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Межрегиональные сделки с Домклик: как увеличить доход, продавая новостройки в других городах

Дата публикации: 31 мар 2025
Межрегиональные сделки с Домклик: как увеличить доход, продавая новостройки в других городах

Рынок недвижимости России стремительно меняется: всё больше покупателей рассматривают варианты приобретения жилья за пределами своего региона. По данным Домклик, в 2024 году 40% клиентов, купивших квартиры в новостройках Москвы в ипотеку Сбербанка, были зарегистрированы в других субъектах РФ.

Это открывает для агентов по недвижимости уникальные возможности для роста доходов. В статье расскажем подробнее, как зарабатывать на межрегиональных сделках через сервис продажи новостроек от Домклик.

Сервис продажи новостроек Домклик объединяет застройщиков и агентов, позволяет проводить все этапы сделок с новостройками на единой платформе. Здесь можно не только подобрать и забронировать квартиру, но и оформить ипотеку, а также провести сделку онлайн — несколько кликов от поиска до регистрации в Росреестре.

География сервиса охватывает 65+ регионов России — от Калининграда до Владивостока, предлагая более 2000 новостроек под любой запрос. Цифровизация сделок с Домклик — это не будущее, а реальность.

Фото эксперта
Александр Лобов
директор дивизиона «Готовое жилье» Домклик

Почему межрегиональные сделки — ваш новый финансовый драйвер

Спрос на жильё в крупных городах среди иногородних клиентов остаётся стабильно высоким. Так, лидерами по числу покупателей московских новостроек стали:

  • Республика Татарстан
  • Краснодарский край
  • Санкт-Петербург
  • Республика Башкортостан
  • Ростовская и Белгородская области
Пример расчета вознаграждения за сделку в Москве (2024 г.)
  • Медианная площадь квартиры: 46,7 кв. м
  • Медианная сумма сделки: 13 394 339 рублей
  • Средняя выплата застройщика: 2,6% (348 253 рубля)
  • Комиссия Домклик: 7% от выплаты, но не ниже 3 000 рублей (24 378 рублей)

Итоговое вознаграждение агента — 323 875 рублей

Рекордная выплата через сервис составила 1 524 961 рублей. Такую сумму получил наш партнёр за сделку в 2024 году.

Пошаговая инструкция: как провести сделку с покупкой квартиры в другом регионе

Подбор объекта недвижимости

1. Смените регион в личном кабинете Домклик или в сервисе продажи новостроек (например, на Москву или Сочи).

2. Используйте фильтры для поиска:

  • Подберите 3–5 вариантов по числу комнат, цене, площади
  • Выбирайте объекты с особыми условиями: «Ипотека траншами», «Субсидирование», «Комплексное предложение»
  • Обратите внимание на объекты с отметкой «Проверено банком» или «Финансирует Сбер» для минимизации рисков

3. Анализируйте условия в разделе «Тарифы» и выбирайте регионы с высокой доходностью. Для сложных случаев запрашивайте персональный расчёт комиссии в чате у специалиста Домклик.  

Расчёт ипотеки и предварительное одобрение

Подайте онлайн-заявку на Домклик, заявление рассматривается в автоматическом режиме, а решение приходит в течение нескольких минут. Вы узнаете, какую сумму банк готов дать клиенту в кредит и под какой процент.

Предварительное одобрение ни к чему не обязывает. По сути, вы просто спрашиваете у банка, готов ли он дать клиенту кредит и на каких примерно условиях покупатель может его получить.

Фиксация и бронирование

Дистанционное взаимодействие с застройщиком:  

  • Проверьте, не обращался ли ваш клиент самостоятельно к застройщику: напишите в чат менеджеру СПН (сориентируем, если клиент не уникальный)
  • Забронируйте выбранный объект онлайн (можно дистанционно, согласно регламенту застройщика)
  • Уточните условия бронирования в чате со специалистом СПН Домклик

Выбор способа оплаты

Обсудите с клиентом финансовые условия:

  • Тип сделки: ипотека (Сбер/другие банки), наличные, рассрочка 
  • Подходящие объекты из подборки и условия бронирования

Оформление сделки

Подпишите договор (ДДУ/ДКП) в электронном формате.

Используйте сервисы электронной регистрации и безопасных расчётов от Домклик для проведения сделки. Процедура займёт 1–2 часа и не потребует визита в банк и МФЦ — все операции проводятся удалённо.

Возможность дистанционного подписания договора нужно уточнять у застройщика.

Получение вознаграждения

Вознаграждение зачисляется на счёт агента сразу после завершения сделки — не требуется ждать окончания отчётного периода застройщика. 

Хочу поделиться опытом нашего агентства в части работы с сервисом продажи новостроек от Домклик.

Обратился клиент с запросом подобрать квартиру для инвестиционных целей. У него была сумма, достаточная для первоначального взноса по Семейной ипотеке (покупатель подходил под условия программы).

Мы предложили рассмотреть к покупке квартиру–студию на побережье Черного моря в Небуге (Туапсинский район, Краснодарский край). На консультации в режиме онлайн посмотрели планировки, изучили перспективы развития района, убедились в том, что объект и локация отлично подходят для сдачи в посуточную аренду.

Далее мы подали заявку на Семейную ипотеку в Сбербанк. После одобрения согласовали все детали с застройщиком, забронировали квартиру и в назначенный день провели сделку в режиме онлайн.

Фиксировали клиента через сервис продажи новостроек от Домклик. Всё сделали за один день — за час до сделки посетили офис Сбербанка для выпуска электронно-цифровой подписи, потом в назначенное время с нами созвонился менеджер, который проводил с нами эту сделку, и тут же присоединился застройщик. Вопросов по процедуре не возникло — всё было понятно, прозрачно и быстро. Работали на полном доверии. Все остались довольны, всем всё понравилось.

Фото эксперта
Екатерина Лебеденко
генеральный директор, агентство недвижимости LETO, г. Омск

Преимущества работы через сервис продажи новостроек от Домклик

Широкая география продаж. Продавайте недвижимость из других регионов — обеспечим доступ к более чем 2 000 новостроек по России без прямых договоров с застройщиками.

Прозрачность. Отслеживайте статус сделки в личном кабинете и получайте поддержку в чате в режиме 24/7.

Гибкость. Возможность онлайн-подписания документов, бронирования объектов и регистрации сделок (уточняйте у застройщика).

Безопасность. Работа только с аккредитованными застройщиками Сбера.

Высокие тарифы. Максимальное вознаграждение — в регионах с высоким спросом (Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург).

Быстрое вознаграждение за продажи новостроек. Выплата сразу после сделки, без ожидания оплаты от застройщика.

Стартуйте уже сегодня

Не упустите шанс расширить географию продаж и увеличить доход.

  1. Подключитесь к сервису продажи новостроек Домклик (доступно для ИП и ООО из любого региона)
  2. Используйте раздел «Тарифы» для анализа прибыльных направлений
  3. Начните с подбора объектов в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге — эти регионы гарантируют максимальное вознаграждение

Желаем успешных сделок 💚

Подробнее о сервисе продажи новостроек

Ольга Маслевская
Ольга МаслевскаяВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области ипотеки и ИЖС
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