Инвестиции в недвижимость Крыма в 2024 году: перспективы, риски и цены
Крым, обладая уникальным географическим положением, мягким климатом и богатой историей, продолжает привлекать внимание инвесторов. Ситуация на рынке недвижимости в 2024 году вызывает интерес и вопросы о целесообразности вложений в этот регион. В статье рассмотрим перспективы крымской недвижимости, аргументы «за» и против покупки, риски и потенциальную доходность.
Перспективы крымской недвижимости в 2024 году
По итогам 2023 года общая стоимость реализующихся на полуострове инвестпроектов составляет более 500 трлн руб. При этом объем частных вложений в полуостров превысил размер государственных и составил 180 млрд руб. из общего объема в 271 млрд.
Цифры неплохие. Но стоит ли сейчас вкладывать свои деньги в недвижимость в Крыму с точки зрения ликвидности, физических рисков, экономических перспектив этого региона — вопрос спорный.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что инвестиции в недвижимость в Крыму в 2024 году представляют собой интересный, но рискованный вариант.
Потенциальные выгоды могут компенсировать риски, однако важно тщательно анализировать ситуацию на рынке и учитывать все факторы перед принятием решения о покупке.
Инвесторам следует быть готовыми к возможным изменениям и адаптироваться к динамике рынка, чтобы максимально использовать свои вложения.
Аргументы «за» покупку недвижимости в Крыму
Сторонники того, что у Крыма хорошие перспективы, как правило, опираются на три главных аргумента: рост инфраструктуры, развитие туризма, налоговые льготы и относительно доступные цены.
1. Рост инфраструктуры
В последние годы в Крыму наблюдается активное развитие инфраструктуры — строительство новых дорог, аэропортов и социальных объектов. Это создаёт условия для увеличения туристического потока и повышения цен на недвижимость.
2. Развитие туристической привлекательности
Крым остается популярным туристическим направлением как для туристов, так и для инвесторов. Повышение интереса к региону может способствовать росту спроса на аренду жилья.
3. Налоговые льготы
Власти региона и страны реализуют программы по развитию экономики и туризма, что может положительно сказаться на рынке недвижимости.
В некоторых случаях инвесторы могут рассчитывать на налоговые льготы и другие преференции от местных властей.
С 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе функционирует свободная экономическая зона (СЭЗ).
В СЭЗ установлен особый режим для предпринимательской деятельности, который включает льготное налогообложение и применение процедуры свободной таможенной зоны.
4. Доступные цены и потенциал роста
По сравнению с другими курортными регионами России, цены на недвижимость в Крыму остаются относительно невысокими. Это позволяет найти потенциально интересные объекты недвижимости для последующей перепродажи или сдачи в аренду.
Аргументы «против» покупки недвижимости в Крыму
1. Нестабильность
Ситуация в регионе может вызвать опасения у потенциальных инвесторов. Непредсказуемость в текущих условиях может негативно сказаться на ценах и спросе.
2. Юридические риски
Проблемы с оформлением прав собственности и возможные юридические споры могут стать серьезным препятствием для инвестиций.
3. Экономические факторы
Экономическая ситуация в стране и мире может повлиять на рынок недвижимости, особенно если произойдут резкие изменения в экономической политике.
4. Конкуренция на рынке аренды
Увеличение числа объектов для краткосрочной аренды может привести к снижению доходности из-за высокой конкуренции. Конкурировать придется не только с рынком квартир и апартаментов, но и с рынком отелей и гостиниц.
Сколько стоит недвижимость в Крыму сегодня
Споры сторонников и противников инвестиций в Крым — это увлекательно, но как обстоят дела с ценами? И как понять, дорого это или дешево?
Ниже собрали данные с ценами на недвижимость в Крыму и сравнили их с данными соседнего региона и главного туристического конкурента — Краснодарского края. Приведены данные для топ-10 городов с самой ликвидной недвижимостью.
Республика Крым. Средняя стоимость кв. м на рынке вторичного жилья
1. Ялта — 227 352 ₽
2. Алушта — 204 282 ₽
3. Судак — 168 021 ₽
4. Алупка — 167 249 ₽
5. Евпатория — 164 303 ₽
6. Симферополь — 161 508 ₽
7. Саки — 145 755 ₽
8. Феодосия — 141 546 ₽
9. Бахчисарай — 118 237 ₽
10. Керчь — 114 926 ₽
Краснодарский край. Средняя стоимость кв. м на рынке вторичного жилья
1. Сочи — 312 783 руб.
2. Геленджик — 246 098 руб.
3. Анапа — 166 290 руб.
4. Новороссийск — 150 068 руб.
5. Туапсе — 135 578 руб.
6. Краснодар — 124 292 руб.
7. Горячий Ключ — 121 028 руб.
8. Темрюк — 101 247 руб.
9. Славянск-на-Кубани — 98 467 руб.
10. Приморско-Ахтарск — 96 504 руб.
Республика Крым. Средняя стоимость кв. м на рынке новостроек
1. Ялта — 344 417 ₽
2. Саки — 308 851 ₽
3. Алушта — 261 444 ₽
4. Алупка — 249 722 ₽
5. Судак — 206 281 ₽
6. Евпатория — 183 999 ₽
7. Симферополь — 165 671 ₽
8. Феодосия — 140 403 ₽
9. Керчь — 126 515 ₽
10. Бахчисарай — 120 000 ₽
Краснодарский край. Средняя стоимость кв. м на рынке новостроек
1. Сочи — 414 507 ₽
2. Анапа — 200 809 ₽
3. Геленджик — 187 992 ₽
4. Туапсе — 173 038 ₽
5. Новороссийск — 168 669 ₽
6. Краснодар — 151 640 ₽
7. Армавир — 131 470 ₽
8. Горячий Ключ — 116 463 ₽
9. Темрюк — 109 144 ₽
Данные о ценах предоставлены сервисом Обзор рынка. Указаны медианные цены, актуальные на июль 2024 года, и рассчитанные на основе реальных сделок купли-продажи, совершенных с использованием сервисов Домклик и Сбера.
Можно ли купить недвижимость в Крыму дистанционно
Да — купить квартиру, дом или земельный участок в Крыму можно удаленно.
Для покупки недвижимости не обязательно приезжать на полуостров — при желании сделку можно провести полностью дистанционно, от поиска и просмотра объектов до одобрения ипотеки и заключения сделки.
«Покупателям, которые выбирают недвижимость в Крыму самостоятельно из других регионов, мы рекомендуем обратиться к экспертам — специалисты помогут выбрать оптимальный вариант и провести удаленную сделку под ключ», — отмечают в Центре недвижимости РК.
А для агентов из любой точки России в Центре недвижимости РК действует Партнерская программа, которая позволяет удаленно продавать клиентам объекты на полуострове.
«Достаточно передать контакты заинтересованного в покупке клиента, а всю остальную работу проведут наши специалисты. Агенту из другого региона России останется просто получить свою комиссию в размере от 30% до 50% с каждой сделки», — комментируют в Центре недвижимости РК.
Для безопасного проведения удаленной сделки и покупки недвижимости есть еще один удобный инструмент — возможность совершить межрегиональную сделку онлайн через Домклик.
Достаточно выделить 1-2 часа времени, чтобы прийти в отделение Сбера в своем городе, составить кредитный договор и договор купли-продажи. Все процессы будут проходить онлайн в личном кабинете Домклик.
Центр недвижимости РК является платиновым партнером Домклик и предоставляет удобные и выгодные условия для клиентов в сопровождении ипотечных сделок — в том числе удаленных сделок по покупке инвестиционной недвижимости в регионе.
Как защититься от рисков при покупке недвижимости
Инвестировать ли сейчас деньги в недвижимость в Крыму — вопрос сложный. В любом случае, нужно помнить о том, что инвестиции всегда сопряжены с риском.
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