиметров, обеспечивающие неплохую звукоизоляцию. Однако высокой ее все же не назовешь.
Также вряд ли у вас получится насладиться тишиной в монолитном доме, построенном во времена СССР. Здания, по факту являющиеся цельным камнем на металлическом каркасе, проводят звуковые колебания по всей конструкции по принципу струны. По мнению председателя совета директоров сети «Миэль» Марины Толстик, без дополнительной шумоизоляции для полов и стен в таком доме вряд ли будет комфортно жить.
У монолитных зданий есть и свое преимущество: навесной вентилируемый фасад с толстым слоем теплоизоляции защищает от уличного шума. Но все же в сравнении всех шумоизоляционных параметров у этих и других типов домов однозначно выигрывают кирпичные.
С учетом современных требований энергоэффективности в кирпичную кладку добавляются пенополистирольные или минераловатные утеплители. Они надежно защищают жильцов от шумов с улицы.
Кирпичные стены между квартирами и комнатами также препятствуют распространению воздушных шумов, звуков жизнедеятельности соседей. Так что в таких домах вы оказываетесь наиболее защищены от шума, как внешнего, так и внутреннего.
На Домлик есть альманах домов, полезный для тех, собирается купить квартиру на вторичном рынке. Каждой серии дома посвящена отдельная страница альманаха с описанием параметров многоквартирного дома: материала стен, шумоизоляции, высоты потолков, наличия мусоропровода и других.
Раньше было лучше?
В подборку не были включены здания дореволюционной постройки, поскольку их не назовешь самым распространенным лотом на рынке недвижимости. Однако главный директор по строительству ГК «Кортос» Николай Складнев уверен, что именно эти дома после капитального ремонта, а также «сталинки» — главные оазисы тишины в шумном городе. В первом случае, по словам специалиста, нежелательные звуки поглощает земля, засыпанная между деревянными обшивками стен, а во втором — толщина перегородок, объяснил он. По сути, чем тяжелее и массивнее конструкция стен, тем сложнее звуковой волне пройти через нее.
Но есть один нюанс. Капитальные стены, соседствующие с улицей, действительно отлично защищают от посторонних шумов. Однако перегородки, отделяющие комнаты и квартиры, могут быть куда менее внушительными. И здесь уже ситуация зависит от проектировщиков и выбора материала для создания прослоек. Так что перед покупкой или арендой подобного жилья всегда стоит лично тестировать и оценивать уровень шума внутри либо привлекать к этому специалистов.
Связь между шумоизоляцией и составом стен
Даже если вы стали счастливым обладателем жилья в кирпичном доме, есть вероятность, что вам все равно придется провести дополнительные шумоизоляционные мероприятия. По мнению представителя «Мегалит-Охта Групп» Татьяны Васильевой, важную роль в достижении желаемой тишины играет состав наружных и внутренних стен. В них могут быть железобетон, газобетон, полнотелый или пустотелый кирпич, штукатурка, утеплитель и еще множество различных материалов.
Чаще всего в новых домах стены между квартирами и комнатами воздвигаются из штучных блоков. В этом случае проектировщик, исходя из требований к акустическому комфорту, решает: будет звукоизолирующая прослойка или нет.
Отдельно стоит отметить квартиры со свободной планировкой. По словам Натальи Пахомовой, специалиста по технической поддержке и обучению компании ROCKWOOL Россия, в таком деле ответственность за эффективную шумоизоляцию лежит на плечах собственника, а также подрядчиков и дизайнеров, с которыми он разрабатывает проект.
Форс-мажор над головой
Наконец-то вы выбрали самый тихий дом с самыми надежными стенами, провели дополнительную шумоизоляцию, налили себе чашечку ромашкового чая, и тут соседи затеяли ремонт.
Снижение уровня звукоизоляции может произойти, если другие жильцы дома при, например, снятии старого пола не залили новую стяжку и не провели монтаж звукоизоляционной подложки. Уложенный прямо на бетонные перекрытия новый пол может стать богатым источником грохота для вас, а заодно и для других жителей дома. В таком случае горе-ремонтники обязаны восстановить конструкцию пола. Однако, вероятно, добиваться этого придется через суд.
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