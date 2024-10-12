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Какая влажность должна быть в квартире

Дом и уют
12 окт 2024
30K
Какая влажность должна быть в квартире
Содержание

Уровень влажности в квартире напрямую влияет на качество жизни. Если воздух слишком сухой или, наоборот, слишком влажный, это может сказаться на общем самочувствии.

В статье разберёмся, каким должен быть оптимальный уровень влажности для комфортной жизни.

Нормы влажности в квартире

По ГОСТ уровень влажности зависит от назначения помещения, а также от времени года. Зимой влажность должна быть 30-45%, но не больше 60%, а летом — от 30% до 60%, но не больше 65%. Примерные значения такие:

  • детская — от 45 до 60;
  • спальня — от 40 до 50;
  • кухня и ванная — от 40 до 60

Бывает, что показатели завышены в ванной и на кухне. Это норма, так как именно в этих помещениях чаще всего пользуются водой. Однако не стоит допускать их переувлажнения — это может спровоцировать появление грибка, плесени и бактерий.

Какая влажность должна быть в квартире №1

От чего зависит влажность в квартире

На уровень влажности влияют несколько факторов: 

  • время года — зимой воздух в помещениях суше;
  • бытовые условия — увлажнители увеличивают влажность, а батареи высушивают воздух;
  • географическое расположение — например, влажный климат. 

Как измерить уровень влажности в квартире

Специальные приборы

Определить уровень влажности поможет гигрометр. Есть разные виды:

  • Цифровой. Он измеряет и влажность, и температуру в помещении;
  • Термогигрометр. Оповещает вас об отклонениях в уровне влажности с помощью звукового сигнала;
  • Волосяной. Такому гигрометру не нужна электроэнергия, а в его основе — синтетические волокна;
  • Психрометр Ассмана. Его металлическая конструкция объединяет два термометра. Он отличается высокой чёткостью измерения.

Любой из гигрометров нужно размещать подальше от отопительных приборов и сквозняков. Так вы получите наиболее точные показатели.

Какая влажность должна быть в квартире №1

Народные способы

Если вы не хотите покупать гигрометр, можно обойтись народными способами. Для этого вам понадобится стакан с водой или еловая шишка.

В стакан нужно налить воду и убрать в холодильник на 3 часа. Затем поставить как можно дальше от батарей и подождать 5-10 минут. Если по прошествии этого времени нет конденсата, то в помещении слишком сухо, если есть — влажность в норме. 

С шишкой способ тоже прост: положите её подальше от источников тепла и через пару часов обратите внимание на чешуйки. При повышенной влажности они сожмутся, а если воздух слишком сухой — шишка раскроется.

Чем опасна высокая влажность

Высокая влажность — идеальная среда для возникновения и размножения грибка плесени и бактерий. Эти микроорганизмы выбрасывают в воздух споры, которые мы вдыхаем.

Присутствие в жилом помещении таких вредителей вызывает обострение аллергических реакций и респираторных заболеваний.

Как уменьшить влажность в квартире

Для снижения влажности можно использовать специальную бытовую технику — кондиционеры с функцией осушения или осушители воздуха. Современные осушители оснащены функцией поддержания комфорта воздуха.

Также можно регулярно проветривать помещение. Желательно не менее трёх раз в день, а обязательно — утром после подъёма и вечером перед сном. 

Не лишним будет проверить, хорошо ли справляется вентиляция на кухне и в ванной.

Какая влажность должна быть в квартире №1

Чем опасна низкая влажность

Во время отопительного сезона сухой воздух — ощутимая проблема, ведь он также влияет на наше здоровье и самочувствие. 

Если воздух в помещении пересушен, слизистые тоже высыхают, а, значит, становятся более уязвимыми к вирусам и бактериям. 

От отсутствия достаточной влажности страдают комнатные растения и домашние животные, и уменьшается срок износа мебели из натурального дерева.

Как повысить влажность в квартире

Существует несколько способов увлажнить воздух в помещении, для некоторых из них подойдут и подручные средства.

Немного увлажнить воздух помогут ёмкости с водой: достаточно оставить её, а вода будет потихоньку испаряться. 

Если вы готовы к домашним питомцам, купите аквариум. Также интересным решением будет акваферма, где рыбок селят внизу, а сверху — растения. Это поможет и увлажнить воздух, и не испортить интерьер тазиками и вёдрами с водой.

Удачным интерьерным решением для повышения влажности может быть настольный декоративный фонтан. Он не только увлажняет воздух, но создаст атмосферу уюта и поможет расслабиться.

Для любителей убираться есть подходящий вариант — влажная уборка. В конце обязательно проветривайте помещение. Особенно это полезно летом, когда воздух снаружи более влажный, чем внутри.

Какая влажность должна быть в квартире №1

Самый простой способ — купить увлажнитель воздуха. Сегодня на рынке большой ассортимент разных моделей на любой вкус, размер и кошелёк. Большинство увлажнителей имеют встроенные датчики уровня воды, влажности и температуры; у части из них также есть возможность использовать аромамасла.

Дороже всего обойдется увлажнитель с функцией очистки и ионизации воздуха. 

Увлажнители делятся на три типа: 

  • паровые: работают по принципу горячего пара, а внутри у них встроен гигрометр;
  • ультразвуковые: удобны тем, что могут охватить большую площадь помещения, у некоторых есть возможность дистанционного управления с помощью пульта или приложения в смартфоне;
  • холодного испарения: неудобеы в том, что в них можно заливать только дистиллированную воду, иначе прибор быстро засорится.

При выборе увлажнителя ориентируйтесь на площадь помещения: от этого будет зависеть ёмкость бака.

Комфортный микроклимат в квартире — залог хорошего самочувствия. На своё усмотрение вы можете совмещать наши советы между собой для достижения комфортного для себя результата.

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