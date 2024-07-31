Ландшафтный дизайн на даче: как стильно обустроить участок
Ландшафтный дизайн объединяет в себе проектирование архитектуры, строительство и ботанику. Его главная задача — создать красивый и гармоничный комфорт на территории. В этой статье расскажем, как своими руками обустроить участок.
Что нужно знать о ландшафтном дизайне
Решив самостоятельно заняться обустройством территории, важно учитывать, что в ландшафтном дизайне есть несколько этапов. У каждого из них своя специфика.
Ландшафтный дизайн многие зря недооценивают, а ведь придомовая территория должна быть не менее комфортной и уютной, чем само жилище. Чтобы максимально эффективно использовать все достоинства участка и минимизировать его недостатки, проектирование дома и ландшафтного дизайна должно вестись параллельно. Тогда и дом будет расположен в оптимальной зоне, и для сада-огорода не придется искать место по остаточному принципу, и хозпостройки впишутся органично.
Чем ландшафтный дизайн отличается от иных работ по благоустройству участка
Благоустройство участка — больше про техническую составляющую без художественной и декоративной концепции. Ландшафтный дизайн — это более сложный и художественный проект, требующий порой больших затрат, чем благоустройство. Также отличие в том, кто проводит работы: за благоустройство отвечает инженер, за дизайн — архитектор или дизайнер.
Делать ли ландшафтный дизайн самому или приглашать специалистов
Купив участок, встаёт вопрос: заняться его дизайном самостоятельно или нанять специалиста? Зависит от ваших целей: посадить деревья или газон можно самостоятельно. А для вещей посложнее — грамотного зонирования, архитектурных решений — понадобится помощь дизайнера.
Нужно понимать, что для создания и реализации ландшафтного дизайн-проекта надо обладать вкусом, насмотренностью, видением пропорций и глобальным мышлением. Только представляя весь конечный результат целиком, можно приступать к пошаговым действиям.
Цены на услуги специалистов по ландшафтному дизайну
Стоимость работы дизайнера складывается из нескольких пунктов: опыт и стаж, сложность проекта, площадь участка.
Но сказать наверняка можно одно: решив привлечь специалистов, вы точно знаете, что участок станет таким, как продумано в дизайн-проекте. К тому же работы не затянутся надолго.
Профессиональный ландшафтный дизайнер знает особенности почвы и растений, разбирается в цветовых и архитектурных решениях. Он сможет подобрать растения, деревья и материалы так, чтобы участок смотрелся гармонично и не перегружено.
В какую сумму обойдётся ландшафтный дизайн своими руками
Если вы всё-таки приняли решение заняться благоустройством самостоятельно, то вам не придётся тратиться на выезд дизайнера и платить за дизайн-проект. Основными статьями расходов будут материалы и услуги рабочих.
С чего начать
Ландшафтный дизайн начинается с дизайн-проекта (планирования) и расчётов. На плане определяются границы участка, стороны света, список объектов, рисуется чертёж и составляется список объектов, которые будут расположены на территории участка.
Зонирование и детализация участка
Это первый этап. Проект участка должен учитывать ваши потребности, особенности территории и имеющиеся ресурсы: временные и материальные. Правильнее всего будет разделить территорию на несколько зон и обозначить основные постройки (например, дом, гараж, баня). Затем выделяются места под сад и огород, зону отдыха. Дальше план дорожек, которые будут соединять все зоны между собой.
При разработке проекта отталкиваются от площади, формы и рельефа участка, а также обязательно учитывают его расположение по сторонам света и розу ветров. Кроме спутниковых карт, планов и онлайн ресурсов, отличный способ выяснить, как движется солнце в течение дня и с какой стороны чаще дует ветер, – это личные наблюдения, если есть возможность провести время на участке.
Территория вокруг дома
Территория вокруг должна быть чистой и сухой. Поэтому важно уделить ей особое внимание: в большинстве случаев дизайнеры предлагают обустроить поверхностные водоотводы и проложить у дома дорожки.
Места отдыха
Часто мы забываем о том, что дача — это не только грядки, но и отличная возможность отдохнуть: чистый воздух, близкие люди и спокойствие. Поэтому на ум сразу приходит идея обустроить комфортную зону отдыха.
Изучите рельеф вашего участка: для зон отдыха не рекомендуется выбирать низины. От дома до зоны отдыха лучше проложить дорожки, соединяющие её с остальными зонами на участке.
Мангальная зона или патио
Мангальная зона может быть разной по размеру — всё зависит от ваших желаний и возможностей. Это может быть как переносное барбекю, так и дровяная печь.
Площадку под мангал или печь для большей безопасности лучше выложить гравием или плиткой. Расположение мангала и печи — подальше от дома и деревьев.
Патио — это территория на заднем дворе. Как правило, больше, чем мангальная зона. В патио расставляют стол, стулья, лежаки или уличные диваны. Также важно продумать освещение, чтобы в патио отдыхать и поздним вечером.
Беседка
Есть два вида: открытая и закрытая. Первые хороши только для тёплого времени года, а вторыми можно пользоваться круглый год.
Водоёмы, пруды и бассейн
Современные ландшафтные проекты позволяют устраивать водную зону даже на небольших участках. Она разбавляет привычный пейзаж и добавляет ещё одно место для отдыха.
Озеленение участка
Для плана озеленения важно знать особенности почвы, определиться с расположением функциональных зон, учесть уровень освещённости и климат.
Перед посадкой растений нужно подготовить почву: убрать территорию, выровнять рельеф, установить дренажные системы и удобрить землю.
Озеленение включает в себя:
- цветники и клумбы;
- деревья и кусты;
- газон.
Садовые дорожки и тропинки
Дорожки и тропинки условно можно разделить на три вида:
- функциональные — объединяют основные зоны на участке;
- хозяйственные — вокруг дома, по периметру забора и рядом с хозяйственными и инженерными постройками;
- декоративные — для редких прогулок по участку и для украшения.
Функциональные дорожки отличаются самой большой проходимостью, поэтому они должны сочетать в себе и красоту, и удобство, и практичность.
Хозяйственные дорожки нужны для обслуживания дома и остальных построек. Они должны отличаться особой прочностью и шириной. Скорее всего, вы будете передвигаться по ним с тележкой или садовой техникой.
Декоративные тропинки могут быть извилистыми и узкими. Дизайн может быть любым, но вписанным в общий стиль пространства вокруг.
Вход и въезд на участок
Оформить их вы можете на своё усмотрение. Но есть несколько критериев, с которыми нужно определиться заранее:
- с какой стороны будет вход, а с какой — въезд;
- будет зона входа и въезда закрытой или открытой;
- площадка для людей и машин будет раздельной или совмещенной.
Оформление границ участка
Другими словами, межевание. Обязательно для постановки участка на кадастровый учёт. Самостоятельно границы определить не получится, эти работы проводят кадастровые инженеры.
Расценки на услугу зависят от объёма работ, сроков их проведения, местонахождения, размера и конфигурации земельного участка.
Выбор декора и малых архитектурных форм
Декор несёт в себе определённый функционал и придаёт пространству уют. Современный ландшафтный проект трудно представить без малых архитектурных форм: например, клумб, садовой мебели, арок, фонтанов, беседок или лестниц.
Выбирая архитектурные формы, опирайтесь на стиль дизайн-проекта и свои потребности.
Основные ошибки при обустройстве дачного участка
Стилистика оформления двора всегда привязана к архитектуре и особенностям дома и капитальных строений, так как они должны подчеркивать друг друга, а не вступать в диссонанс. Соответствующий дизайн придомовой территории способен приукрасить и типовую застройку и добавить ей шика, тогда как неудачный испортит и индивидуальный проект.
Самая частая ошибка — обустраивать территорию «по частям», не думая о том, как эти «части» будут смотреться вместе на одном участке.
Если хотите сохранить гармонию, сначала поделите участок на функциональные зоны, а далее продумайте общее оформление: стиль, отделку, цветовые решения.
При озеленении учитывайте ход солнца в течение дня, так как растениям нужна разная интенсивность света для роста.
Ландшафтный дизайн должен также органично сочетаться с внешним видом дома: по масштабу, цветам и стилю. При создании проекта стоит задуматься о том, чтобы из каждой точки дома открывался единый и приятный глазу вид.
Не перегружайте дизайн излишними посадками, большим количеством зон, изобилием цветов, форм и материалов. Постарайтесь сохранить баланс и не забудьте о практичности и своём комфорте.
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