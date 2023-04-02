Эксперты рассказали, как правильно возвести теплицу на участке

С чего начать и что растить в теплице

Зачем и где строить теплицу на дачном участке

В преддверии дачного сезона рассматриваем загородный участок с новых сторон. Вместе с экспертами популярного портала о загородной жизни FORUMHOUSE и садоводом со стажем рассказываем, как возвести теплицу так, чтобы получить собственный урожай.

Зачем и где строить теплицу на дачном участке

«Выращивание овощей, зелени и фруктов на собственном участке — возможность иметь экологически чистые продукты, а также полезное хобби — свежий воздух, физическая активность, снятие стресса. Здорово, что теперь моё увлечение поддерживает вся семья», — отметила опытный садовод Галина Тимошенко.

Масштаб теплицы зависит от размеров участка, ваших возможностей и времени. Новичку лучше начать с небольшой теплицы площадью 6-10 квадратных метров. Если тепличное дело увлечёт вас, позже можно будет возвести еще одну теплицу.

Расположение теплицы важно, так как доступ солнечного света напрямую влияет на урожайность. Осмотрите участок и выберите ровное место с прочным грунтом, на которое не падает тень от дома или деревьев. Подготовьте участок земли к установке теплицы — очистите от ненужных веток и посадок, закопайте ямы.

Дизайн теплицы стоит продумать заранее — спланируйте, нарисуйте, обсудите со специалистами внешний вид теплицы, чтобы она стала органичным дополнением участка, источником положительных эмоций, а не несуразным сооружением в углу территории.

С чего начать и что растить в теплице

Наталья Егоркина, эксперт популярного портала о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE: «Рост популярности огородничества и садоводства среди жителей мегаполисов — положительный момент. Новичкам будет сложнее, но с помощью советов опытных сограждан получится вырастить неплохой урожай и восполнить часть продовольствия для личных нужд. С чего начать? Приобрести теплицу или построить самостоятельно, потратиться на посевные материалы и оборудование, посадить неприхотливые овощи, регулярно уделять время огороду.Расходы и приложенные усилия с лихвой окупятся. Вполне реально обеспечить семью свежей и здоровой продукцией уже в первый год работ на даче».

Эксперт рекомендует для начала посадить культуры, за которым проще всего ухаживать: листовой салат и зелень, редис, кабачок, свекла, картофель, спаржевая фасоль.

Преимущества теплицы

Если вы сомневаетесь, возводить теплицу или нет, рассмотрим некоторые преимущества теплиц перед выращиванием культур в открытом грунте. Теплица открывает такие возможности как:



получение раннего урожая

выращивание экзотических растений

защита урожая от насекомых и грызунов

независимость от погодных условий

Нужно ли регистрировать теплицу

В обязательном порядке регистрировать «любительскую» теплицу как объект недвижимости не нужно. Регистрация таких сооружений может быть произведена по желанию владельца. Формально среднестатистическая теплица не относится к объектам недвижимости.

Разбираться в вопросах регистрации и уплаты налогов на недвижимость следует владельцам теплиц площадью от 50 квадратных метров, построенных на капитальном фундаменте.

Но такие теплицы обычно возводят для сельскохозяйственных нужд, а не для личного пользования.