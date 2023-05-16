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Сбер выдал первую ипотеку в Крыму

Дата публикации: 16 мая 2023
Сбер выдал первую ипотеку в Крыму

Сбер выдал первый ипотечный кредит в Крыму. Сделка прошла в Севастополе в офисе Домклик на базе отделения банка, в котором теперь доступно проведение сделок с недвижимостью — как с привлечением кредитных средств, так и за свои средства.

Первую ипотеку банк выдал на покупку квартиры в Санкт-Петербурге по программе «Господдержка» на приобретение строящегося жилья. Сумма жилищного кредита составила 3,3 млн рублей, срок кредитования — 30 лет. Эта программа — одна из самых популярных в Сбере: по данным Домклик, в апреле по ней выдано ипотеки на 63,5 млрд рублей.

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От подачи заявки на кредит до завершения сделки первого клиента в Крыму сопровождал персональный менеджер Домклик. Клиент воспользовался сервисом электронной регистрации, получив благодаря этому скидку на ставку 0,3%, а также сервисом безопасных расчётов Домклик.

«С сегодняшнего дня операции с недвижимостью в Крыму стали гораздо понятнее, проще и доступнее. Причём как для самих крымчан, так и для всех жителей России, ведь межрегиональные сделки Домклик доступны для объектов недвижимости, расположенных на самом полуострове, а оформить их можно дистанционно. Теперь крымчане могут быстро, выгодно и просто покупать жилье вместе со Сбером по всему перечню наших ипотечных программ»

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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