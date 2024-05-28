Как мы сами посадили газон на участке и что из этого вышло: личный опыт
Ольга, Ставропольский край
Предыстория
Мы с мужем переехали в свой дом в январе 2024 года. Помимо дома, мы хотели разместить на участке место для парковки 2–3 автомобилей под навесом, небольшой сад, зону барбекю, а также зону для отдыха с детской площадкой и бассейном на заднем дворе.
Дом строили с подрядчиком, поэтому у нас была возможность спланировать территорию так, как мы хотим, учитывая размеры участка (6 соток) и отступы от границ, которые нужно соблюдать при строительстве.
Мы расположили дом таким образом, что после завершения строительства и устройства отмостки вокруг здания на заднем дворе у нас остался пустой прямоугольный участок площадью в 2 сотки. Его и решили засеять газоном. Здесь мы планируем установить детскую площадку, батут и, возможно, каркасный бассейн на летнее время.
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Как готовились к посеву
Изначально хотели доверить это дело профессионалам — заказать рулонный газон под ключ и гарантированно получить красивую ровную лужайку. Отказались от этой идеи по двум причинам:
- Высокая цена вопроса — порядка 1000 рублей за 1 кв. м, то есть на наш участок рулонный газон обошёлся бы минимум в 200 000 рублей
- Отсутствие гарантий — как оказалось, рулонный газон тоже может «не прижиться», то есть подрядчики не обещают 100%-ный результат
В итоге решили посеять самостоятельно.
После стройки и ремонта нужно было привести участок в порядок, убрать большие камни, избавиться от уже выросшей травы, а также разровнять территорию. Упростить себе задачу мы решили с помощью спецтехники. Мини-погрузчик Bobcat справился с работой за час, такая услуга обошлась нам в 8000 рублей.
Далее всё равно пришлось пройти участок граблями, чтобы собрать ветки, камни и мусор.
Что купили и сколько денег потратили
- 4700 рублей — семена газонной травы, 10 кг. Количество рассчитали, исходя из рекомендаций, что на 1 кв. м почвы необходимо примерно 25–50 г семян (200 кв. м х 50). Взяли смесь семян, которая подходят для спортивного газона, то есть такая лужайка выполняет не только декоративную функцию, но и предназначена для активных игр. Состав смеси — овсянница разных видов, фестулолиум и райграсс многолетний. После посева осталось примерно 2–3 кг семян — их используем, чтобы подсеять пустые участки.
- 1000 рублей — минеральное гранулированное удобрение для газона, 4 кг.
- ~7000 рублей — разбрызгиватели, шланг и другой инвентарь для полива.
- 600 рублей — аренда сеялки.
Итого наши расходы вместе с арендой спецтехники составили 21 300 рублей.
Как сеяли
После очистки участка мы сначала с помощью сеялки рассыпали удобрение, а затем непосредственно сами семена. Чтобы сократить количество незасеянных участков, прошлись сеялкой вдоль и поперёк.
Далее с помощью граблей немного присыпали семена землёй.
Что из этого вышло
Мы засеяли газон 28 апреля, первые редкие всходы стали появляться примерно через неделю.
Ещё через несколько дней зелени стало больше. Это придало нам уверенности, что всё было не зря, и мы стали поливать газон ещё активнее.
На руку сыграла и погода — с 7 мая почти каждый день шли дожди. Менее чем через 3 недели после посева наш газон стал похож на настоящий.
«Эволюция» нашего газона
Что мы сделали не так
- Предварительно не взрыхлили землю и не обработали её гербицидами. Газон вырос вместе с сорняками — сейчас их приходится выдёргивать вручную и заново подсеивать эти участки.
- Не увлажнили землю перед посевом. Дождей в тот период у нас не было, стояла солнечная погода, температура воздуха в течение нескольких дней стабильно поднималась выше 25 градусов. Почва была очень сухая, твёрдая, поэтому даже не удалось как следует присыпать семена.
- Недостаточно поливали. Учитывая засушливую погоду, в первые несколько дней после посева газон нужно было поливать не менее 2 раз в день. Некоторые эксперты для повышения всхожести рекомендуют в прямом смысле заливать участок водой. Мы в первые дни только налаживали свою поливочную систему, поэтому полив был неравномерный и нерегулярный.
Безусловно, на сегодняшний день наш газон далёк от идеального — трава взошла неравномерно, есть довольно большие участки, где нужно подсеять. Но в целом, мы остались довольны результатом.
Глупые (это не относится к автору статьи) учатся на своем опыте, а умные - на опыте других.
Все доходчиво написано и познавательно. Классно, что есть поэтапные фото.
Спасибо за такой отличный опыт!)
Юлия М.здравствуйте! Спасибо за оценку, автору статьи очень приятно 💚