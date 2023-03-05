Эксперт рассказал, как грамотно обустроить загородный дом
Тренд на частное строительство в России растет: за последние 3 года объемы ипотеки на ИЖС выросли в 20 раз. После покупки дома переехать сразу вряд ли получится: нужно сделать ремонт, привезти мебель и облагородить участок.
Разбираем процесс по этапам вместе с экспертом журнала по архитектуре и дизайну Salon-interior.
Выбрать стиль интерьера
Первым делом определитесь, каким вы видите будущий интерьер дома. Ориентируйтесь на свой вкус, наружную отделку дома, окружающую среду, потребности и бюджет.
Посмотрите тематические подборки в интернете, найдите несколько интересных идей, которые можно взять за основу интерьера дачного дома.
В обстановку загородного дома хорошо вписываются уютные стили с натуральной отделкой: эко, скандинавский, кантри, прованс. Но это не значит, что нужно выбирать только из них: классика, лофт, минимализм и эклектика подойдут не хуже.
Экостиль
Экостиль предполагает мебель и отделку из натуральных материалов: дерева, ротанга, пробки, бамбука, камня, стекла. Стены оклеивают бумажными обоями, а потолок красят. Главное украшение дома в экостиле — растения: их размещают на подоконниках и подставках, подвешивают кашпо к потолку и ставят на пол.
Скандинавский стиль
Стиль подойдет тем, кто ценит простоту и практичность. На пол укладывают паркет или инженерную доску, стены красят в светлые цвета, а мебель покупают простых форм и базовых оттенков. Окна не закрывают конструкциями из штор и гардин — без них светлее. Интерьер оживляют яркими подушками, ковриками, вазами, шкатулками.
Salon-interiorЗолотое правило — интерьер является продолжением экстерьера. Стиль интерьера не должен вступать в противоречие со стилем самой «коробки» — так на архитектурном сленге называется дом. Так, если вы купили дом в английском стиле, с облицовкой клинкерным кирпичом, с фасадным декором в духе тюдоров, то скандинавский стиль внутри будет смотреться слишком просто, будет создавать эффект обманутого ожидания, разочарует. В этом случае стиль интерьера так или иначе должен отсылать к классическим принципам построения пространства, включать традиционную для английской классики цветовую гамму либо еще при помощи каких-то приемов соотноситься с обликом здания.Если дом деревянный — бревенчатый или брусовой, либо фасад отделан деревом, то скандинавский стиль — светлый и просторный интерьер, где много «воздуха» и света, простые формы, натуральные материалы — подчеркнет фактуру дома, выявит его архитектурные достоинства.
Прованс
Прованс — французский деревенский стиль. Для него характерны пастельные цвета в отделке и мебели, цветочные принты, винтажный декор и натуральные материалы. Интерьер в стиле прованс — светлый, романтичный и уютный.
Кантри
Кантри — общее название для группы деревенских стилей. Для них характерны натуральные материалы в отделке, традиционные принты и детали, грубая практичная мебель, аксессуары под старину. В кантри-интерьер впишется печь в изразцах или балки на потолке.
Salon-interiorКантри — фольклорный, «пседовдеревенский» стиль — всегда уместен в загородной жизни. Важно, любите ли его именно вы. Если да, то именно элементы стиля кантри будут давать вам ощущение тепла, уюта в любую погоду. С этим стилем важно не переборщить, не уйти в этнографический перебор с декором, формы мебели и обивки пусть будут «спокойными». Принцип less is more — «меньше значит лучше» — остается золотым правилом в создании интерьера.
Классический стиль
Классика предполагает роскошную отделку: лепнину, паркет, натуральный камень, декоративную штукатурку. Мебель и декор подбирают под стать отделке. Этот стиль — один из самых дорогих в реализации.
Если нравятся классические детали, но хочется сделать интерьер современнее и легче, выбирают неоклассику. Она лаконичнее и проще традиционного варианта, но не лишена шика и праздничности.
Лофт
Лофт — стиль, для которого характерна грубая отделка: кирпич, деревянные полы и балки, металлические детали. В таком интерьере вряд ли найдется место подушкам и шторам в цветочек, нежным пастельным оттенкам и лепнине. Зато ему подойдет мебель строгих форм и практичных цветов.
Минимализм
Минимализм предполагает отказ от лишней мебели и декора в интерьере. Его философия — лучше меньше, да лучше. Комнаты отделывают натуральными материалами. Мебель выбирают лаконичную, практичную и удобную. Декор не исключают, но оставляют только любимые предметы: большое растение в горшке, интересный торшер или вазу.
Эклектика
Эклектика — это смешение стилей. В одном доме соседствуют лофт и эко-стиль, кантри и скандинавский, классика и прованс. Обычно интерьер выстраивают вокруг двух-трех стилей. Их элементы объединяют фактурами и цветовой гаммой. Эклектика подойдет, если нравятся несколько интерьерных стилей и не получается выбрать.
Salon-interiorОпределиться со стилем интерьера — одна из самых приятных и в то же время рискованных задач проекта. Тренды меняются довольно быстро, каждые 2-3 года. При этом вряд ли вы готовы каждые 2-3 сезона радикально обновлять обстановку. Поэтому разумнее определиться с базовым стилем, который не надоест в течение длительного периода. А эклектика как наиболее продуктивный сегодня творческий метод создания интерьера поможет создать индивидуальный, неповторимый интерьер. Ведь интерьер — это своего рода ваш портрет.
Отремонтировать помещения
Ремонт загородного дома отличается от ремонта квартиры.
Преимущество ремонта своего дома — отсутствие соседей. Вряд ли кто-то пожалуется на шум или на протечку с потолка. Поэтому работы планируют так, как удобно хозяевам.
Неприятное отличие ремонта загородного дома от ремонта квартиры — замена коммуникаций. В многоквартирном доме за общее имущество отвечает управляющая компания, а в частном все затраты несет владелец. С другой стороны, это преимущество: можно собрать системы отопления и водоснабжения под себя.
Отделочные работы в частном доме практически не отличаются от квартирных. Этапы те же: демонтируют старую отделку, разводят коммуникации, выравнивают поверхности, отделывают чистовыми материалами. Но у каждого дома — свои особенности, поэтому бывают нужны дополнительные работы или другие технологии. Спросите совета у прораба или мастеров.
Обставить комнаты мебелью и добавить детали
Мебель подбирают на этапе дизайн-проекта. Ее размещают на плане так, чтобы она вписывалась по размеру и не захламляла комнаты.
Мебель для частного дома должна быть и красивой, и практичной. Если планируют часто принимать гостей, предусматривают дополнительные спальные места. Заводят кошку или собаку — покупают диван с антивандальной обивкой. Продумывают места для хранения так, чтобы вещи было удобно класть на места.
Мебель заказывают, когда ремонт в доме близок к завершению. Чтобы переехать, хватит минимума: кроватей, пары шкафов, кухни, обеденного стола и стульев. Диваны, кресла, журнальные столы и полки можно заказать позже.
Когда мебель заняла свои места, комнаты декорируют: вешают шторы, раскладывают подушки, украшают стены картинами и расставляют хозяйские коллекции чашек и статуэток.
Детали подбирают под выбранный стиль. Если комнаты в доме небольшие, следят за количеством декора: обилие мелких предметов делает помещение визуально меньше.
Salon-interiorКамин — главная точка притяжения семьи в загородном доме. Не стоит отказывать себе в этом удовольствии. Заложите на устройство камина и его эстетическое оформление необходимый бюджет. Каминная зона обязана учитывать общую стилистику интерьера. Идеально, если камин расположен так, что открывается вид на пейзаж за окном.
Облагородить участок
Лучшее в загородном доме — участок. Хорошо, если перед переездом получится его облагородить: расчистить, выровнять, засеять травой, посадить деревья и кустарники, организовать зону отдыха.
Первым делом участок расчищают: убирают пни, сухие растения, листву и мусор. Сжигают оставшуюся древесину, при этом соблюдают правила пожарной безопасности. Сухую траву и листья компостируют — получается гумус. Он пригодится для удобрения почвы.
После уборки приступают к формированию ландшафта. Засыпают ямы битым кирпичом, щебнем, песком или грунтом. Планируют ресурсы: если на участке выкапывают пруд, землей из него засыпают провалы. Так не приходится покупать лишние материалы.
Чтобы участок выглядел опрятно, на нем сеют газонную траву. Если этого не сделать, земля зарастет бурьяном. Альтернатива посевному газону — рулонный: не нужно ждать, пока трава взойдет. Но и цена выше: на 500 рублей получится купить семян на 30-50 кв.м или рулонный газон на 3-5 кв.м.
Одновременно с газоном занимаются дорожками. Их засыпают щебнем, выкладывают плиткой или обработанными деревянными срубами, заливают бетоном.
На участке высаживают цветы, деревья и кустарники. Выбор зависит от вкусов хозяев. Главное — учитывать потребности растений: не высаживать светолюбивые цветы в темных уголках сада, вовремя поливать, укрывать на зиму. Если не соблюдать рекомендации по уходу, растения вряд ли приживутся.
Последний этап — обустройство зоны отдыха. На первых порах хватит мангала или печи, стола, стульев. Если позволяет время и деньги, на участке возводят беседку, расставляют скамейки и качели, устанавливают светильники и декор.