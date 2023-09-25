Тарифы на ЖКХ в 2024 году: что изменится
Тарифы на ЖКХ для населения будут проиндексированы с 1 июля 2024 года, впервые за полтора года. А тарифы на пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки — с 1 декабря 2023 года, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на три года.
«С 1 декабря 2023 года планируется проиндексировать оптовые цены на газ для промышленных потребителей на 10%, тарифы на железнодорожные перевозки грузов — на 10,75%, тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом секторе (в плацкартных вагонах) за исключением пригородных перевозок - на 10,75%», — сказано в прогнозе Минэкономразвития.
Отмечается, что совокупный платеж россиян за коммунальные услуги с июля 2024 года вырастет не более, чем на 9,8%.
«Таким образом, например, средняя платежка за ЖКХ на семью из трех человек, проживающих в квартире 50 кв. м, вырастет на 500-550 рублей. Данная индексация производится после полуторагодового перерыва (в 2023 году ее не было). Инфраструктура ЖКХ нуждается в модернизации, без которой возрастают риски аварий, особенно в осенне-зимний период», — указали в ведомстве.
В правительстве напомнили, что в регионах имеется инструмент стабилизации в виде субсидий гражданам на оплату ЖКУ, если на эти услуги тратится больше 22% от дохода семьи.