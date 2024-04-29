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Дом и уют
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Что делать с домашним животным на время отпуска или отъезда

Дата публикации: 29 апр 2024
Что делать с домашним животным на время отпуска или отъезда
Содержание

Когда вы уезжаете за город на выходные или в отпуск на пару недель, есть несколько основных вариантов, что делать с домашним животным на время отъезда. В статье назовём самые популярные и простые способы, что делать с домашними животными на время отъезда.

Попросить близких присмотреть за питомцем

Обычно люди обращаются за помощью к друзьям, соседям или родственникам. Это хороший вариант для коротких поездок, он также является самым дешевым. Особенно хорошо, если ваш питомец знаком с тем, кто будет за ним присматривать. Если человек живет рядом, он сможет приходить чаще, чем профессиональный ситтер.

Однако если ваш друг или сосед отнесутся к просьбе безответственно или просто не ладят с кошками (например, есть аллергия на шерсть), могут появиться сложности. Заранее обговорите даты, условия и нюансы с близким человеком, чтобы в будущем избежать негатива и не портить себе и другим нервы.

Нанять профессионального ситтера

Если поездка будет длительной, комфортным вариантом будет нанять профессионального ситтера для животных. Обычно они знают, как ухаживать за питомцами.

Обычно ситтеры посещают кошек один раз в день, а собак — два раза. Однако услуги могут быть довольно дорогими. Домашние ситтеры, в отличие от приходящих, обычно живут в вашем доме на время вашего отсутствия.

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Оставить кошку или собаку в «отеле для животных»

Если у вас нет возможности оставить питомца у себя дома или у знакомых, вы можете поставить его в «пансионат» для животных. Там ваш питомец будет получать регулярные прогулки, кормление и заботу.

В некоторых «отелях» также предоставляются дополнительные услуги, такие как груминг и массаж. Однако, стоит учитывать, что это также может быть дорогим вариантом.  

Взять питомца с собой в путешествие

В некоторых случаях, если это возможно, вы можете взять своего питомца с собой. Вы сможете самостоятельно заботиться о нем и не беспокоиться о том, что он останется один и будет скучать. Но при этом варианте возникнут другие сложности, связанные с перевозкой животного. 

Заранее подумайте о прививках и документах, которые могут понадобиться для путешествия, а также о том, что вашей кошке или собаке было комфортно — ведь для животных переезды часто связанны со стрессом и беспокойством.

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Путешествия
Отпуск
Домашние питомцы
Животные
Карина Камалова
Карина Камалова
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