Как избавиться от сорняков на участке
Быстро убрать сорняки и желательно без особых усилий и затрат — возможно, самая заветная мечта владельцев загородного дома.
Рассказываем, как эффективно избавиться от сорняков в огороде или на газоне и какие есть химические и народные способы борьбы с сорняками на дачном участке.
Уничтожение сорняков на огороде и участке
Сорные растения с началом теплого сезона «оккупируют» землю, предназначенную для полезного, так называемого культурного растениеводства. Как избавиться от сорняков на участке — одна из самых актуальных тем, которую обсуждают садоводы. Если нежелательные побеги на газоне — это скорее вопрос эстетики, то в огороде сорняки приводят к проблемам с урожаем. Ученые оценивают снижение урожайности участка, пораженного сорняками, в 50–60%. Если повезет, и на плодородие и всхожесть сорная трава не повлияет, то ее присутствие может сказаться на качестве.
Бурьян загораживает солнце, из-за чего плоды не созревают или даже гниют уже на грядке. На дикой траве селятся насекомые-вредители, которые вполне могут съесть ягоды, овощи и зелень до того, как они попадут на стол, или существенно испортить их внешний вид. Любой огородник захочет избавиться от сорняков на участке навсегда, но опытные агрономы уверяют, что рассчитывать на такой исход не стоит. Ветер и грызуны принесут новые семена сорной травы. Если не следить за чистотой в саду и между грядками, корневая система культурных растений может пострадать от истощения. Профессионалы рекомендуют подобрать подходящий способ избавиться от сорняков на даче — в этом направлении есть из чего выбрать.
Выделяют три основных метода уничтожения сорняков:
- химический;
- механический (или агротехнический);
- биологический.
Можно также избавиться от сорняков на участке народными средствами. Об этом расскажем подробнее далее в тексте. А пока остановимся на химических способах борьбы с зарослями на грядках и клумбах.
Химикаты
Эффективно избавиться от сорняков можно, используя химические препараты. Они называются гербицидами. Гербициды могут быть сплошного (такие поражают все растения) и избирательного действия. Последние работают против определенного вида растительности. Для домашнего садоводства предназначены избирательные гербициды. Гербициды сплошного действия используют для поддержания чистоты на промышленных и инфраструктурных объектах — рядом с железной дорогой, автотрассами, под линиями электропередачи.
Считается, что гербициды хорошо помогают убрать сорняки с огорода и может быть достаточно одного применения. Химические элементы действуют и на наземную часть сорняков, и на корни, отравляя их и останавливая рост. Через некоторое время после обработки растения погибают, их остается только убрать.
Гербициды очень ядовиты и полностью вымываются из почвы за период до двух месяцев. Поэтому, прежде чем избавиться от сорняков химией, следует рассчитать время: нужно иметь запас до начала посевных работ, чтобы концентрация препаратов в земле снизилась.
Некоторые владельцы огородов на дачных участках хоть и используют химикаты, но не очень их любят, ссылаясь на то, что это промышленный метод борьбы, подходящий для больших, фермерских сельхозугодий. А на даче, мол, растет «все натуральное и вкусное». Для таких садоводов есть другие, более щадящие землю и урожай варианты. Кстати, как правильно возвести теплицу и вырастить экологически чистый урожай, читайте здесь.
Механические способы
Перейдем к нехимическим методам борьбы с сорной травой. Самый распространенный ответ на вопрос, как убрать сорняки на даче, — вскопать огород до того, как сажать культурные растения, и полоть его в период их роста и созревания. Это традиционные способы, которые считались эффективными еще до появления химических препаратов и остаются такими сейчас.
Весной участок вскапывают, переворачивая верхний слой земли, а затем вручную выбирают корни сорных растений. Это кропотливый труд, и он не исключает дальнейшую обработку почвы, уже после засевания. К механическим методам обработки огорода с посадками относят прополку. Сорняки удаляются вручную (вместе с корнем) по мере их появления.
Вскапывание и прополка огорода — повод для многочисленных шуток на тему «Лето на даче». Но ради чистоты урожая многие дачники предпочитают именно механические способы уничтожения сорняков, впрочем, как и биологические.
Биологические методы
В основе биологического метода борьбы с сорняками лежат природные законы роста растений. Так, для нормальных всходов, роста, вызревания необходимы свет, воздух, влага. Устранение одного или нескольких компонентов ведет к гибели побегов или вообще не дает им вырасти.
В дачных условиях обычно ограничивают свет: для этого грядки накрывают плотным непрозрачным материалом. Это могут быть картон, пленка, доски, кора деревьев (сейчас продают готовые смеси, иногда из подкрашенных кусочков) и даже трава. Но трава должна быть высохшей или лежать тонким слоем, иначе получится обратный эффект: стебли будут гнить, образовывая аммиак, который ускоряет рост растений.
Этот способ борьбы с сорняками еще называют мульчированием, а покрытие — мульчей. Неважно, что именно служит ограничителем света — органический или неорганический материал.
Мульчирование — дело не на один сезон. Для того чтобы очистить участок от сорной травы, могут понадобиться два или три огородных сезона с мульчей. И все равно нужно быть внимательным, так как на поверхности нетканых материалов могут задерживаться семена сорных растений, которые приносит ветер.
Методы борьбы на картофельном поле
Уход за грядками картофеля выделяют отдельно, потому что его чаще всего сажают в больших количествах, с учетом популярности на столе. Поэтому механические и биологические способы не подходят для уничтожения сорняков: слишком высоки трудозатраты. Чаще всего картофель обрабатывают гербицидами.
Тут главное — правильно подобрать средство. Опытные агрономы советуют ориентироваться на состояние участка, учесть, какие на нем сорняки — молодые, двух- или трехлетние и какого вида. Если на всем поле один вид бурьяна или он явно доминирует, следует использовать гербицид именно для него, то есть избирательного действия. Есть такие, которыми можно обрабатывать почву и до высадки, и после того, как картофель взошел. Если же на картофельной плантации сорное разнотравье, то нужен гербицид сплошного действия. Ими обрабатывают поле осенью или весной, но в любом случае до появления всходов картофеля.
Варианты уничтожения бурьяна на газоне
Избавиться от сорняков на газоне можно, если вместо него появится «заместитель» — трава, убирающая сорняки. Но метод газона можно использовать и на грядке.
Выбирая сорт травы, которая сама уничтожит сорняки, обычно ориентируются на:
- выносливость к засушливым периодам;
- небольшую высоту стеблей, чтобы было проще ухаживать;
- стойкость к внешним воздействиям, в частности, вытаптыванию;
- плотность покрытия.
Конечно, у газона нет гербицидных свойств, поэтому не удастся избавиться от сорняков навсегда. Но у него интенсивно растущая плотная корневая система, которая препятствует росту сорняков. Эффект частично можно сравнить с мульчированием.
С сорняками борются следующие виды растений:
- Мелкий клевер. Новая разновидность клевера, ее отличают от оригинала маленькие листочки. Высота травы не превышает 3–5 см. Газон не требует особого ухода, разве что хорошего полива.
- Полевица. Неприхотливая, низкорослая трава, которая любит обильный полив и солнце в первый год посева. Впрочем, есть у нее одно «пожелание»: ее нужно стричь не менее четырех раз за лето.
- Овсяница. Растет даже тени, в скудном грунте и в сухом климате. Устойчива к холодам. Имеет мощные корни, достигающие 20 см, формируют крепкий дерн, который мешает появлению сорняков.
- Мятлик. Быстро прорастает после зимы и набирает плотность покрытия, к тому же он живуч — растения «работают» до 10 лет.
- Райграс. Многолетний злак, который образует газон только в теплых и умеренных широтах. Сочность цвета такой газон сохраняет до конца осени. Если посадить в неподходящем климате, зимой погибнет.
Если речь об обычном газоне, то тоже стоит выбирать сорта, которые будут препятствовать росту сорняков, чтобы не дать им «заразить» огород, или просто опрятно выглядеть. Для этих целей используют:
- «Орнаменталь». Этот сорт предназначен и для освещенных, и для тенистых участков земли. Некапризен и неприхотлив к качеству почвы.
- «Канада-green». Подходит для северных районов и спокойно переносит агрессивные внешние воздействия. Прорастает через 10 дней.
- «Гном». Эти низкорослые растения собраны вместе для посева в холодных регионах. Трава хоть и растет медленно, но зато устойчива к морозам и износам.
- «Лилипут». Короткий газон, долго развивается. Стричь его нужно на втором году жизни. Поливать два раза в неделю.
- «Саншайн». Смесь, культивированная специально для теплых регионов с частыми засухами, при этом устойчива и к морозу тоже.
- «Робустика». Смесь создает прочный травяной ковер, не требует особой заботы и специальной обработки. Все травы из смеси устойчивы к нехватке света и морозам.
- «Коттеджная». С этой травой газон превращается в плотный покров, замещающий сорняки и устойчивый к износу. Трава хорошо переносит зиму и не требует особого ухода.
Варианты уничтожения сорняков народными средствами
Кроме основных методов, есть «вспомогательный» способ борьбы, возникший на основе наблюдений опытных садоводов и огородников, — народный. Девиз «Убираем сорняки народными средствами» особенно близок отдельной категории дачников. В этом методе несколько подвидов, названных произвольно.
Например, замещающий. Подразумевает, что в огороде не должно быть земли, не занятой культурными растениями. Если собрали раннюю зелень, нужно засеять грядку снова подходящим видом. Алкогольный способ борьбы с сорняками «предлагает» до того, как засеивать, обработать почву спиртовым раствором. Можно использовать стакан водки на ведро воды. Сорняки прекрасно взойдут, затем их нужно убрать вручную. Семена запланированных растений нужно сажать уже после алкогольно-ручной обработки.
Сорную траву некоторые дачники жгут паяльной лампой, обрывают листья, истощая тем самым корни нехваткой питательных веществ (растение чрезмерно тратит их на восстановление побегов и быстро погибает), меняют способ удобрения, например отказываясь от навоза, в котором может быть много созревших семян сорняков.
К способам избавиться от сорняков народными средствами относится применение домашних продуктов:
- соды;
- уксуса;
- соли;
- гербицидного мыла.
Раствор соды годится для молодых сорняков. Нужно растворить соду в воде и полученной смесью поливать сорняки несколько дней подряд. С уксусом то же самое — в зависимости от его концентрации рекомендуется обрабатывать им сорняки один раз или несколько дней. Важно не попадать растворами на культурные растения.
Гербицидное мыло тоже используют для полива: его готовят из жидкого или натертого мыла, уксуса и соли. Соль рассыпают на садовые дорожки между плитками или вдоль грядок, по бокам.
Самые опытные садоводы рекомендуют вместе с активными попытками избавиться от сорняков в огороде практиковать психологическую защиту — принять, что уничтожить сорняки раз и навсегда невозможно: они всегда будут расти.
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