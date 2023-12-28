Что будет с рынком жилой недвижимости и ипотеки в России в 2024 году
Узнали у экспертов рынка недвижимости, чего они ждут от нового года. Среди основных ожидаемых трендов — падение спроса на жильё, ещё большее смещение интереса покупателей на вторичный рынок и снижение ключевой ставки.
Что будет с ценами на квартиры в 2024 году
Эксперты сходятся во мнении, что дальнейшего ажиотажного роста цен на жильё ждать не стоит. На вторичном рынке это связано в первую очередь с высокой ставкой кредитования и, следовательно, со снижением доступности денег.
Сергей Зайцев, директор по продажам федеральной компании «Этажи», считает, что цены на готовое жильё зафиксируются на нынешних уровнях, но будет увеличиваться дисконт по тем объектам, где собственники заинтересованы в срочной продаже. На первичном рынке цена квадратного метра продолжит расти, как минимум, на уровне реальной инфляции, подогревать её будут риски прекращения льготных программ кредитования.
По мнению Алексея Козлова, управляющего директора сети АН «Монолит», в перспективе 1,5-2 лет по мере сворачивания льготной ипотеки разница между ценами на новостройки и вторичку будет уменьшаться.
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Как изменится спрос на жильё
Большинство опрошенных экспертов ожидают снижения спроса на квартиры, как на первичном, так и на вторичном рынках. По их прогнозам, уже в первом квартале 2024 падение составит порядка 10-20%.
Сергей Зайцев, директор по продажам федеральной компании «Этажи»:
При существующих ставках на вторичном рынке и ограничениях в программах льготного кредитования, а также с учётом сезонного фактора, в первом квартале 2024 года мы ожидаем снижения спроса ещё на 10-15% от текущих значений. Частично падение компенсирует активность в сегменте загородной недвижимости, где льготное кредитование доступно как и на первичном рынке, при этом цена квадратного метра, как правило, в 1,2-2 раза ниже (при самостоятельном строительстве эта разница ещё выше).
Александр Чернокульский, спикер Управляющий агентства недвижимости «Жилфонд»:
В связи с повышением первоначального взноса на новостройки ожидаем снижения активности на первичном рынке. В то же время тренд на увеличение продаж загородной недвижимости будет продолжаться — всплеск спроса на такие объекты обычно наблюдается в марте–июне.
О трендах на рынке недвижимости
В 2024 году продолжится перетекание спроса с первичного и вторичного рынков на загородное жильё. Цена квадратного метра здесь более доступна для покупателя, но при этом сохраняется действие льготных программ.
Среди новых ожидаемых тенденций 2024 года эксперты отмечают рост интереса к рассрочкам между покупателем и продавцом без участия кредитных организаций, высокий интерес инвесторов к квартирам с дисконтом.
Ещё один тренд 2024 года, по мнению Сергея Зайцева — это микро-ипотека, когда покупатели готовы брать кредиты и под существующие ставки, но на небольшие суммы и с перспективой рефинансирования в будущем.
Во главе угла будет стоять реальная цена продажи и возможный уровень торга. Покупательские же предпочтения сместятся на менее популярные ранее локации, но с более доступной ценой объектов.
Сергей Разуваев, директор консалтинговой компании GMK:
Вторичное жильё в любом случае будет пользоваться большей популярностью, чем новостройки. Даже в 2023 году, когда рыночные ставки серьёзно увеличились, объём выдачи ипотеки на вторичку был выше, чем по первичному рынку. Сейчас же мы видим тренд, что условия госпрограмм усложняются, соответственно, доля льготной ипотеки на первичное жильё упадёт, а доля вторичного рынка —увеличится.
Также считаю, что с изменением условий ипотечных госпрограмм снизится разница в цене на новостройки и вторичку, которая сейчас достигает 40%. Это несколько сбалансирует рынок.
Что касается предпочтений, то покупатели будут сориентированы прежде всего на ценник жилья. Мы однозначно увидим ещё большее снижение средней площади приобретаемых квартир (сейчас данный показатель составляет менее 50 кв. м), а на первичном рынке сформируется тренд на удешевление объектов за счёт их упрощёния и стандартизации.
Что будет с ключевой ставкой и льготной ипотекой
Эксперты отмечают, что ключевая ставка достигла своего пика и в будущем году кредитно-денежная политика будет более мягкой. Что касается льготных программ, то, скорее всего, они будут носить более целевой характер, то есть их действие постепенно будет ограничиваться.
Сергей Разуваев считает, что новые условия выдачи льготной ипотеки в Сбербанке вносят существенные корректировки в прогнозы по рынку жилья на 2024 год. Застройщики пока не ещё не осознают масштаба изменений и, вероятно, надеятся на продолжение работы с льготными госпрограммами.
Алексей Козлов, управляющий директор сети АН «Монолит»:
Где-то со второго квартала 2024 года мы будем видеть снижение ипотечных ставок. Я ожидаю, что к концу года ключевая ставка будет на уровне 12%.
Отложенный спрос на жильё, который сформируется в первом–втором кварталах, станет драйвером развития рынка во второй половине следующего года на фоне уменьшения ставок.
Об инвестициях в недвижимость
Интерес к рынку жилья со стороны частных инвесторов сохранится и в 2024 году.
По мнению Сергея Разуваева, недвижимость будет однозначно востребована и для личного проживания, и как инструмент инвестирования. Последние годы показали хороший рост в цене жилья, и те люди, которые покупали квартиру условно в 2020 году, увидели удорожание этих объектов на 60-70%.
Другие формы инвестирования, такие как фондовый рынок или драгоценные металлы, требуют глубоких знаний и опыта, поэтому недвижимость остаётся наиболее простым и доступным вариантом вложения средств для частных инвесторов.
Прогнозы на 2024 год по рынку жилья: главное
- Рост цен на жильё замедлится, как на первичном, так и на вторичном рынке. Разница в стоимости квадратного метра в новостройках и на вторичке будет сокращаться.
- Спрос на жильё снизится уже в первом квартале 2024 года. Эксперты прогнозируют, что падение составит 10-20%.
- Доля вторичного рынка будет расти, а предпочтения покупателей сместятся на более доступные объекты меньшей площади или в менее популярных локациях.
- Ключевая ставка, а вслед за ней и рыночные ставки по ипотеке, будут снижаться. В условиях льготных ипотечных программ ожидается введение новых ограничений.
- Недвижимость и далее будет оставаться привлекательным объектом для инвестиций.
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