Как сделать живую изгородь
Чаще всего, живую изгородь используют как эстетичную альтернативу глухим заборам.
В статье разберемся, какие преимущества и недостатки есть у такого варианта оформления участка, как ее вырастить и какие растения лучше всего подходят для живой изгороди.
Что такое живая изгородь
Живая изгородь — один из элементов ландшафтного дизайна. Ее используют не только в роли забора, но и для зонирования участка. Растения для нее можно выбрать на свой вкус: подойдут и хвойные, и лиственные.
Если задача живой изгороди — ограждение по периметру, то лучше отдать предпочтение густо растущим деревьям и кустарникам.
Плюсы и минусы живой изгороди
Среди преимуществ живой изгороди обычно выделяют:
- приятный вид с внутренней и внешней стороны;
- широкий выбор вариантов оформления: можно остановиться на одном или разных видах растений, расцветок и фактур, уровней и цветов;
- хорошо смотрится с постройками любого стиля;
- жарким летом защитит от зноя и создаст тень;
- защищает от пыли;
- своего рода натуральная шумоизоляция.
Разумеется, есть и недостатки. Выделили самые существенные:
- нужен регулярный и внимательный уход;
- на состояние и внешний вид изгороди влияют погодные условия, насекомые, разные болезни;
- каждый сорт растения нуждается в уходе, который подходит исключительно ему. Если вы решили высадить изгородь из нескольких видов, имейте в виду, что ухаживать, скорее всего, придется по-разному;
- живая изгородь занимает больше площади, чем забор, поэтому стоит учитывать размер участка;
- растения могут обойтись дороже, чем материалы для забора.
Живая изгородь или забор: что дешевле
Это зависит от растений и площади участка, поэтому живая изгородь не всегда будет дороже забора. Саженцы листопадных растений зачастую дешевле хвойных.
Стоимость саженца напрямую зависит от его возраста: при покупке еще молодых и маленьких изгородь может выйти дешевле. Но в таком случае нужно ждать не один год, пока растения вырастут нужной высоты.
Как выбрать живую изгородь в зависимости от желаний и возможностей
Отталкивайтесь от своих потребностей. Оцените, сколько времени и сил вы готовы тратить на уход за растениями, на какой бюджет вы рассчитываете.
Живые изгороди условно можно разделить на две группы: формовые и дикорастущие.
Первые выглядят эффектно, но требуют больше затрат и усилий. Для поддержания формы изгородь нужно регулярно подравнивать, а это замедляет рост новых побегов, растение чаще нуждается в подкормках и удобрениях. А стрижку лучше поручать профессиональному садовнику.
Вторые же растут естественно, а в стрижке нуждаются один-два раза в год. Дикорастущая изгородь визуально нечетко очерчивает границы участка, а ее ширина будет зависеть от самого растения.
Из чего сделать живую изгородь
Напрямую зависит от конечной цели. Если вы хотите, чтобы изгородь была забором, то предпочтение стоит отдать вечнозеленым или лиственным растениям.
Так как деревья будут в стадии роста, то высаживать их лучше не слишком близко к друг другу. Оптимальный вариант — от одного до полутора метров между саженцами.
Деревья для живой изгороди
Чаще всего, из лиственных деревьев выбирают липу, реже — яблони и вяз. Чтобы изгородь получилась плотной и пышной, берите молодые саженцы без оголенного ствола — деревья от полутора до двух метров. Примерно через 5 лет высаженные лиственные деревья станут полноценной изгородью.
Из хвойных деревьев для изгородей чаще всего выбирают ели, туи и можжевельник. Помните, что хвойные растут медленно, поэтому изгородь будет формироваться долго. Свой конечный вид она приобретет через 7-10 лет. Саженцы лучше брать до 2 метров высотой.
Также из вечнозеленых можно купить уже готовые подрощенные блоки. Это дороже, чем деревья по отдельности, но значительно экономит время.
Кустарники для живой изгороди
По сравнению с деревьями, кустарники растут быстрее, поэтому изгородь примет свой окончательный вид гораздо раньше.
К тому же, кустарники хорошо ветвятся и ряд листьев снизу не редеет: они остаются пышными и облиственными.
Для того, чтобы скрыть участок с улицы, достаточно будет высоты в 3 метра.
Если ваш выбор пал на цветущие кустарники (например, сирень), изгородь лучше оставить свободнорастущей и высаживать саженцы на расстоянии 1,5 метров друг от друга.
Как вырастить живую изгородь
Для того, чтобы получить пышную и густую изгородь, нужно продумать композицию, выбрать подходящие растения и регулярно за ними ухаживать.
Композиция
Вы можете посадить растения в одну линию или задать нужное вам направление. Главное, чтобы более высокие растения не отбрасывали тень на растения пониже.
Цвета и размеры тоже разнообразны. Выбирая больше одного цвета, обращайте внимание на то, чтобы они гармонировали между собой и с другими объектами на участке.
Формирование
Во второй год после посадки нужно начинать формировать растения. Это даст вам плотную и густую изгородь в будущем.
До тех пор, пока молодые саженцы не достигнут нужной высоты, им обрезают только боковые ветки. При этом обрезают сильно, примерно на треть.
Стрижки нужны трижды в сезон: в мае, июле и в конце августа.
Если на вашем участке цветущая изгородь, то стрижку проводят по таким правилам:
- растения, цветущие весной и в начале лета, стригут после цветения;
- растения, цветущие в середине лета, стригут в марте или апреле.
У хвойных деревьев (елей, туй, можжевельников) стрижка должна быть регулярной один раз в сезон: у елей — в начале июня, у туй и можжевельников — в конце.
Уход
При регулярной стрижке требуется ежедневный хороший полив. Расчет примерно такой: 20 литров на растение. Это сложно обеспечить вручную, поэтому без систем автополива не обойтись.
При посадке и несколько раз за сезон растения нужно удобрять препаратами для корнеобразования и комплексными минеральными удобрениями.
Не лишним будет удобрить растения и после стрижки — для этого есть специальные препараты для защиты от стрессов.
Садовый инвентарь для живых изгородей
Помимо автополива, понадобятся инструменты для стрижки.
Если изгородь небольшая и короткая, достаточно будет обычных садовых ножниц. Для длинных и высоких же лучше подойдет кусторез и стремянка.
Какие растения выбрать для изгороди: мнение эксперта
Растения для изгородей должны быть неприхотливыми, долговечными, хорошо переносить обрезку, иметь крупные листья и соцветия.
Из лиственных растений подойдут гортензия, сирень, барбарис Тунберга, чубушник венечный, дерен белый и тис ягодный.
Для хвойных изгородей лучше выбрать ель, тую или можжевельник.
При выборе живой изгороди наш главный совет — верно оценить свои силы и учитывать стоимость ухода в будущем.
Тис ягодный-ядовит, ответственность за отравление вы понесет,в случае чего?
Зухра Ч.здравствуйте.Отравление человека возможно при попадании внутрь ядовитых семян. Тем не менее, это не мешает желающим его продавать, покупать и выращивать для изгородей.