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Инвестиции в недвижимость Крыма в 2024 году: перспективы, риски и цены

Дата публикации: 17 сен 2024
Инвестиции в недвижимость Крыма в 2024 году: перспективы, риски и цены
Содержание

Крым, обладая уникальным географическим положением, мягким климатом и богатой историей, продолжает привлекать внимание инвесторов. Ситуация на рынке недвижимости в 2024 году вызывает интерес и вопросы о целесообразности вложений в этот регион. В статье рассмотрим перспективы крымской недвижимости, аргументы «за» и против покупки, риски и потенциальную доходность.

Перспективы крымской недвижимости в 2024 году

По итогам 2023 года общая стоимость реализующихся на полуострове инвестпроектов составляет более 500 трлн руб. При этом объем частных вложений в полуостров превысил размер государственных и составил 180 млрд руб. из общего объема в 271 млрд.

Цифры неплохие. Но стоит ли сейчас вкладывать свои деньги в недвижимость в Крыму с точки зрения ликвидности, физических рисков, экономических перспектив этого региона — вопрос спорный.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что инвестиции в недвижимость в Крыму в 2024 году представляют собой интересный, но рискованный вариант.

Потенциальные выгоды могут компенсировать риски, однако важно тщательно анализировать ситуацию на рынке и учитывать все факторы перед принятием решения о покупке.

Инвесторам следует быть готовыми к возможным изменениям и адаптироваться к динамике рынка, чтобы максимально использовать свои вложения.

Аргументы «за» покупку недвижимости в Крыму

Сторонники того, что у Крыма хорошие перспективы, как правило, опираются на три главных аргумента: рост инфраструктуры, развитие туризма, налоговые льготы и относительно доступные цены.

1. Рост инфраструктуры

В последние годы в Крыму наблюдается активное развитие инфраструктуры — строительство новых дорог, аэропортов и социальных объектов. Это создаёт условия для увеличения туристического потока и повышения цен на недвижимость.

2. Развитие туристической привлекательности

Крым остается популярным туристическим направлением как для туристов, так и для инвесторов. Повышение интереса к региону может способствовать росту спроса на аренду жилья.

3. Налоговые льготы

Власти региона и страны реализуют программы по развитию экономики и туризма, что может положительно сказаться на рынке недвижимости.

В некоторых случаях инвесторы могут рассчитывать на налоговые льготы и другие преференции от местных властей.

С 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе функционирует свободная экономическая зона (СЭЗ).

В СЭЗ установлен особый режим для предпринимательской деятельности, который включает льготное налогообложение и применение процедуры свободной таможенной зоны.

4. Доступные цены и потенциал роста

По сравнению с другими курортными регионами России, цены на недвижимость в Крыму остаются относительно невысокими. Это позволяет найти потенциально интересные объекты недвижимости для последующей перепродажи или сдачи в аренду.

Аргументы «против» покупки недвижимости в Крыму

1. Нестабильность

Ситуация в регионе может вызвать опасения у потенциальных инвесторов. Непредсказуемость в текущих условиях может негативно сказаться на ценах и спросе.

2. Юридические риски

Проблемы с оформлением прав собственности и возможные юридические споры могут стать серьезным препятствием для инвестиций.

3. Экономические факторы

Экономическая ситуация в стране и мире может повлиять на рынок недвижимости, особенно если произойдут резкие изменения в экономической политике.

4. Конкуренция на рынке аренды

Увеличение числа объектов для краткосрочной аренды может привести к снижению доходности из-за высокой конкуренции. Конкурировать придется не только с рынком квартир и апартаментов, но и с рынком отелей и гостиниц.

Сколько стоит недвижимость в Крыму сегодня

Споры сторонников и противников инвестиций в Крым — это увлекательно, но как обстоят дела с ценами? И как понять, дорого это или дешево?

Ниже собрали данные с ценами на недвижимость в Крыму и сравнили их с данными соседнего региона и главного туристического конкурента — Краснодарского края. Приведены данные для топ-10 городов с самой ликвидной недвижимостью.

Республика Крым. Средняя стоимость кв. м на рынке вторичного жилья

1. Ялта — 227 352 ₽

2. Алушта — 204 282 ₽

3. Судак — 168 021 ₽

4. Алупка — 167 249 ₽

5. Евпатория — 164 303 ₽

6. Симферополь — 161 508 ₽

7. Саки — 145 755 ₽

8. Феодосия — 141 546 ₽

9. Бахчисарай — 118 237 ₽

10. Керчь — 114 926 ₽

Краснодарский край. Средняя стоимость кв. м на рынке вторичного жилья

1. Сочи — 312 783 руб.

2. Геленджик — 246 098 руб.

3. Анапа — 166 290 руб.

4. Новороссийск — 150 068 руб.

5. Туапсе — 135 578 руб.

6. Краснодар — 124 292 руб.

7. Горячий Ключ — 121 028 руб.

8. Темрюк — 101 247 руб.

9. Славянск-на-Кубани — 98 467 руб.

10. Приморско-Ахтарск — 96 504 руб.

Республика Крым. Средняя стоимость кв. м на рынке новостроек

1. Ялта — 344 417 ₽

2. Саки — 308 851 ₽

3. Алушта — 261 444 ₽

4. Алупка — 249 722 ₽

5. Судак — 206 281 ₽

6. Евпатория — 183 999 ₽

7. Симферополь — 165 671 ₽

8. Феодосия — 140 403 ₽

9. Керчь — 126 515 ₽

10. Бахчисарай — 120 000 ₽

Краснодарский край. Средняя стоимость кв. м на рынке новостроек

1. Сочи — 414 507 ₽

2. Анапа — 200 809 ₽

3. Геленджик — 187 992 ₽

4. Туапсе — 173 038 ₽

5. Новороссийск — 168 669 ₽

6. Краснодар — 151 640 ₽

7. Армавир — 131 470 ₽

8. Горячий Ключ — 116 463 ₽

9. Темрюк — 109 144 ₽

Данные о ценах предоставлены сервисом Обзор рынка. Указаны медианные цены, актуальные на июль 2024 года, и рассчитанные на основе реальных сделок купли-продажи, совершенных с использованием сервисов Домклик и Сбера.

Можно ли купить недвижимость в Крыму дистанционно

Да — купить квартиру, дом или земельный участок в Крыму можно удаленно.

Для покупки недвижимости не обязательно приезжать на полуостров — при желании сделку можно провести полностью дистанционно, от поиска и просмотра объектов до одобрения ипотеки и заключения сделки.

«‎Покупателям, которые выбирают недвижимость в Крыму самостоятельно из других регионов, мы рекомендуем обратиться к экспертам — специалисты помогут выбрать оптимальный вариант и провести удаленную сделку под ключ», — отмечают в Центре недвижимости РК.

‎А для агентов из любой точки России в Центре недвижимости РК действует Партнерская программа, которая позволяет удаленно продавать клиентам объекты на полуострове.

«Достаточно передать контакты заинтересованного в покупке клиента, а всю остальную работу проведут наши специалисты. Агенту из другого региона России останется просто получить свою комиссию в размере от 30% до 50% с каждой сделки»‎, — комментируют в Центре недвижимости РК.

Для безопасного проведения удаленной сделки и покупки недвижимости есть еще один удобный инструмент — возможность совершить межрегиональную сделку онлайн через Домклик.

Достаточно выделить 1-2 часа времени, чтобы прийти в отделение Сбера в своем городе, составить кредитный договор и договор купли-продажи. Все процессы будут проходить онлайн в личном кабинете Домклик.

Центр недвижимости РК является платиновым партнером Домклик и предоставляет удобные и выгодные условия для клиентов в сопровождении ипотечных сделок — в том числе удаленных сделок по покупке инвестиционной недвижимости в регионе.

Как защититься от рисков при покупке недвижимости

Инвестировать ли сейчас деньги в недвижимость в Крыму — вопрос сложный. В любом случае, нужно помнить о том, что инвестиции всегда сопряжены с риском.

Чтобы принять взвешенное решение, перед покупкой недвижимости на вторичном рынке рекомендуем воспользоваться сервисом Сделка с гарантией от Домклик.

Сервис позволяет получить сертификат на возмещение стоимости объекта недвижимости: Домклик гарантирует возмещение рыночной стоимости недвижимости при утрате покупателем права собственности на рекомендованный к покупке объект. Максимальная сумма выплаты — до 25 млн рублей. Если вы премиум-клиент, максимальная сумма выплаты составит 50 млн рублей.

Также при заказе услуги Сделка с гарантией применяется дополнительная скидка -0,3% на ставку по ипотеке: дисконт предоставляется при покупке вторичного жилья (квартира, комната, доля в квартире, апартаменты) и загородной недвижимости (земельный участок или дом с землёй).

Будет полезен и еще один сервис — Помощь юриста, если вы твердо решили купить недвижимость в Крыму.

Помощь юриста позволяет людям из любой точки России получать профессиональные юридические консультации по вопросам, связанным с недвижимостью.

В том числе:

  • жилищные вопросы (ЖКХ, залив квартиры);
  • судебные споры (оспаривание сделки);
  • раздел имущества (споры по общему имуществу, расторжение брака, определение долей супругов);
  • участок и строительство (взыскание неустойки, узаконивание постройки, споры по границам участка).

А ещё в разделе Помощь юриста можно оформить анализ и составление процессуальных документов, например, заявлений, исков, обращений, или попросить шаблон документа.

Покупка новостройки
Инвестиции
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
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