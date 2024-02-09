Как построить дом по семейной ипотеке СберБанка под 6%
По программе «Семейная ипотека» можно получить кредит по льготной ставке на строительство дома, в том числе с одновременным приобретением участка.
Такая возможность доступна семьям с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно) и с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно), а также семьям с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно).
Рассказываем, как семьи с детьми могут оформить ипотеку в СберБанке на строительство жилого дома по ставке 6% годовых.
Условия программы
- Сумма — от 300 тыс. до 6 млн рублей или до 12 млн рублей в Москве и области, Санкт-Петербурге и области
- Первоначальный взнос от 20,1%, можно использовать материнский капитал
- Срок — до 30 лет
- Процентная ставка — 6% годовых
Наличие или отсутствие полиса страхования жизни и здоровья заемщика не влияет на процентную ставку по программе.
В рамках программы можно получить кредит как на строительство жилого дома на имеющемся земельном участке, так и на одновременное приобретение участка и строительство на нём жилого дома.
При этом само строительство должно осуществляться по договору подряда с юридическим лицом или ИП, зарегистрированным на территории Российской Федерации. Подрядчик должен быть аккредитован в Сбербанке . Обязательное условие — расчёты через счёт эскроу.
Самостоятельное строительство своими силами, то есть без привлечения подрядчика и оформления договора подряда, в рамках данной программы не допускается.
Что с залогом
Обязательным условием является наличие залога. Как правило, на период строительства в качестве обеспечения выступает земельный участок, на котором планируется стройка.
При этом сумма кредита не должна превышать наименьшую из величин:
- 79,9% от стоимости строительства по договору подряда либо совокупной стоимости земли и строительства при одновременном приобретении участка
- Оценочную стоимость залогового имущества
Оставшиеся 20,1% заёмщик должен перечислить подрядчику (продавцу участка и подрядчику при одновременном приобретении земли) из собственных средств — это и будет первоначальный взнос.
То есть, если участок стоит 1 млн рублей, а вы хотите взять ипотеку на сумму 5 млн, то этого обеспечения будет недостаточно. Что можно сделать:
- Предоставить в залог земельный участок на весь срок кредита и иное жилое помещение (например, имеющуюся квартиру) на период строительства
- Предоставить в залог земельный участок на весь срок кредита и привлечь платёжеспособного поручителя на период строительства
И залог иной недвижимости, и поручительство будет выступать промежуточным обеспечением и после завершения строительства и регистрации ипотеки на построенный жилой дом, обеспечением по кредиту будет дом с участком.
Возможен и третий вариант — оформление залога иной недвижимости на весь срок кредитования. Он используется в том случае, если по каким-то причинам невозможно взять в залог земельный участок сразу.
В сентябре 2023 вместе с мужем взяла семейную ипотеку на строительство дома под залог квартиры
Два года назад купили участок в ипотеку СберБанка по программе «Загородная недвижимость» на стандартных условиях. Обеспечением по кредиту стал участок. В этом году решили оформить уже семейную ипотеку на строительство дома на этом же участке под залог имеющейся квартиры. Узнали у менеджера Домклик, что такая возможность есть, однако на квартиру будет наложено обременение на весь срок кредита.
Так как построенный дом неразрывно связан с земельным участком, на котором он построен, то даже после завершения строительства он не может быть залогом по одной ипотеке, а участок — по другой. В итоге оформили сделку при условии, что квартира пойдёт в залог на весь срок кредита. Планируем выйти из ситуации следующим образом — погасить ипотеку на участок, снять обременение и после завершения строительства перенести залог с квартиры на дом и участок.
Также в Сбере есть возможность взять ипотеку на ИЖС без дополнительного обеспечения на период стройки. С условиями выдачи кредита в упрощённом порядке можно ознакомиться здесь.
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Оформление ипотеки в СберБанке: пошаговая инструкция
Порядок получения кредита на строительство частного дома по программе «Семейная ипотека» выглядит следующим образом.
Оформление заявки
Для расчёта ежемесячного платежа, суммы и срока ипотеки воспользуйтесь калькулятором Домклик — это поможет определиться с желаемыми параметрами кредитования.
Чтобы отправить заявку на рассмотрение, необходимо в личном кабинете Домклик заполнить анкету и загрузить требуемые документы (паспорта родителей, свидетельства о рождении детей).
В большинстве случаев решение по кредиту принимается за несколько минут.
Ответ банка вы получите в СМС, по электронной почте и в личном кабинете Домклик.
Рассчитать ипотеку
Подготовка документов по строительству
После получения предварительного одобрения, необходимо добавить в личный кабинет документы по земельному участку и объекту планируемого строительства, а именно:
- проект договора подряда и заявление о планируемом строительстве с указанием его параметров и стоимости
- документы на участок и/или на иной объект недвижимости, предоставляемый в залог — выписка из ЕГРН и договор купли-продажи, дарения, ДДУ или свидетельство о праве на наследство
- отчёт об оценке залогового имущества — можно заказать на Домклик
При привлечении платежеспособного поручителя в качестве дополнительного обеспечения на период строительства, также на рассмотрение предоставляются документы, подтверждающие занятость и доход такого поручителя.
Если ипотека оформляется на строительство дома с одновременным приобретением участка, то также нужно предоставить документы на землю — паспорт продавца, правоустанавливающие документы на участок, выписка из ЕГРН, отчёт об оценке и проект договора купли-продажи.
Какие-либо разрешительные документы на строительство или документы по подрядчику для оформления ипотеки в Сбере не требуются.
Уведомление о соответствии параметров планируемого строительства установленным требованиям не является обязательным документом для получения ипотеки в Сбере*. Но его оформлением не стоит пренебрегать, так как это позволит минимизировать риски самовольной постройки.
Подписание кредитного договора
Когда банк рассмотрит документы и одобрит сделку, вы сможете в личном кабинете выбрать удобную дату и время подписания кредитного договора. Также в рамках этого визита подписывается договор залога и/или договор поручительства. На встрече должен присутствовать как титульный заёмщик, так и созаёмщики, а также залогодатели и поручители.
При себе нужно иметь паспорта, документы по строительству и залоговому объекту, а также документы, подтверждающие оплату первоначального взноса подрядчику.
Регистрация договора ипотеки
Если в качестве обеспечения по ипотеке предоставляется земельный участок и/или иной объект недвижимости, то договор ипотеки необходимо зарегистрировать в Росреестре.
Это можно сделать через МФЦ. Стандартный срок выполнения запроса — 10 рабочих дней.
Получение кредита
Зарегистрированный договор ипотеки или выписку из ЕГРН с отметкой о наличии обременения необходимо предоставить в банк. В этот же день нужно оформить полис страхования залоговой недвижимости — если сделать это в личном кабинете Домклик, он автоматически будет добавлен в пакет документов по сделке.
Средства на строительство перечисляются на личный счёт заёмщика частями (траншами). Каждый последующий транш переводится после подтверждения хода строительных работ фотоматериалами. Вы можете взять сумму, которая нужна на данном этапе строительства, и платить проценты только с остатка фактического долга.
Если ипотека оформлялась в том числе на покупку участка, то соответствующая сумма будет переведена продавцу после регистрации перехода права собственности на землю в Росреестре.
Также напоминаем, что кроме Семейной ипотеки, в СберБанке действует ещё несколько ипотечных программ, в рамках которых можно оформить кредит на покупку земельного участка, строительство или приобретение дома или дачи.
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Решить все вопросы по строительству дома теперь можно в одном месте — в разделе «Построить дом» на Домклик, где собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью вы можете подобрать подходящий участок, выбрать проект и подрядчика, оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.