Межрегиональные сделки с Домклик: как увеличить доход, продавая новостройки в других городах
Рынок недвижимости России стремительно меняется: всё больше покупателей рассматривают варианты приобретения жилья за пределами своего региона. По данным Домклик, в 2024 году 40% клиентов, купивших квартиры в новостройках Москвы в ипотеку Сбербанка, были зарегистрированы в других субъектах РФ.
Это открывает для агентов по недвижимости уникальные возможности для роста доходов. В статье расскажем подробнее, как зарабатывать на межрегиональных сделках через сервис продажи новостроек от Домклик.
Сервис продажи новостроек Домклик объединяет застройщиков и агентов, позволяет проводить все этапы сделок с новостройками на единой платформе. Здесь можно не только подобрать и забронировать квартиру, но и оформить ипотеку, а также провести сделку онлайн — несколько кликов от поиска до регистрации в Росреестре.
География сервиса охватывает 65+ регионов России — от Калининграда до Владивостока, предлагая более 2000 новостроек под любой запрос. Цифровизация сделок с Домклик — это не будущее, а реальность.
Почему межрегиональные сделки — ваш новый финансовый драйвер
Спрос на жильё в крупных городах среди иногородних клиентов остаётся стабильно высоким. Так, лидерами по числу покупателей московских новостроек стали:
- Республика Татарстан
- Краснодарский край
- Санкт-Петербург
- Республика Башкортостан
- Ростовская и Белгородская области
- Медианная площадь квартиры: 46,7 кв. м
- Медианная сумма сделки: 13 394 339 рублей
- Средняя выплата застройщика: 2,6% (348 253 рубля)
- Комиссия Домклик: 7% от выплаты, но не ниже 3 000 рублей (24 378 рублей)
Итоговое вознаграждение агента — 323 875 рублей
Рекордная выплата через сервис составила 1 524 961 рублей. Такую сумму получил наш партнёр за сделку в 2024 году.
Пошаговая инструкция: как провести сделку с покупкой квартиры в другом регионе
Подбор объекта недвижимости
1. Смените регион в личном кабинете Домклик или в сервисе продажи новостроек (например, на Москву или Сочи).
2. Используйте фильтры для поиска:
- Подберите 3–5 вариантов по числу комнат, цене, площади
- Выбирайте объекты с особыми условиями: «Ипотека траншами», «Субсидирование», «Комплексное предложение»
- Обратите внимание на объекты с отметкой «Проверено банком» или «Финансирует Сбер» для минимизации рисков
3. Анализируйте условия в разделе «Тарифы» и выбирайте регионы с высокой доходностью. Для сложных случаев запрашивайте персональный расчёт комиссии в чате у специалиста Домклик.
Расчёт ипотеки и предварительное одобрение
Подайте онлайн-заявку на Домклик, заявление рассматривается в автоматическом режиме, а решение приходит в течение нескольких минут. Вы узнаете, какую сумму банк готов дать клиенту в кредит и под какой процент.
Предварительное одобрение ни к чему не обязывает. По сути, вы просто спрашиваете у банка, готов ли он дать клиенту кредит и на каких примерно условиях покупатель может его получить.
Фиксация и бронирование
Дистанционное взаимодействие с застройщиком:
- Проверьте, не обращался ли ваш клиент самостоятельно к застройщику: напишите в чат менеджеру СПН (сориентируем, если клиент не уникальный)
- Забронируйте выбранный объект онлайн (можно дистанционно, согласно регламенту застройщика)
- Уточните условия бронирования в чате со специалистом СПН Домклик
Выбор способа оплаты
Обсудите с клиентом финансовые условия:
- Тип сделки: ипотека (Сбер/другие банки), наличные, рассрочка
- Подходящие объекты из подборки и условия бронирования
Оформление сделки
Подпишите договор (ДДУ/ДКП) в электронном формате.
Используйте сервисы электронной регистрации и безопасных расчётов от Домклик для проведения сделки. Процедура займёт 1–2 часа и не потребует визита в банк и МФЦ — все операции проводятся удалённо.
Возможность дистанционного подписания договора нужно уточнять у застройщика.
Получение вознаграждения
Вознаграждение зачисляется на счёт агента сразу после завершения сделки — не требуется ждать окончания отчётного периода застройщика.
Хочу поделиться опытом нашего агентства в части работы с сервисом продажи новостроек от Домклик.
Обратился клиент с запросом подобрать квартиру для инвестиционных целей. У него была сумма, достаточная для первоначального взноса по Семейной ипотеке (покупатель подходил под условия программы).
Мы предложили рассмотреть к покупке квартиру–студию на побережье Черного моря в Небуге (Туапсинский район, Краснодарский край). На консультации в режиме онлайн посмотрели планировки, изучили перспективы развития района, убедились в том, что объект и локация отлично подходят для сдачи в посуточную аренду.
Далее мы подали заявку на Семейную ипотеку в Сбербанк. После одобрения согласовали все детали с застройщиком, забронировали квартиру и в назначенный день провели сделку в режиме онлайн.
Фиксировали клиента через сервис продажи новостроек от Домклик. Всё сделали за один день — за час до сделки посетили офис Сбербанка для выпуска электронно-цифровой подписи, потом в назначенное время с нами созвонился менеджер, который проводил с нами эту сделку, и тут же присоединился застройщик. Вопросов по процедуре не возникло — всё было понятно, прозрачно и быстро. Работали на полном доверии. Все остались довольны, всем всё понравилось.
Преимущества работы через сервис продажи новостроек от Домклик
Широкая география продаж. Продавайте недвижимость из других регионов — обеспечим доступ к более чем 2 000 новостроек по России без прямых договоров с застройщиками.
Прозрачность. Отслеживайте статус сделки в личном кабинете и получайте поддержку в чате в режиме 24/7.
Гибкость. Возможность онлайн-подписания документов, бронирования объектов и регистрации сделок (уточняйте у застройщика).
Безопасность. Работа только с аккредитованными застройщиками Сбера.
Высокие тарифы. Максимальное вознаграждение — в регионах с высоким спросом (Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург).
Быстрое вознаграждение за продажи новостроек. Выплата сразу после сделки, без ожидания оплаты от застройщика.
Не упустите шанс расширить географию продаж и увеличить доход.
- Подключитесь к сервису продажи новостроек Домклик (доступно для ИП и ООО из любого региона)
- Используйте раздел «Тарифы» для анализа прибыльных направлений
- Начните с подбора объектов в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге — эти регионы гарантируют максимальное вознаграждение
Желаем успешных сделок 💚
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