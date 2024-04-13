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Госдума приняла закон о дополнительной защите граждан от коллекторов в сфере ЖКХ
Дата публикации: 13 апр 2024
Долги за ЖКУ россиян, проживающих в квартирах по договору социального найма, запретят передавать коллекторам. Такой законопроект Госдума приняла в окончательном чтении.
Сейчас привлекать коллекторов к возврату долгов граждан за коммунальные услуги не имеют права управляющие компании, товарищества собственников, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с ТКО.
Согласно принятому закону, теперь в этот список войдут и наймодатели социального жилья. Если они попытаются продать коммунальные долги коллекторам, сделку признают ничтожной.
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Карина Камалова
Автор статьи
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